Челябинские коммунисты считают, что история России началась в 1917 году?

Активисты челябинского и регионального отделения КПРФ, в том числе депутаты ЗСО и Челябинской городской Думы Игорь Егоров и Константин Нациевский резко прокомментировали установку «двойных» табличек на некоторых домах улиц, носящих фамилии советских и партийных работников эпохи СССР. Городские власти продублировали их названия историческими, теми, которые улицы носили до октябрьской революции 1917 года.

Так, например, челябинских коммунистов возмутила табличка «Улица Кирова — Бывшая Уфимская».

«Уважаемые руководители городской администрации и Челябинской Городской Думы, может быть, вообще всё, что было создано и что ещё сохранилось с советских времен, надо переименовать?... Чем тогда вы отличаетесь от бандеровцев на Украине? Там уже прошло тотальное уничтожение всего советского у вас — только начало?! Опомнитесь! Подумайте, что вы делаете! Не раздувайте пожар! Мы, жители Челябинска и представители всего региона, коммунисты и сторонники КПРФ, требуем прекратить провокацию властей по переименованию улиц, по установке их двойных названий, требуем оставить прежние советские названия улиц, проспектов и районов», — говорится в обращении челябинских коммунистов на имя председателя городского парламента Станислава Мошарова.

Что же может быть плохого не в «обратном» переименовании конечно, а в простом напоминании челябинцам об истории города до октября 1917-го? При чём здесь бандеровцы и действительно возмутительная, носящая явный антироссийский, русофобский характер кампания по декоммунизации в соседней, некогда братской стране? Отчего вдруг продублированное название улицы Кирова, какая-то новая, двойная табличка так возмутила «пламенных и несгибаемых» необольшевиков и почему такие указатели нужно трактовать непременно как «раздувание пожара»?

Оказывается, челябинские активисты КРФ уверены, что вслед за «двойными» табличками переименует «революционные улицы» в принципе. Точнее, вернут им дореволюционные названия.

Ну тут ведь опять нужно подходить разумно и дифференцированно. Есть, например, в центре Челябинска улица Васенко, носящая фамилию Васенко Андрея Богдановича, советского инженера-аэролога, конструктор стратостатов, член экипажа стратостата «Осоавиахим-1». Васенко погиб на этот стратостате из-за разрыва оболочки. Раньше улица Васенко носила название Оренбургской.

Зачем менять убирать с табличек домов фамилию прекрасного, судя по всему, советского естествоиспытателя. Улица Оренбургская носит обезличенный характер, не говорит ничего ни сердцу ни уму.

И улицу Кирова наверное не стоит переименовывать. Привыкли челябинцы к «пешеходке» с таким названием, зачем же дрова ломать, ну а второе название на табличке — Уфимская, ну чем же и кому оно мешает, если название будет двойное.

К тому же Киров Сергей Миронович — неплохой дядька, ну да, сталинист, громил в Ленинграде зиновьевскую оппозицию, ну так эту троцкистскую шушеру не громить — милое дело, по счастью, Миронова убили раньше начала «большого террора», и более того, — его убийство стало поводом для этого террора, но повезло человеку — кажется не убил ни одного приличного человека, хотя и входил в «тройку», формирующую расстрельные списки, но вносил в него разную нечисть из «старой гвардии».

За одно это улицу Кирова можно оставить. Не случайно же, что не стали возвращать городу Кирову его прежнее название Вятка — видимо дядька из душегубов не самых больших.

Проспект Ленина обратно в Южный бульвар — отчего бы и не поменять? Во-первых, личность неоднозначная, сколько народа ухлопал, во-вторых, «ленинская» топонимика от этого не пострадает — в каждом городе обязательно да сыщется что-нибудь «ленинское», хоть переулочек, та не лучше ли Челябинску выделиться из серой массы.

Но сейчас — не стоит, это болезненно, нужно беречь нервы старшего поколения, зачем действительно стариков будоражить, потом как-нибудь, кода люди перестанут отличать Ленина от Лены с пятого подъезда — также, как сейчас мало кто знает, кто такие братья Каширины и Соня Кривая.

Надо, как мне кажется, внимательно изучать биографии всех этих несгибаемых да пламенных. Вот, например, Самуил Моисеевич Цвиллинг в период дореволюционных ещё «эксов» ограбил аптеку, застрелив аптекаря — так стоит ли улицу оставлять с фамилией убийцы.

Ну и уж конечно нужно выжечь калёным железом в топонимике Челябинска всякое упоминание об инфернальном Якове Свердлове, одного из организаторов разгона Учредительного собрания, сопровождаемо расстрелом мирной демонстрации протеста, расказачивания, Красного террора, расстрела царской семьи.

Свердлова не случайно назвали «чёрным дьяволом революции», и не будет большой беды, если Свердловскому проспекту в Челябинске вернут прежнее название — Екатеринбуржский.

Не надо считать, что история России началась в октябре 1917 года, уважаемые челябинские коммунисты. Она от Рюрика пошла, если не раньше.

Надо разумней, взвешенней, без перегибов и фанатизма.