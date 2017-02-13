Бухгалтерша солидной челябинской фирмы как прачка «отмыла» 15 млн рублей

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, главный бухгалтер, женщина средних лет, пребывающая, впрочем, в прекрасной физической форме и весьма соблазнительной наружности, от имени своей компании, в которой трудилась, оформила два займа на общую сумму 15 млн рублей.

Эти деньги чертовка быстро перевела на фирмы-однодневки, которые сама открыла (то есть «отмыла»), сняла их со счётов, потратила на личные нужды, и сними была плутовка такова, то есть быстренько уволилась.

Оборотистую особу поймали как миленькую и она дала признательные показания, пойдя на сотрудничество со следствием весьма в горячей форме. За что и служила меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (видимо всё же попыталась вести себя не надлежаще).

В отношении горячей штучки возбуждено целых два уголовных дела по двум статьям УК РФ: «Мошенничество в особо крупной размере» (ч.4 ст. 159) и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере» (п.«б» ч.4 ст. 174.1).

Имущество обвиняемой и ее родственников арестовано.

До семи лет лишения свободы грозит оборотистой даме с низкой финансовой ответственностью.