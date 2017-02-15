Гаттаров поругался со стюардом в самолёте бизнес-класса, не желая лететь вертикально

Прелестную историю рассказал сайт «Ура.ру». По свидетельству уральского информационного агентства, вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров летел из столицы нашей Родины в родные пенаты. Естественно, бизнес-классом. Видимо пребывая в Москве и встречаясь там с кураторами, Руслан Усманович перетрудил спинку или даже, как он говорит сам, получил травму спины.
Может, его хлопнули по спине, одобряя тем самым за хорошую работу, а может долго стоял в неудобной, хотя и в привычной позе.
Но как бы то ни было, но наш Руслан захотел полежать в кресле самолёта подольше. Приводить спинку кресла в вертикальное положение, как того требуют правила при взлёте борта, не захотел и нахамил по этому поводу стюарду.
И тут начинается самое интересное. Стюард сообщил журналистам, что поднимать спинку сиденья и соответственно спинку свою Гаттаров категорически отказался потому, что он занимает высокое положение.
А потом, как сообщает «Ура.ру», объявил на весь самолет, что взлёта не будет, «пока заместитель губернатора Гаттаров не приведет спинку кресла в вертикальное положение».
Не исключено, что Русланка особо подчеркнул своё высокое положение аэрофлотовской челяди потому, что этого он долго находился, пребывая в Москве, в том достаточно низком положении — может быть в коленопреклонённом, а может быть коленно-локтевом, и ему была остро необходима моральная реабилитация хотя бы глазах холопов.
Как бы то ни было, но Руслан Усманович заявил СМИ о том, что у него болит спина:
«Я попросил стюарда поднять кресло чуть позднее, поскольку лечу спортивную травму спины и стараюсь по возможности как можно дольше лежать. Стюард и с другими пассажирами говорил резко, а тут сэмоционировал, пошел к капитану, и тот объявил, что самолет не взлетит, пока все не поднимут кресла. Я сразу это сделал, никакой задержки вылета не было, все завершилось за каких-то 20-30 секунд».
«Спортивную травму спины» — что же, кое-кто действительно называет это спортом, вертикаль власти она такая...
«Я сразу это сделал, никакой задержки вылета не было, все завершилось за каких-то 20-30 секунд», — это конечно по Фрейду.
«Год лечу спину и впервые столкнулся с такой агрессией и непониманием», — заявил Русланчик и накатал жалобу на стюарда в «Аэрофлот».
Безотносительно к этой истории хотим заявить, что гомофобия — это скверно, все виновные в агрессии, недопонимании, нетолерантности должны быть безусловно наказаны.
Особенно, если вся эта возмутительная дискриминация происходит в голубом небе.
Откровенно радуют комментарии читателей (см.ниже и в прикреплённых к статье файлах).
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Комментарии
Стюардов больше не берут, А отбирают - и в Бейрут. Теперь никто не полетит, что там - бог знает и простит. В. Высоцкий
Он просто слишком стал. Он место губернатора области просить.. Вроде обещано место. Сейчас уже решают о смена руководителя Су СК области, замене пред. суда области и назначение нового первого зам.прокурора области. т.е. Лопина он желает на повышение. поэтому Гатаров скоро ХОЗЯИН области и не надо с ним вражды. Тем более обещает на выборах только партии власти и Путина избрание. Поэтому не надо против тут. Тем более он мусульманин и Кадыров за него. Тем более в Кремле все знают только от Гатарова, что идет в области. Он честно все сообщает и этот его шаг сейчас самое главное. По Томинскому ГОКУ он все решил и он будет.
Севастьянов, Ваш пост похож на переведённый в онлайн-переводчике текст с английского на русский
Ржачно. Голубые у руля. Гей параду быть!
Надо объявить сбор подписей и денег на отдельный самолёт для Русланчика.... Пусть летит , болезеый куда-нибудь подальше... лечится. Нафига нам калеки в руководстве ? Младогады - они везде младоГАДЫ ?
У кого хватило ума поставить безграмотного деревенсого мальчишку на экономику? Караул!! Кирдык Министерству экономики области. И под стать ему его подружка Лугачева
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