Гаттаров поругался со стюардом в самолёте бизнес-класса, не желая лететь вертикально

Прелестную историю рассказал сайт «Ура.ру». По свидетельству уральского информационного агентства, вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров летел из столицы нашей Родины в родные пенаты. Естественно, бизнес-классом. Видимо пребывая в Москве и встречаясь там с кураторами, Руслан Усманович перетрудил спинку или даже, как он говорит сам, получил травму спины.

Может, его хлопнули по спине, одобряя тем самым за хорошую работу, а может долго стоял в неудобной, хотя и в привычной позе.

Но как бы то ни было, но наш Руслан захотел полежать в кресле самолёта подольше. Приводить спинку кресла в вертикальное положение, как того требуют правила при взлёте борта, не захотел и нахамил по этому поводу стюарду.

И тут начинается самое интересное. Стюард сообщил журналистам, что поднимать спинку сиденья и соответственно спинку свою Гаттаров категорически отказался потому, что он занимает высокое положение.

А потом, как сообщает «Ура.ру», объявил на весь самолет, что взлёта не будет, «пока заместитель губернатора Гаттаров не приведет спинку кресла в вертикальное положение».

Не исключено, что Русланка особо подчеркнул своё высокое положение аэрофлотовской челяди потому, что этого он долго находился, пребывая в Москве, в том достаточно низком положении — может быть в коленопреклонённом, а может быть коленно-локтевом, и ему была остро необходима моральная реабилитация хотя бы глазах холопов.

Как бы то ни было, но Руслан Усманович заявил СМИ о том, что у него болит спина:

«Я попросил стюарда поднять кресло чуть позднее, поскольку лечу спортивную травму спины и стараюсь по возможности как можно дольше лежать. Стюард и с другими пассажирами говорил резко, а тут сэмоционировал, пошел к капитану, и тот объявил, что самолет не взлетит, пока все не поднимут кресла. Я сразу это сделал, никакой задержки вылета не было, все завершилось за каких-то 20-30 секунд».

«Спортивную травму спины» — что же, кое-кто действительно называет это спортом, вертикаль власти она такая...

«Я сразу это сделал, никакой задержки вылета не было, все завершилось за каких-то 20-30 секунд», — это конечно по Фрейду.

«Год лечу спину и впервые столкнулся с такой агрессией и непониманием», — заявил Русланчик и накатал жалобу на стюарда в «Аэрофлот».

Безотносительно к этой истории хотим заявить, что гомофобия — это скверно, все виновные в агрессии, недопонимании, нетолерантности должны быть безусловно наказаны.

Особенно, если вся эта возмутительная дискриминация происходит в голубом небе.

Откровенно радуют комментарии читателей (см.ниже и в прикреплённых к статье файлах).