Челябинский суд — самый гуманный для чиновников суд в мире

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе ведомства.

Следствием и судом установлено, что в 2014 году осужденный, превышая должностные полномочия, без проведения необходимого осмотра объекта недвижимости, согласовал заключение договора по приобретению жилого дома в селе Кунашак в муниципальную собственность. За указанный жилой дом, который согласно заключениям экспертов не соответствует требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, из средств бюджета было выплачено 878 130 рублей.

Впоследствии данный дом был предоставлен нуждающимся по программе предоставления жилья детям-сиротам — бывшим воспитанникам детских домов.

В рамках расследования уголовного дела, согласно технического заключения, было установлено, что стены дома находятся в аварийном состоянии. В доме отсутствовали ванна, туалет, канализация, водоснабжение, ограждения дома, межкомнатные двери, тамбур.

В ходе расследования уголовного дела чиновник полностью признал вину в совершении преступления.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и запрета занимать руководящие должности в муниципальных и государственных органах в течении 2 лет. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление главе Кунашакского района об устранении причин, способствовавших совершению преступления. Сделка по приобретению дома по решению суда была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевшим будет предоставлено жилое помещение, соответствующее требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.