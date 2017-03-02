Авторитетные единороссы Ленинского района Челябинска забили стрелку на сходняк после публикаций на «УралДейли.ру»

Две статьи на «УралДейли.ру»: «В Челябинске «ударили рублём» по избирателям, не проголосовавшим за «Единую Россию» и «ЕР» — партия жуликов и воров» — приобретает актуальность, благодаря деятельности депутатов-единороссов в Ленинском районе Челябинска...» — о несправедливом распределении средств среди депутатского корпуса и их избирателей в Ленинском районе Челябинска вызвали крайне болезненную реакцию «Из кабинетов Единой России» — именно под таким ником один из многочисленных комментаторов, недовольных «выносом грязного белья на публику», затеял истерику и даже начал угрожать нашему интернет-ресурсу в комментариях.

Нападки на независимую прессу прекратились лишь после того, как ретивому клерку были обещаны ответные неприятности — мы пообещали донести до сведения главы Челябинска Евгения Тефтелева, лидера ЧРО «ЕР» Владимира Мякуша и Центра правовой защиты журналистов ОНФ информацию о возмутительном давлении на наших журналистов.

Разных районных анонимов мы не боимся: влиятельные фигуры в высших эшелонах власти, которые раз и навсегда положат конец жалким попыткам запугивания и шантажа, — гарантируют нашу независимость.

Рады сообщить нашим читателям, что публикации на «UralDaily.ru» сработали. На 3 марта намечается сход депутатов Совета депутатов Ленинского района Челябинска, приглашение подписано руководителем местного исполкома неким М.В.Головым.

Видимо, районные единороссы хотят как-то сгладить общественный резонанс наших статей, хотят «переиграть» несправедливое распределение бюджетных средств по принципу «Кому-то 6 млн рублей, а кому-то — шиш без масла» и предотвратить волну народного гнева.

А иначе как объяснить рекомендацию депутатам от г-на Голова привлечь к сходу актив избирателей.

Опрошенные нами независимые депутаты Ленинского района считают сход каким-то крайне сомнительным, мутным «сходняком», нелегитимной тусовкой. Уставом Ленинского района сход как форма решения важнейших решений местного самоуправления не предусмотрен.

Решить вопрос со справедливым распределением бюджетных средств на обустройство дворов можно гораздо проще без этого шумного цирка шапито, а именно решением спикера. Но раз уж «правда вышла наружу» (на страницах «УралДейли.ру») — выступление ряженых клоунов на арене просто необходимо для партии власти и районного начальства.

Мы представляем этот, с позволения сказать, «сход», именно так — как на этом видео.

По нашей традиции мы даём слово единственному депутату-коммунисту из Ленинского райсовета Леониду Вайндеру. Вот, как он прокомментировал это странное мероприятие:

«Здравствуйте, уважаемые читатели «Уралдэйли».

Я вижу, что статьи, о несправедливом распределении средств в Ленинском районе, дошли до адресатов. Завтра, 3 марта 2017 года в 16-30 в городе Челябинске (ул. Гагарина, 56, Челябинский государственный промышленно- гуманитарный техникум им. Яковлева, Актовый зал) «Единая Россия» решила провести сход жителей Ленинского района, целью которого является информирование населения о порядке и сроках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Только что они хотят донести до людей — непонятно. Что реализация данного проекта рассчитана на несколько лет? Это и так понятно. Что это проект «ЕР» —с этим никто и не спорит. Что есть 5 критериев? Так жители домов, в которых планировались ремонты и так в курсе этих критериев. Те два доп. критерия о которых они случайно проговорились на собрании Совета депутатов Ленинского района, но которые по их словам, имеют решающее значение, — так о них, скорее всего ничего и не скажут.

Ну что ж! Поживем-увидим. На мой взгляд, лучше бы они завтра пообещали перед людьми, что впредь будут распоряжаться их деньгами справедливо и не взирая на партийную принадлежность. Ведь налоги платятся и коммунистами, и единороссами, и представителями других партий. И это было бы прекрасным завершением данного конфликта.

С уважением, Леонид Вайднер».

«UralDaily.ru» следит за развитием событий, мы приложим все усилия вместе с нашими коллегами для того, чтобы 47 миллионов рублей были поделены поровну между избирателями всех округов Ленинского района. Так, как это произошло в остальных шести.

Ленинский, ты прославился на весь город, и эта слава сомнительна!