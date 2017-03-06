Здравствуй, Женя, Новый год!

Неожиданное решение отцов города.

Челябинский бургомистр Евгения Тефтелев заявил на традиционном понедельничном совещании о том, что ему очень нравятся новогодние огоньки на фонарных столбах, то бишь иллюминация со скачущими на оленях санта-клаусами, снежинками и снеговиками, выложенными по контуру разноцветными лампочками. И он решил её оставить — да хоть бы даже и до лета, да и в принципе — зачем её убирать вообще, ведь каких-то 10 месяцев потерпеть, и снова Новый год, снова надо наряжать Челябинск, да чего тут огород городить, пусть огоньки сияют.

«Новогодняя иллюминация хорошо себя показала, пусть работает как работала», — заявил после аппаратки журналистам, удивлённо спросившим градоначальника, а когда же собственно погаснут все эти милые новогодние огонёчки, ведь снег уже тает, — философ восточного типа Евгений Николаевич, ну точно буддист и флегматик, рассуждающий по принципу: «а чё париться», хотя может быть он и не буддист вовсе и не флегматик, а просто такой пофигист, но во всяком случае человек симпатичнейший.

Ну конечно все тут же вспомнили бородатый анекдот про недовольную жену, тиранящую мужа за то, что не худо бы и отнести на свалку ёлку, ведь люди уже на первомайскую демонстрацию пошли.

Сайт «Знак.ком» приводит ещё и такую цитату из выступления Евгения Тефтелева: «Градоначальник напомнил, что его чуть ли не после каждой аппаратки спрашивали, когда будет демонтирован ледовый городок на площади Революции. «Я говорил: как зиму проводим — так и разберём. Так и получилось», — добавил градоначальник».

А ведь и правда, только вот зря утрудились,разбирая ледовый новогодний городок после Масленицы. Надо было подождать до мая и он бы растаял сам собой.

Такая восточная философия управления Евгения Николаевича очень симпатична. Да, подозрения в лоббировании интересов той конторы, которая зажгла новогодние огоньки на улицах Челябинска со стороны мэра возникают, но с другой стороны — как всё-таки здорово, что городом управляет такой невозмутимый как статуя Будды глава: снег зимой — неизбежно растает по весне, летние дожди — промоют ливнёвки, трава сначала вырастет летом по пояс, а к осени пожухнет и т.д. Чего зря суетиться, господа.

С таким мэром, застывшим в позе лотоса и созерцающего свой пуп, смотреть в будущее можно уверенно и смело.

Единственно, что могло бы насторожить Евгения Николаевича, это то, что последняя запись в некогда оживлённом блоге экс-губернатора челябинской области Михаила Юревича за 24 декабря 2013 года, гласит:

«Многие жители Челябинской области уже обратили внимание, что в их городах появилась праздничная иллюминация. В столице региона в этом году ее стало гораздо больше. Украшены все центральные магистрали и гостевые маршруты. Во всем мире иллюминацию используют для создания праздничной атмосферы. Радует, что и для Южного Урала стало доброй традицией наряжать улицы к Новому году. Приятно видеть, что не только власти задумываются о том, как преобразить область к праздникам. Многие коммерческие структуры также оформили свои витрины и входные группы в новогоднем духе. Мы благодарны им за участие в общем деле. В Челябинской области много красивых городов, и новогодняя иллюминация должна подчеркнуть это. Тогда у каждого жители и гостя региона надолго сохранится праздничное настроение.

С наступающими Новым годом и Рождеством!»

Не прошло и месяца, как Юревича отправили в отставку. Ой, нехорошая примета.