Челябинская область — самая грязная в России, но губернатор не согласен

Это какой-то... позор? Неприятный сюрприз для челябинских и южноуральских властей, да ещё в Год экологии.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых загрязненных и самых чистых регионов России по итогам минувшей зимы. Самым неблагополучным регионом стала Челябинская область.

Среди 85-ти регионов России Южный Урал — самый экологически неблагополучный.

«Для расчета применяется несколько основных индексов. Это природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индекс. Это не просто экологический рейтинг, связанный с состоянием экологической среды, пожалуй, только природоохранный индекс отражает состояние природы. Две другие группы критериев рассматривают экологическую ответственность бизнеса, в том числе, модернизацию производства, снижение объемов выбросов или сброса загрязняющих веществ в водоемы, оперативность и адекватность действия властей, их экологическая политика, и, как ни странно, даже социальная активность населения», — говорит директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что экологи всё врут. На самом деле не всё так уж и плохо. Идёт дискредитация вверенного ему в управление региона. Гадят чёрные пиарщики, а не всякие «мечелы». Наговаривают лишнего на власть. И с этим нужно что-то делать, с этим нужно как-то бороться.

«Вся эта история про Челябнск уже считается легким тоном. „Наша Russia“, грязный воздух — и больше ничего. Такое ощущение, что у нас тут живет Дулин, который дышит грязным воздухом — это все, что у нас знают про Челябинск. А это ведь совсем не так. Меня это возмущает до глубины души. Мы, в конце концов, проигрываем битву за наш имидж. Проигрываем битву за тех людей, которые здесь готовы жить и работать, связать свою жизнь с Челябинском, с Челябинской областью», — говорит губернатор.

Ну а пока суть да дело, наблюдается массовый исход челябинцев в более привлекательные с точки зрения экологии места. «Эгологические беженцы» предпочитают Питер, Сочи и Краснодар.

Если хотите жить в самом чистом месте России, поезжайте в Тамбовскую область или на Алтай, если верить «Зелёному патрулю», это самые чистые регионы нашей страны.