СМИ Юревича глумятся над посланием Дубровского депутатам ЗСО

Сайт «УралДейли.ру» с огромным уважением относится к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Мы авансировали ему своё уважение сразу же, как только президентом России Владимиром Путиным был отправлен с позором в отставку наш старинный недруг Михаил Юревич. «Кто бы не пришёл ему на смену — он априори будет лучше», — думали мы. И сейчас считаем точно также.

Даже маньяк Чикатило, воскреснув и вернувшись из ада, будучи назначенным челябинским губернатором, был бы лучше Юревича. Потому, что быть лучше Юревича не сложно: лучше Юревича буквально все. Любой из нас лучше Юревича — мы уверены в этом.

Именно поэтому мы бесконечно терпеливы к Борису Дубровскому и склонны прощать ему всё. Хотя сейчас, спустя три года, мы можем, к нашему большому сожалению сказать о действующем губернаторе лишь одно. А именно — единственное (хотя и решающее!) достоинство Бориса Дубровского в том, что он не Михаил Юревич.

И мы полагаем, что любой другой губернатор, не носящий фамилии Юревич, будет как минимум не хуже. А скорее всего даже лучше. Ну разве что вернувшийся из ада Чикатило всё-таки наверное будет немного похуже.

На этой неделе репутации Бориса Дубровского нанесён сокрушительный удар. Точнее, он сам нанёс его своим посланием к депутатам Заксобрания Челябинской области.

Чем моментально воспользовались враги Бориса Александровича. Мы-то не враги, мы-то конечно тоже улыбнулись его посланию, да и как не посмеяться над странным набором случайных фраз и над анонсированной новой Стратегией-2035, хотя мы ещё не переварили Стратегию-2020. Но враги ударили больно.

Больше всего преуспел сайт, с момента основания обслуживающий интересы Юревича, — «Знак.ком». Во-первых, опубликовали мнение челябинского политконсалтера Александра Петракова «Мечты давильщика», который заявил, что за Послание ему было стыдно:

«Губернатор много и бессодержательно мечтал, а мне было мучительно стыдно, глядя в эти мечтающе-пустые глаза человека, как-то скороговоркой, запинаясь и сбиваясь с мысли всё время говорившего, говорившего, говорившего...

О детях, о каких-то бесплатных улыбках, о мигрантах и необходимости вовремя рассчитывать увольняемых работников промпредприятий области (те, кстати, пожалуй, больше всего ждали и, наверное, даже реально слушали выступление Бориса Дубровского, но остались в этом случае наиболее разочарованы содержанием). И снова было мучительно стыдно. За него, Дубровского, за область и за такое «лицо» этой области: невнятное, с просящими интонациями в голосе, заикающееся со сцены и очень серое, как смог над очередным меткомбинатом».

Позже, на своей странице в Фэйсбуке А.Петраков заметил, что «...Вчера я с горькой усмешкой наблюдал как толпы журналистов изо всех своих сил ищут и даже находят смысл там где его просто не было. Как многочисленные комментаторы прилежно зализывали пустоту и бросали в широкие народные массы уже привычные до блевотины: сильные решения, инновационные подходы, единственно верные слова... придумывали свои собственные смыслы в куче бессмыслицы и уже от имени давно умолкнувшего оратора толмачили их электорату и друг другу.

И я смотрел на это и ждал: ну вот хоть один, хоть кто-то скажет то, что понимаем мы все — что король ГОЛЫЙ. Что единственное чувство, которое можно было испытать, внимая вчера главе региона — это острый стыд и что эти его послания деградируют ежегодно от хоть немного и кособоко содержательного первого к нынешнему. Вот такому».

Конечно, в этих строчках унылый толмач, «искатель смыслов, где его не было», отбывающий каторгу заунывной лояльности к любой власти (ах, как он восторженно кудахтал над любым дебильным решением Юревича!) челябинский «политолог» А.Мельников узнал себя, и появился в комментариях к посту А.Петракова.

Но не будем сегодня ещё раз вспоминать унылого, усатого, пузатого толмача. Который действительно в своём блоге дежурно проблеял про какие-то «пять вопросов», который якобы поставил в Послании Борис Дубровский.

Самое интересное в посте А.Петракова в ФБ — это признание в том, что сайт «Знак.ком» попросил его специально написать о Послании, уже заведомо зная его негативную оценку губернаторского спича:

«..."Хвалиться", тем более хвастаться — неправильно и не принято. Поэтому не буду с идиотской гордостью расшаркиваться в том что сегодня меня неожиданно (но не — это было как минимум интересно) попросили написать материал в рубрику "Мнение" на площадке известной на окружном и региональном уровне интернет-газеты Znak.com

Собственно мой opus magnum родился из вчерашнего небольшого комментария под статьёй, посвящённой как раз тому самому ежегодному отчёту губернатора Челябинской области (который и стал ключевой темой для многобуквенного моего монолога). Или иначе говоря — ёмкий комментарий вырос до целой статьи».

Отметим этот факт — СМИ, обслуживающее Юревича, бьют по больному месту Дубровского — по его «стратегиям». В то время, когда из-за критики этих самых «основополагающих» меморандумов увольняются чиновники (жертвой пал первый замминистра экономразвития Павел Рыжий),

а восхваления до небес Стратегии-2020 стали фундаментом для общественной карьеры таких малопочтенных старцев, как Анатоли Сурков и Вячеслав Скворцов, — «макаронные» СМИ буквально глумятся над любимыми детищами Бориса Александровича.

Да и как им не глумиться над откровенно слабым выступлением, если даже мы, лояльные, но неотмеченные не могли не пройтись по некоторым позициям — настолько это было смешно.

Но настоящим «гвоздём в крышку» — ну конечно не гроба, дай Бог Борису Александровичу человеческого и политического долголетия, как и нам всем, мечтающим пережить 2035 год, — просто гвоздём в крышку неизвестно чего — стала подборка язвительно-убийственных комментариев читателей «Знак.ком», которые даже не критиковали Послание и Стратегии, а саркастически хвалили эти «большие достижения», — ну прямо как общественники-подхалимы, уже упомянутые малопочтенные старцы Сурков и Скворцов, хвалили как Света из Иваново, но при этом откровенно глумясь.

Как вам такое?

И такое.

И это.

Ну и что можно ответить на этот термоядерный взрыв сарказма и издевательского восхищения? И самое главное — кто это может сделать.

Ну не хорошо же откормленный макаронами усатый усталый унылый толмач Юревича и Дубровского Мельников Сашка.

Нет у Бориса Александровича людей в пиар- и пресс-службах. И сам он как-то заметно скис.

Помнится, в первом своём интервью на должности губернатора газете «Челябинский рабочий» Борис Александрович заявил, что хочет быть «лучшим губернатором в истории Южного Урала».

Нам было уже тогда ясно, что он точно не будет худшим, поскольку хуже Юревича и не может никого быть. Но теперь нам также понятно, что Борис Дубровский лучшим губернатором УЖЕ не будет.

Он навсегда останется предпоследним.