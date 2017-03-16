Есть повод выпить за уголовное дело главного макаронного Пахана Челябинской области Юревича Миши!

Есть повод поднять бокал хорошего вина за (наконец-то!) возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Этот день победы сайт «УралДейли.ру» приближал, как мог. Вместе с нашими коллегами и друзьями, поимённо назвать всех которых просто не получится! Так их много.

А иных называть просто нельзя, в силу служебной инструкции.

Давайте залезем в винный погребок, достанем бутылку лучшего напитка, освободим от паутины бутылку и нальём.

Выпьем не чокаясь, боясь вспугнуть удачу.

С праздником, дорогие друзья!

Расслабляться рано, впереди ещё много работы.