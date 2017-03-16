Есть повод выпить за уголовное дело главного макаронного Пахана Челябинской области Юревича Миши!

Есть повод поднять бокал хорошего вина за (наконец-то!) возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Этот день победы сайт «УралДейли.ру» приближал, как мог. Вместе с нашими коллегами и друзьями, поимённо назвать всех которых просто не получится! Так их много.
А иных называть просто нельзя, в силу служебной инструкции.
Давайте залезем в винный погребок, достанем бутылку лучшего напитка, освободим от паутины бутылку и нальём.
Выпьем не чокаясь, боясь вспугнуть удачу.
С праздником, дорогие друзья!
Расслабляться рано, впереди ещё много работы.
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Комментарии
А чему тут радоваться ? В современных условиях это означает, что человеку выдан таким вот образом запрет на въезд в Россию. Если бы реально имели веские основания, то обвинения предъявили бы раньше, ведь это дело очень старое.
Синицын, а что тут плохого, что выдан? Получите ещё одного лидера оппозиции, "прекрасного" человека, как собственно и все остальные ваши вожди, господа либералы и противники Путина!
Корецкий, первое что надо делать - это констатировать факты, а уж потом разбираться, а кому может это быть выгодно. Вот в Вашей фразе "... а что тут плохого, что выдан?", правильно ли я понял, что Вы согласны, что да, это фактически означает, что действительно, это "запрет на въезд" ? А кто его куда возьмет - это уже другой вопрос. Пусть сначала напишет там книгу "как я входил в правящую клику и был её наместником в области", а там посмотрим.
Синицын, он уже ВВС дал интервью и подал иск в ЕСПЧ, неужели этого мало для того, чтобы стать рукопожатным узником совести? Ведь Вы охотно пользовались и пользуетесь откровениями предателей Суворова-Резуна, Литвиненко, Воронкова и т.д, хотя все они входили до предательства и бегства в элиты СССР или РФ.
Да, я согласен, пускай запрет на въезд, что в этом плохого?
Какая разница, кому он подал иск, важно что он был в составе клики, узурпировавшей власть. Я имею ввиду назначение без выборов в губернаторы в 2010-м году и потом использование административного ресурса для воспрепятствования народовластию после этого события, включая отмену выборов мэра Челябинска. Потому нашим союзником он быть не может. Что не отменяет того, что ему самому незаконно не дали участвовать в выборах в прошлом году.... А то, что они периодически рассказывают о том, что происходило в их коридорах, каким делишкам были свидетелями, ну этим хоть немного искупят свою вину... Я имею ввиду Вороненкова... А Литвиненко и Резун - это совсем другая тема, это люди достойные всяческого уважения.... Корецкий, а то что это "запрет на въезд", то это строго говоря уже "не уголовное дело", а предлог, чтобы был запрет на въезд. Если бы волновала справедливость за уголовные дела, то обвинение выдвинули бы раньше, до отъезда из России. Тем более по такому старому делу
Подождите, так ведь Литвиненко, книжки которого Вы постоянно рекомендуете почитать, тоже работал в этой самой кровавой гэбне А Резун - в советской военной разведке.
У Юревича закончился 4 декабря депутатский иммунитет и он тут же уехал в Израиль. До 4 декабря не возбуждали потому, что тогда бы пришлось добиваться согласия Госдумы, а это хлопотно, ну а потом он уехал сразу и теперь придётся добиваться экстрадиции.
Если это группа, то нужно журналистов привлекать, Григорьеву, как соучастников.
Марина, Свету Григорьеву со Знак.ком?
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