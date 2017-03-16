Мительман-старый со своей молодой пассией прокатится в Касли

Светская хроника ИА «УралДейли.ру».
Престарелый ловелас — вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Семён Мительман вместе с председателем Союза журналистов Южного Урала Ольгой Давиденко, давно находящейся в «неуставных» отношениях с «папиком», неформальным спонсором Союза и продюсером своего симпатичного медийного персонажа, — поедут в Касли спасать местных журналистов из районной газеты «Красное знамя», попавшей под пресс чиновников-аборигенов.
Так уж совпало, что девушке, которую оскорблённая изменой бывшая супруга Семёна Аркадьевича Роза Петровна Мительман величает неособенно политкорректно, комментируя совместное фото девушки и дедка — «Дед на прогулке с молодухой», — приспичило смотаться именно в Касли, ну и дедушку с собой прихватила.
Потому, что по счастливой случайности седой проказник курирует в ЗСО Каслинский район.
Суть конфликта между журналистами и местными диковатыми депутатами в Каслях суров и прост, как и всё в этом глухом, Богом забытом краю озёр и непуганных идиотов. Редакцию «Красного знамени» выселяют из помещений, намереваясь разместить там какое-то новое издание, лояльное к властям.
Но все светские хроникёры даже не думают об этой заварушке, увлечённо обсуждая каслинский вояж проказников, гадая при этом, не будет ли «третьим лишним» для сладострастников пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин, который тоже подвизался под затеей съездить в Касли, либо напротив — Димон приятно разнообразит нехитрый досуг сладкой парочки и удачно замкнёт конфигурацию любовников своим пухленьким тельцем.
Держи крепче микрофон, Димка! Ну, или хотя бы свечку.
Теги:
- Семён Мительман личная жизнь
- Семён Мительман Челябинск
- Роза Мительман Челябинск
- Ольга Давиденко председатель Союза журналистов Челябинской области
- Семён Мительман Челябинск развод
- Семён Мительман Роза Мительман развод
- Семён Мительман Ольга Давиденко
- Семён Мительман Ольга Давиденко Челябинск
- Семён Мительман заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области
- Дмитрий Федечкин пресс-секретарь губернатора Челябинской области
- Мительман и Давиденко
- Роза Петровна Мительман
Новости по теме:
- Семён Мительман — не пора ли отправить дедушку на пенсию?
- Семён Мительман оставил бывшую жену без средств к существованию
- Мякуша сливает собственное окружение. Часть Вторая
- Мякуша сливает собственное окружение. Часть Первая
- Путин встретился с Дубровским. Но не уволил, а наградил!
- Юревич о коттедже отца на Увильдах: были бы деньги да хорошие юристы, — и можно творить что угодно
- Юревич и Мительман лишатся дачек на Увильдах
- Подопригора и пранкеры
- Не для Томинского ГОКа цвела Роза Мительман. ВИДЕО
- Экологичный Струков, этичный Мительман
Комментарии
Да, если экс мэр Миасса в Москве начнет петь.. то столько депутатов с ЗСО и тех кто во власти могли бы сесть рядом. Поэтому возможно скоро и дела против этих папиков и сыночка его, там много чего нарыто. Самое главное этот папик по слухам все органы на более новые обмен и готов жить до 120 лет!!! Правда или нет! Но все капиталы он и сын тихо вывезли и положили в банки стран ЕС. Запасные пункты они создали давно..
Добавить комментарий