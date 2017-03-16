Мительман-старый со своей молодой пассией прокатится в Касли

16.03.2017 г., 16:08
Обозреватели светский хроники челябинской политтусовки гадают, какое в этой конфигурации место занимает пресс-секретарь Дубровского
Семён Мительман Ольга Давиденко

Светская хроника ИА «УралДейли.ру».

Престарелый ловелас — вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Семён Мительман вместе с председателем Союза журналистов Южного Урала Ольгой Давиденко, давно находящейся в «неуставных» отношениях с «папиком», неформальным спонсором Союза и продюсером своего симпатичного медийного персонажа, — поедут в Касли спасать местных журналистов из районной газеты «Красное знамя», попавшей под пресс чиновников-аборигенов.

Так уж совпало, что девушке, которую оскорблённая изменой бывшая супруга Семёна Аркадьевича Роза Петровна Мительман величает неособенно политкорректно, комментируя совместное фото девушки и дедка — «Дед на прогулке с молодухой», —  приспичило смотаться именно в Касли, ну и дедушку с собой прихватила.

Потому, что по счастливой случайности седой проказник курирует в ЗСО Каслинский район.

Суть конфликта между журналистами и местными диковатыми депутатами в Каслях суров и прост, как и всё в этом глухом, Богом забытом краю озёр и непуганных идиотов. Редакцию «Красного знамени» выселяют из помещений, намереваясь разместить там какое-то новое издание, лояльное к властям.

Но все светские хроникёры даже не думают об этой заварушке, увлечённо обсуждая каслинский вояж проказников, гадая при этом, не будет ли «третьим лишним» для сладострастников пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин, который тоже подвизался под затеей съездить в Касли, либо напротив — Димон приятно разнообразит нехитрый досуг сладкой парочки и удачно замкнёт конфигурацию любовников своим пухленьким тельцем.

Держи крепче микрофон, Димка! Ну, или хотя бы свечку.

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

Читатель

Да, если экс  мэр Миасса  в Москве начнет петь.. то столько депутатов с ЗСО и тех кто во власти могли бы сесть рядом.  Поэтому   возможно скоро и дела против этих папиков и сыночка его, там много чего нарыто. Самое главное этот папик по слухам все органы на более новые обмен и готов жить до 120 лет!!! Правда или нет! Но все капиталы он и сын тихо вывезли и положили в банки стран ЕС. Запасные пункты они создали давно..

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