Мительман-старый со своей молодой пассией прокатится в Касли

Светская хроника ИА «УралДейли.ру».

Престарелый ловелас — вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Семён Мительман вместе с председателем Союза журналистов Южного Урала Ольгой Давиденко, давно находящейся в «неуставных» отношениях с «папиком», неформальным спонсором Союза и продюсером своего симпатичного медийного персонажа, — поедут в Касли спасать местных журналистов из районной газеты «Красное знамя», попавшей под пресс чиновников-аборигенов.

Так уж совпало, что девушке, которую оскорблённая изменой бывшая супруга Семёна Аркадьевича Роза Петровна Мительман величает неособенно политкорректно, комментируя совместное фото девушки и дедка — «Дед на прогулке с молодухой», — приспичило смотаться именно в Касли, ну и дедушку с собой прихватила.

Потому, что по счастливой случайности седой проказник курирует в ЗСО Каслинский район.

Суть конфликта между журналистами и местными диковатыми депутатами в Каслях суров и прост, как и всё в этом глухом, Богом забытом краю озёр и непуганных идиотов. Редакцию «Красного знамени» выселяют из помещений, намереваясь разместить там какое-то новое издание, лояльное к властям.

Но все светские хроникёры даже не думают об этой заварушке, увлечённо обсуждая каслинский вояж проказников, гадая при этом, не будет ли «третьим лишним» для сладострастников пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин, который тоже подвизался под затеей съездить в Касли, либо напротив — Димон приятно разнообразит нехитрый досуг сладкой парочки и удачно замкнёт конфигурацию любовников своим пухленьким тельцем.

Держи крепче микрофон, Димка! Ну, или хотя бы свечку.