Юревич взял с Тесленко не единичную взятку, а брал постоянную дань

Защитники экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, в отношении которого Следком России возбудил уголовное дело по факту получения взятки от впоследствии осуждённого на 7 лет за коррупцию от министра здравоохранения Виталия Тесленко, говорят, что сумма взятки в 500 или 700 тысяч рублей — слишком мелкая для миллиардера.

Хотя сумма взятки в пресс-релизе СК РФ не звучит, и скорее всего её придумали пиарщики Юревича для его защиты в глазах общественного мнения (дабы подставить под сомнение сам факт мздоимства), можно говорить о об этой «небольшой» сумме.

Хотя некоторые челябинские эксперты, например, известный челябинский публицист Алексей Андреев полагают, что Юревич не побрезговал бы этой «малостью» (см.скриншот) из Фэйсбука, всё же сумма в 500-700 тысяч рублей для такого богатого человека как Юревич, действительно кажется маленькой.

Может быть люди «услышали» только цифру, и на самом деле Юревич получил с Тесленко 500 или 700 тысяч долларов или евро?

Хотя возможно, что и рублей.

Но только не в качестве взятки, а ежемесячного отката, то есть дани — за «хлебное» место. Как известно, Тесленко был осуждён только за доказанные следствием и судом взятки за лоббирование интересов фирм по поставкам медицинского оборудования на сумму более 60 миллионов рублей.

Сумма дани в 500-700 тысяч рублей ежемесячно вполне может быть «абоненткой» для Юревича от Тесленко, то есть министр воровал, а губернатор — получал за это право воровать откаты.

Так читает челябинский политолог (и бывший, кстати, спичрайтер Юревича) Андрей Лавров:

«Считаю, что это не взятка. Когда подчиненный передает (я не утверждаю, что это происходило) начальнику долю или дань, то это не взятка. Возможно, это была так называемая дань за контролируемые потоки. Я бы назвал это не взяткой, а платой за нахождение на своем месте. Пока не понятно, что там будет конкретно. Но, возможно, если человеку позволяли наживаться на тех же томографах, то требовали от него определенный процент старшему. Я вижу это так: Юревичу могут инкриминировать получение «откатов» от господина Тесленко.

Претензии к Михаилу Валерьевичу звучали еще в его бытность губернатором. Писали, что он превратил область в собственный бизнес».

Ранее пресс-секретарь предшественника Юревича на посту губернатора Южного Урала Петра Сумина — Павел Большаков — заявил в интервью «Комсомольской правде», что Юревич ввёл 30%-тыне откаты с бизнеса.