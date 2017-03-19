Юревич взял с Тесленко не единичную взятку, а брал постоянную дань

Защитники экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, в отношении которого Следком России возбудил уголовное дело по факту получения взятки от впоследствии осуждённого на 7 лет за коррупцию от министра здравоохранения Виталия Тесленко, говорят, что сумма взятки в 500 или 700 тысяч рублей — слишком мелкая для миллиардера.
Хотя сумма взятки в пресс-релизе СК РФ не звучит, и скорее всего её придумали пиарщики Юревича для его защиты в глазах общественного мнения (дабы подставить под сомнение сам факт мздоимства), можно говорить о об этой «небольшой» сумме.
Хотя некоторые челябинские эксперты, например, известный челябинский публицист Алексей Андреев полагают, что Юревич не побрезговал бы этой «малостью» (см.скриншот) из Фэйсбука, всё же сумма в 500-700 тысяч рублей для такого богатого человека как Юревич, действительно кажется маленькой.
Может быть люди «услышали» только цифру, и на самом деле Юревич получил с Тесленко 500 или 700 тысяч долларов или евро?
Хотя возможно, что и рублей.
Но только не в качестве взятки, а ежемесячного отката, то есть дани — за «хлебное» место. Как известно, Тесленко был осуждён только за доказанные следствием и судом взятки за лоббирование интересов фирм по поставкам медицинского оборудования на сумму более 60 миллионов рублей.
Сумма дани в 500-700 тысяч рублей ежемесячно вполне может быть «абоненткой» для Юревича от Тесленко, то есть министр воровал, а губернатор — получал за это право воровать откаты.
Так читает челябинский политолог (и бывший, кстати, спичрайтер Юревича) Андрей Лавров:
«Считаю, что это не взятка. Когда подчиненный передает (я не утверждаю, что это происходило) начальнику долю или дань, то это не взятка. Возможно, это была так называемая дань за контролируемые потоки. Я бы назвал это не взяткой, а платой за нахождение на своем месте. Пока не понятно, что там будет конкретно. Но, возможно, если человеку позволяли наживаться на тех же томографах, то требовали от него определенный процент старшему. Я вижу это так: Юревичу могут инкриминировать получение «откатов» от господина Тесленко.
Претензии к Михаилу Валерьевичу звучали еще в его бытность губернатором. Писали, что он превратил область в собственный бизнес».
Ранее пресс-секретарь предшественника Юревича на посту губернатора Южного Урала Петра Сумина — Павел Большаков — заявил в интервью «Комсомольской правде», что Юревич ввёл 30%-тыне откаты с бизнеса.
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Комментарии
Сейчас отработка идет всех... и ужасно стало. Неясно откуда имели доходы почти 698 чиновников, неясн о куда они имели прибыли. 85% пока работают и скоро если прокуратура ну сор с избы,то им всем светить пока уход по собственному. Они никогда не докажут законность доходов. Поэтому скоро и скоро именно спец. управление ФСБ только проверка всех доходов всех чинуш, силовиков, судей и всехз кто имеет навары. При чем судьям дают права , при наличии недоказанных фактов прибыли, то суд просто может конфискацию имущества, счетов и т.п. Поэтому Президент и Дума выбор почти сделали. ЗЕМЛЯ будет гореть под ногами воров от власти и кто в погонах и т.п. Живите честно. Проверяли с ОНФ недавно два ОМВД в юге области, стало ужасно, у начальников столько добра. ну им надо по 167 лет работать и иметь по два оклада, тогда есть шансы вера им. Поэтому товарищи, скоро прием СООБЩЕНИЙ, это не ДОНОСЫ, реально будет, анонимно и оплата за факт помощи. Иначе страна медленно но хуже чем клятая Украина погнружается в мзду и воровство. Именно круговая порука, кумовство и панибраство и дает 99% шансов всем ВОРАМ быть в уверенности, что они вне арестов и посадок.. Присмотритесь вокруг СЕБЯ, посмотрите откуда роскошь, деньги и т.п. и подумайте, а ведь я ВИЖУ и МОЛЧУ. Значить ВЫ молча помогаете преступнику, который обогащается за счет бюджета и простого народа.
Я удивляюсь этому Лаврову. Он вообще не сображает ,что такое взятка? Не важно ,как она была передана,за общее покровительство или за нахождение на должности. Это даже не взятка ст 290 ,а ст 210 создание ОПС (орган. преступн. сообщества) с целью получения денег из бюджета!Если Юревич ,брал деньги от Тесленко и еще от кого-нибудь,здесь железно ст 210.
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