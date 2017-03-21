Юревичу предъявлено обвинение в получении взятки на 26 млн рублей и в подстрекательстве к клевете

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы СК РФ, Следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010-2014 гг.) Михаила Юревича по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете).

Сумма взятки составляет 26 миллионов рублей. Добавилась ещё одна уголовная статья. Клевета.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачёва, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

На допросы к следователю 17 и 20 марта 2017 года Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Государстве Израиль.

В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск.

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