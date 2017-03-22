Николай Сандаков поменял образ с героя-любовника на ковбоя без лошади

Светская судебная хроника от «УралДейли.ру».

В странном виде предстал сегодня подсудимый бывший «политический» вице-губернатор Николай Сандаков на очередном заседании Советского районного суда.

Фотография ухмыляющегося подсудимого в полосатом свитерке и жилетке-безрукавке с капюшоном, ехидно тыкающего в судью пальцем, — на «Ура.ру» — развеселило комментаторов.

Они его назвали «клоуном из бродячего цирка», хотя нам больше нравится — «ковбой без лошади, который зашёл в салун и требует от шерифа арестовать плохих парней, укравших у него бутылку бурбона».

Второе фото «урашек» в исполнении фотографа Вадима Ахметова показывает Николая Дмитриевича в коридорах суда с пластмассовым стаканчиком кофе из автомата, натягивающего на голову трикотажную шапочку. На фоне «белогвардейского поручика», адвоката Сергея Колосовского, подсудимый выглядит как бомж, собравший из мусорного контейнера нехитрую одежонку и напяливший всё это на себя.

Бывшего зама Юревича, как какое-то чудо, удивлённо рассматривает улыбающийся бывший мэр Миасса Игорь Войнов.

Не исключено, что Сандаков выбрал образ помятого жизнью джентльмена на случайно. На процесс заявился правозащитник Андрей Бабушкин, чьё лицо смутно напомнило нам покойного шоумена Романа Трахтенберга.

А также перековавшаяся в правозащитницу воспитка детсадика Евгения Чудновец.

Возможно, компания этих странных личностей потребовала некоей клоунады от внешнего облика подсудимого и он явил почтеннейшей публике зрелище, которое бы удачно вписало его облик клоуна Карандаша в неизбежное выступление на манеже своих коллег по цеху паяцев Бублика и Дырки, либо это тщательная работа имиджмейкера является неоспоримым свидетельством начавшейся информационной войны Юревича против силовиков.

Ещё недавно Сандаков выглядел как Джонни Депп — в красивой рубашке и с Библией в руках.

Со Святым писанием Николай Дмитриевич не расставался, отгоняя им «бесов с улицы Коммуны».

Очевидно, экзорцизм не сработал, и Николай Дмитриевич хочет поразить своих врагов-контрразведчиков утробным смехом.

Не исключено также, что у подсудимого начала тихо съезжать крыша. Жизнь затворника под домашним арестом с прекрасногубой супругой и не по годам развитым мальчиком Никитой, пишущем в Фэйсбуке угрожающие вещи про новый майдан в защиту папиного покровителя, Юревича, оставила свой мрачный отпечаток на личности Николая Сандакова.