Зачем адвокат Грачёва отмазывает Юревича?

Зачем адвокат бывшего первого заместителя Михаила Юревича — Олега Грачёва выступил на сайте «Знак.ком» с оправданиями обвинённого в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина?

Ответ очевиден. На «Знаке» — потому, что это сайт всегда «отмазывает» и самого Юревича, и его обвиняемых в коррупции присных — Сандакова и Цыбко, очевидно не за бесплатно.

Во-вторых, адвокат Грачёва по делу о подстрекательстве к клевете на того же Вяткина Сергей Лавренёв очевидно захотел подзаработать ещё и экспертом. Ну а почему нет, ведь Юревич не постоит за гонораром.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Таким образом, коммерческие интересы Аксаны Пановой, редактора «значка», и стряпчего Олега Николаевича, удачно сошлись в одной точке.

Вообще, цитировать адвокатов в СМИ конечно можно, но с условием, что редакция затем предоставит слово прокурору или следователю. Или сделает ремарку: «вы же понимаете, что адвокаты будут защищать своего клиента, даже если он кровавый маньяк».

Благородная профессия адвоката заключается в том, чтобы сделать даже из козла агнца. И это не плохо и не хорошо, просто это азы профессии.

Иной раз стряпчий не может запудрить мозги прокурору или судье, ведь они тоже юристы и могут ответить такой же юридической, на взгляд непосвящённого, абракадаброй. Но неискушённым читателям навешать на уши настоящих макарон — запросто.

Понимаете, это мы, как последние идиоты считаем, что если в кабинете Грачёва при обыске находят «темники» статей с утверждениями о том, что Вяткин связан с криминалом, так называемой «калининской семьёй», то Грачёв эту клевету и организовывал;

Если мы думаем, что в СМИ Юревича публиковались тексты, носящие признаки «чёрного пиара», то значит заказчиком их выступал губернатор, передающий соответствующие указания своему первому заму, курирующими СМИ, то есть Грачёву;

Если мы думаем, что раз в телесюжете над домом «главного судьи» летал служебный вертолёт, осуществляющий съемки с воздуха, то этот геликоптер не может летать без ведома хозяина, — в общем, если мы так наивно считаем, то идиоты мы и есть. И нам требуется разъяснения адвоката, чтобы, значит, вправить нам, дуракам, мозги.

Наши глаза врут, зрение нас обманывает, а логика — подводит. Адвокат всегда нам это докажет.

«Я как защитник считал, что если бы мы довели дело до логического конца, были бы большие основания для оправдательного приговора. Некоторые козыри у нас остались в рукаве…», — говорит Сергей Лавренёв.

Понимаете, если адвокат говорит, что большие основания были для оправдательного приговора, и поэтому видимо защита Грачёва так умело затягивала судебный процесс, чтобы его остановили из-за истечения срока давности, — то адвокату надо просто верить.Тем более, что остались у них в рукаве, у Грачёва и Лавренёва, некоторые козыри.

Ну подумаешь нашли у Олега Николаевича бумажки со статьями о Вяткине, и потом эти тексты совпадали со статьями на сайтах Филичкиных. Ну подумаешь летал вертолёт Юревича и снимал с воздуха коттедж Вяткина. Не говоря уже о такой ерунде, как тысяча статей про «криминального судью» в СМИ, хозяином которых является Юревич.

Козыри адвоката в его рукаве бьют все эти незначительные карты.

Но знаете, дорогие друзья, мы можем почерпнуть полезную информацию даже из такого — ангажированного и проплаченного текста со «Знак.ком».

«Я не исключаю, что в скором времени Михаил Юревич может стать фигурантом и других уголовных дел, по которым уже вынесены решения. Если в них речь ведётся о неустановленных лицах. В нашем деле о клевете были документы, где речь шла о существовании преступного сообщества. Но ситуация обросла мхом. Спустя четыре-пять лет заявлять о совершении уголовного дела, ссылаясь на оперативно-разыскные мероприятия, проведённые в 2012 году, глупо. Как и привлекать свидетелей, которые сидят в СИЗО. Очевидно, что таким человеком легко манипулировать. Но это методы 4-го управления ГСУ СК РФ.

Не исключено, что появление этого уголовного дела связано с президентской кампанией. Сегодня нужны громкие уголовные дела о коррупции. Нам целый год теперь будут рассказывать, какой Юревич был нехороший, какие совершал преступления. Четыре года молчали, а тут вдруг вспомнили!

Что будет после выборов — зависит от развития ситуации. Если Михаил Юревич не приедет в Россию, в Челябинск, не исключаю, что про дело забудут. И появление в его деле эпизода о клевете, на мой взгляд, может помочь ему в международных переговорах. Это доказывает, что в деле присутствуют заказные, политические моменты. Если он вернётся, то, скорее всего, станет жертвой очередного произвола правоохранительных органов. Зная методы работы 4-го управления ГСУ, я бы не стал рассчитывать на объективное расследование», — говорит адвокат Грачёва, а по сути уже и Юревича.

Знаете, это уже очень приличная заготовка для выступления Юревича в Европейском суде по правам человека, где он будет оспаривать чудовищное давление и произвол путинской России.

Во-первых, тут есть следователи-сатрапы, стряпающие из кровавого мордора липовые уголовки на честных граждан.

Во-вторых, адвокат очень ловко ввернул про выборы президента России. Ясно же, что стараются этим рабам и холопам из «рашки» очередной раз впарить диктатора Путина. Забалтывают фальшивыми уголовными делами о коррупции главное — настоящие антикоррупционные расследования Навального.

И такая мысль на сайте у Мхаила Ходорковского уже прозвучала.

В-третьих, «заказные политические моменты», ну куда же без них. Только-только дал честный человек Миша интервью ВВС, только-только защитила его «Открытая Россия» с другими Мишей — Ходорковским — и вот на тебе, получи, несгибаемый борец с произволом путинского кривосудия, то есть с главным региональным судьёй, — сфабрикованное уголовное дело.

В-четвёртых, Юревич разоблачал Систему. Все эти суды в недемократической России. То есть опричники в мантиях ополчились на настоящего демократа. А потом ведомство особо близкого к Путину Бастрыкина возбудило заказуху на израильского политэмигранта.

Ведь Юревич выводил на чистую воду судью! Этого слугу диктаторского режима.

Ну и самое ценное высказывание адвоката — вот это: «появление в его [Юревича] деле эпизода о клевете, на мой взгляд, может помочь ему в международных переговорах».

Вы поняли, да? Теперь Юревич может вести международные переговоры о предоставлении политического убежища узнику совести.