Полиция просит объяснить челябинцев, по какому случаю они «гуляли» 26 марта с уточками и кроссовками

Как сообщает организатор несанкционированного «митинга против коррупции» в Челябинске, состоявшегося 26 марта, активист движения Алексея Навального — Алексей Табалов, сотрудники полиции навещают участников «народных гуляний» по месту жительства и на работе, и просят дать объяснения.

«Количество привлеченных челябинцев за участие в протестных акциях 26 марта может увеличиться. С самого утра мне стали поступать сообщения, что сегодня в Челябинске и Копейске полиция начала приходить домой и на работу и вызывать для дачи объяснений тех участников протеста 26 марта, которых не успела задержать на месте. Уже зафиксированы случаи увоза граждан из дома в отделения полиции. Очевидно, что полиция отрабатывает людей по имеющимся фото и видеоматериалам», — сообщает в ЖЖ А.Табалов.

Давать оценку действиям сотрудников полиции нет никакого смысла, митинг и шествия были несанкционированны, полиция выполняет свою работу.

О репрессиях речи не идёт, но штраф — полагается.

Между тем, в социальных сетях идут дискуссии на тему участия в протестных акциях «школоты» — подростков, а то и вовсе детей (идут они и в общении с читателями «УралДейли.ру» наших журналистов).

«Главная новость в том, что к протестному активу 2011—2013 годов присоединилось довольно большое количество «школоты». То есть старшеклассники, студенты младших курсов, которые никогда в политической активности замечены не были и вообще никаких политических взглядов не имели и не имеют. Но вчера они оказались на площадях на митингах.

Это и есть главная новация протестов. Кроме традиционных протестующих, которые всегда были готовы идти за своими вождями в огонь и в воду, появилось это «племя младое незнакомое», — рассуждает в интервью «Ура.ру» директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. — Это предмет для анализа, изучения: почему такое поколение появилось, чего оно хочет, будет ли оно дальше ходить на эти митинги или это был такой разовый всплеск. Они пошли из-за того, что у них «гормон играет», или потому что их достали придирки и уроки любви к «Единой России», православию и народности или есть какая-то третья причина — это большой вопрос...

В каком-то смысле это такое второе пришествие «нацболов» в политику. Лимонов в свое время действовал абсолютно так же. Брал этих безголовых в силу возраста парней, накачивал их идеологически и бросал на амбразуру...

Во-первых, надо помешать тем, кто подталкивает подростков и юношество к откровенно асоциальному поведению.

Призывать детей на несанкционированные митинги — так делают только провокаторы, которые стремятся принести сакральную жертву и дальше обвинить власть в том, что она убивает самое дорогое. Это очень опасное поведение.

Надо всеми силами изолировать этих провокаторов, чтобы не допустить повторение подобных несанкционированных митингов. Тут, конечно, надо очень жестко вести себя и прекратить либеральничать с теми, кто прямо призывает нарушать действующее законодательство. Это такая гигиеническая мера. Если не предпринять ее, все остальное бессмысленно. В этом случае возникает риск украинского сценария. Там тоже миндальничали, либеральничали, и в итоге страны больше нет...»

Продолжая тему связи «украинского сценария» с митингами 26 марта, отметим «скачки» юных «борцов с коррупцией» на ступенях Ельцин-Центра в Екатеринбурге. Прыгающие подростки, «новые скакуны» тревожного вестника «майдана» в России, — всерьёз встревожили не только «охранителей», но и просто патриотов и консерваторов, не желающих повторения сценария на Украине.

«Многие россияне чувствуют, что они живут очень плохо и поэтому вышли на митинги. Но чтобы они поняли, что такие настоящий пи..ец, им нужно повторить наш выдающийся подвиг — майдан...», — предостерегает россиян украинский видеоблоггер Анатолий Шарий.