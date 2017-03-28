Полиция просит объяснить челябинцев, по какому случаю они «гуляли» 26 марта с уточками и кроссовками

Как сообщает организатор несанкционированного «митинга против коррупции» в Челябинске, состоявшегося 26 марта, активист движения Алексея Навального — Алексей Табалов, сотрудники полиции навещают участников «народных гуляний» по месту жительства и на работе, и просят дать объяснения.
«Количество привлеченных челябинцев за участие в протестных акциях 26 марта может увеличиться. С самого утра мне стали поступать сообщения, что сегодня в Челябинске и Копейске полиция начала приходить домой и на работу и вызывать для дачи объяснений тех участников протеста 26 марта, которых не успела задержать на месте. Уже зафиксированы случаи увоза граждан из дома в отделения полиции. Очевидно, что полиция отрабатывает людей по имеющимся фото и видеоматериалам», — сообщает в ЖЖ А.Табалов.
Давать оценку действиям сотрудников полиции нет никакого смысла, митинг и шествия были несанкционированны, полиция выполняет свою работу.
О репрессиях речи не идёт, но штраф — полагается.
Между тем, в социальных сетях идут дискуссии на тему участия в протестных акциях «школоты» — подростков, а то и вовсе детей (идут они и в общении с читателями «УралДейли.ру» наших журналистов).
«Главная новость в том, что к протестному активу 2011—2013 годов присоединилось довольно большое количество «школоты». То есть старшеклассники, студенты младших курсов, которые никогда в политической активности замечены не были и вообще никаких политических взглядов не имели и не имеют. Но вчера они оказались на площадях на митингах.
Это и есть главная новация протестов. Кроме традиционных протестующих, которые всегда были готовы идти за своими вождями в огонь и в воду, появилось это «племя младое незнакомое», — рассуждает в интервью «Ура.ру» директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. — Это предмет для анализа, изучения: почему такое поколение появилось, чего оно хочет, будет ли оно дальше ходить на эти митинги или это был такой разовый всплеск. Они пошли из-за того, что у них «гормон играет», или потому что их достали придирки и уроки любви к «Единой России», православию и народности или есть какая-то третья причина — это большой вопрос...
В каком-то смысле это такое второе пришествие «нацболов» в политику. Лимонов в свое время действовал абсолютно так же. Брал этих безголовых в силу возраста парней, накачивал их идеологически и бросал на амбразуру...
Во-первых, надо помешать тем, кто подталкивает подростков и юношество к откровенно асоциальному поведению.
Призывать детей на несанкционированные митинги — так делают только провокаторы, которые стремятся принести сакральную жертву и дальше обвинить власть в том, что она убивает самое дорогое. Это очень опасное поведение.
Надо всеми силами изолировать этих провокаторов, чтобы не допустить повторение подобных несанкционированных митингов. Тут, конечно, надо очень жестко вести себя и прекратить либеральничать с теми, кто прямо призывает нарушать действующее законодательство. Это такая гигиеническая мера. Если не предпринять ее, все остальное бессмысленно. В этом случае возникает риск украинского сценария. Там тоже миндальничали, либеральничали, и в итоге страны больше нет...»
Продолжая тему связи «украинского сценария» с митингами 26 марта, отметим «скачки» юных «борцов с коррупцией» на ступенях Ельцин-Центра в Екатеринбурге. Прыгающие подростки, «новые скакуны» тревожного вестника «майдана» в России, — всерьёз встревожили не только «охранителей», но и просто патриотов и консерваторов, не желающих повторения сценария на Украине.
«Многие россияне чувствуют, что они живут очень плохо и поэтому вышли на митинги. Но чтобы они поняли, что такие настоящий пи..ец, им нужно повторить наш выдающийся подвиг — майдан...», — предостерегает россиян украинский видеоблоггер Анатолий Шарий.
Теги:
- митинг против коррупции 26 марта Челябинск
- Анатолий Шарий
- #ОпятьНиктоНеПришел #ДимонОтветит #26Марта
- #НеДимон
- ОпятьНиктоНеПришел ДимонОтветит 26Марта 2017
- Недимон
- Навальный митинг
- Алексей Навальный
- Алексей Навальный президентская кампания 2018
- Навального в президенты
- жулики и воры
- выборы президента 2018
- Навальный в Челябинске
- Навальный митинг 26 марта 2017
- Навальный митинг 26 03 2017
- Алексей Табалов Челябинск
- домик для уточки
- Он не Димон
- он вам не Димон
Новости по теме:
- Сандаков считает, что сенатор Гехт подавила бы митинг «против Димона»
- Создать красивую контрреволюцию
- Челябинцы устроили «народные гуляния» против коррупции
- Митинг в поддержку Навального в Челябинске не состоится
- Ждите Навального в Челябинске с 13 апреля
- Табалов подал заявку на митинг в поддержку Навального в Челябинске. Не проспит ли?
- Есть ли связь между расследованием Навального о Медведеве и назначением Юревича губернатором Челябинской области?
- Навальный твёрдо решил проиграть президентские выборы в Челябинске, назначив начштабом «лягушку-путешественницу»
- Навальный приедет в Челябинск открывать предвыборный штаб
- Гартунг может стать соперником Путина на выборах президента-2018 от «Справедливой России»
Комментарии
Нечего Навальному в Челябинске воду мутить и воздух портить! Пусть катит к хозяевам за океан.
Зачем, Андрей, Ваши люди врут о несанкционированных митингах. Ведь есть разъяснения Конституционного Суда - Высшей судебной инстанции РФ. И разъяснение это простое, если чиновники отказали в проведении митинга и в течение 3 дней не предоставили альтернативного места, митинг считается разрешённым. Просто, Андрей, Вы высказывались неоднократно о том, как к Конституции страны Вы относитесь, что это всё, мол, условности. Поэтому этими статьями с лживыми утверждениями о якобы незаконности митингов Вы вытираете ноги и об Конституционный Суд РФ, и о Конституцию РФ. Так вот, Андрей, хочу Вас сильно разочаровать. Несанкционированный митинг - это не тот, при запрещении которого чиновники подтираются Конституцией страны и постановлениями Конституционного Суда. Отнюдь
"Улыбают" сторонники данного митинга, которые "качают свои права" и требуют от государства достойную по их мнению зарплату. При том что работают на не принадлежащих государству предприятиях. Да и в чаще всего, слово работают по отношению к ним нужно брать в кавычки, потому как не производят никакого продукта, а занимаются простой перепродажей созданных другими товаров. Самое отвратное, что такие дармоеды "разведённые" популистами, за "печенье" запросто могут разрушить любое государство и испоганить жизнь многим миллионам нормальных людей. При том, что за примерами далеко ходить не надо.
Наконец США вспомнили план Горбачева! А ведь он давно просил этот план. Если США этот секретный план в ход,то шансы малы. То сейчас властям надо срочно, по снижению уровня БЕДНОСТИ и самое главное ЖКХ снижение, перестать гнобить простых граждан. Ведь 80% народа созрели. А план М. С. Горбачева он простой, но онор дасть шанес , победить богатых и свергнуть олигархов. Конечно много сытых и богатых с детьми и женами, станут биомусором на погостах. Зато равенство будет. А молодые они готовы на смерть идти бесплатно. Негласно опросы нац. гвардейцев и полиции, они не готовы массово стрелять в население. 50% готовы убивать, но остальные 50% готовы к народу переход. а чекисты они умные и они всегда переход к победителю. Поэтому раскачка лодки начато и если США сейчас учет плана Горбачева,то великая угроза идет. Америке надо всего наличными в РФ вложение до 80 млрд. долларов и все они победители и на плечах народа станут управлять регионами. Народу надо еду, одежду, зарплату и все как в ЕС и они готовы хоть черту поклоняться.
Да. США они не знают РФ, а так победа была близка. За денежки народ готов на все. Вы правы. Просто сейчас многоходовая операция идет в Кремле и можно скоро ожидать и мирной смены власти и приход Медведева и его клана. Тогда США уже в РФ будет всегда иметь влияние. Но народ в регионах, готов на смерть идти, они устали от воров, от богачей. Терпения уже не хватает. А план Горбачева да, гениально простой и он если бы у нужных лиц деньги,то все за месяц в РФ смена власти и новые правила и сытая жизнь каждого гражданина. Но примерно 10% богатых да придеться тех на погосты с семьями. иного нет выхода. СЫТЫЕ и алчные богачи они всюди и их морды так ненавистны простым гражданам. Все созрели и готовы. но нет видимо искры.
Очень похоже на то, что авторы просто заискивают перед полицией и властью. Реакция, как раз, и показывает, как испугались. Только можно было хоть какой-то диалог с людьми организовать, а не толкать их в ряды вечной оппозиции. Народ нужно любить и воспитывать.
Антон, это Вам показалось, наш сайт не из пугливых.
Добавить комментарий