Как стало известно «UralDaily.ru», из-за сильных снегопадов над Челябинском целый час кружил борт «Аэрофлота» из Москвы, на котором находился среди прочих пассажиров известный КВНщик, капитан Высшей лиги команды «Сборная Камызякского края», резидент «Камеди клаб», звезда сериала «Интерны» Азамат Мусагалиев.

Как известно, щедрый Астраханский край подарил Южному Уралу не столько воблу и арбузы, сколько политтехнолога экс-губернатора Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции и подстрекательстве к клевете, его заместителя Николая Сандакова по прозвищу «Коля Астраханский».

Сандаков тоже родился в Казымзяке, но особого веселья, в отличии от своего земляка Азамата, челябинцам не принёс. Благодаря его «политтехнологичным примочкам», Юревичу долгое время удавалось остаться на должности губернатора, обдирая регион как липку.

Поэтому «Колю Астраханского» можно назвать находчивым, но вряд ли весёлым.

Сам подручный Юревича является подсудимым, его обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

Однако Азамат Мусагалиев летел в Челябинск отнюдь не поддержать своего земляка в суде. Для этого вполне достаточно «дамы с мартышкой», «правозащитницы» Евгении Чудновец, бойкой барышни с коммерческими задатками и повадками клоунессы.

Он летел на мастер-класс к челябинским детишкам в рамках проекта «Равный равному».

Думается, Азамат вполне бы мог посвятить Коле свою знаменитую песню «А х.. ты ноешь?».

Ах да, самолёт благополучно приземлился в аэропорту Челябинска.