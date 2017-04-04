Южноуральцы соболезнуют пострадавшим в Санкт-Петербурге

3 апреля в Санкт-Петербурге между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» был совершён террористический акт. В результате взрыва погибло 14 человек и более 50 пострадали.

Все цивилизованные граждане искренне соболезнуют семьям погибших и пострадавших в этой ужасной трагедии.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнование родственникам погибших сегодня в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«От всех жителей Челябинской области примите искренние слова соболезнования. Страшная трагедия, огромное горе, южноуральцы скорбят вместе с вами! Помоги Бог родственникам и семьям погибших найти в себе силы пережить эти самые трудные минуты и тяжелые дни», — подчеркнул Борис Дубровский в сообщении, направленном в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил готовность оказать необходимую помощь и поддержку властям Санкт-Петербурга при ликвидации последствий взрыва.