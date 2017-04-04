Южноуральцы соболезнуют пострадавшим в Санкт-Петербурге

3 апреля в Санкт-Петербурге между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» был совершён террористический акт. В результате взрыва погибло 14 человек и более 50 пострадали.
Все цивилизованные граждане искренне соболезнуют семьям погибших и пострадавших в этой ужасной трагедии.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнование родственникам погибших сегодня в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.
«От всех жителей Челябинской области примите искренние слова соболезнования. Страшная трагедия, огромное горе, южноуральцы скорбят вместе с вами! Помоги Бог родственникам и семьям погибших найти в себе силы пережить эти самые трудные минуты и тяжелые дни», — подчеркнул Борис Дубровский в сообщении, направленном в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил готовность оказать необходимую помощь и поддержку властям Санкт-Петербурга при ликвидации последствий взрыва.
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Комментарии
Да, вот же эти шайтаны, что им мешает жить . Останки вроде наши бородача. А в Южном Урале эти бородачи хозяева жизни, 100% скупили все и копы у них на ручном управлении. Неужели мигранты такие богачи, что копы их трусливо боясь не трогают. По данным, в области почти 28-45.000 исламистов и они идейно такие накачанные и они нам не друзья. Почему неясно одно, в области более 1245 теплиц КИТАЙЦЕВ, почему ПОЛИЦИЯ так жадная на деньги и этих мигрантов не может поймать. Ларчик просто открывается, деньги стригут. Что мы можем писать и говорить, если на теплицах силовики ПОРЯДОК не могут,то какая там БОРЬБА с шайтанами. Господа с МВД, ради БОГА работайте честно. Покажите себя, ну с теплицами же если ПОБЕДА,то народ хоть верить станет в местных полицаев. В теплицах рассада растет, китайцы и иные мигранты живут весело. Со слов одного близкого в погонам, они за одного по 16-18.000 р. в месяц оплата и копы слепые и глухие. Позор за мзду и крышу. Да СОБОЛЕЗНОВАНИЯ всем кто там ПОГИБЛИ и сейчас на грани смерти в больницах. А ведь именно неверие НАРОДА и порождает, то, что исламские вахабитские лица, стали хозяевами в регионах и они скоро еще могут убивать тех же с МВД, просто в назидании иным. РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ честно и народ вам вера и помощь.
Там, на станции Технологический институт, в первые минуты после взрыва едкий дым плотно накрыл зал, паники не было, из этого чада выходили шатаясь люди в крови, чужих останках, обгорелые. Женский крик - Мама, Мама - надрывный,острый, проникающий во все клетки тела, резал непрекращающимся стенанием слух и выворачивал сердце безысходностью человеческого отчаяния. (ролик можно найти в сети). Организаторам этого ужаса в аду будут вечно крутить эти ролики и сопровождать их вечную муку криками женщины. Они звери и нелюди, проклинаю их!
Все возможные версии, от бытовой и криминальной до теракта, осторожно озвучил президент России на пресс конференции. Чуть позже СМИ оставили единственную - подготовленная диверсия ( нашли вторую закладку), начали искать человека, одетого в магометанский религиозный наряд (распространили фото чудака, наряженного в костюм муллы ).
Кто-то говорит о " чёрной метке" Путину с той стороны, кто-то о предупреждении Лукашенко - Не дружи с Москвой, кто-то о мести ИГИЛ. Всё это однозначно сплетается в один клубок, чётко указывающий на активизацию сил ( почерк узнаваемый) , дестабилизирующих обстановку в стране.
Либеральные круги подсовывают мнение о возможной организации взрывов самим Кремлём. Считаю такие заявления абсурдными. Для самого зарвавшегося диктатора взрывы в городе в момент его пребывания означают его неспособность обеспечивать безопасность не только подданых, но и личную (это своего рода пощёчина).
Один знакомый, не замкнутый на корпоративной этике, в приватном разговоре поделился следующими соображениями - приезд Президента страны на крупный медиа форум готовился силами федеральных и местных спецслужб заблаговременно,при этом усиливается патрулирование и контроль на всех уязвимых объектах ( подземные транспортные коммуникации в первую очередь), доводится до высшего уровня агентурная и осведомительская работа, контрольно-проверочная идентификация граждан достигает своего предела. И если в подобной ситуации кто-либо осмеливается пойти на такое серьёзное дело, то, во-первых, на это способны только огромные профессиональные системы, и во-вторых, велика вероятность наводчика-агента в структурх отечественных спецслужб, имеющих прямое отношение к проведению перечисленных процедур. И это ( создание кадровой неустойчивости в силовых ведомствах) - ещё одно направление совершённой акции.
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