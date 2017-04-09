В Челябинске прошёл «путинг» против терроризма

В столице Южного Урала, как и в других крупных городах России прошёл митинг против террора, приуроченный к взрыву в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Точнее, не митинг, а Всероссийская акция, поскольку слово «митинг» после «шествия с уточками» считается крамольным.
Акция состоялась в сквере у ДК имени Колющенко, в общем, далеко не в центре Челябинска, хотя первоначально предполагалось, что это будет шествие на Кировке. Однако по Кировке не так давно топали с криками про «не Димона» школьники, поэтому перенос мероприятие в другое место должен был явить пример скромности, как назидание на будущее разным горлопанам.
Мероприятие, так называемый «путинг», прошло по разнарядке, ведь организовывало его общественное движение, носящее прогубернаторский характер, «За возрождение Урала». Лозунги были явно изготовлены по шаблону, многие участники пришли сюда точно не по зову сердца, а по приказу начальства.
Если начало данного репортажа вселяет оптимизм у либерально настроенных читателей — дескать, наконец-то сайт «УралДейли.ру» примкнул к антипутинской оппозиции и стал критично оценивать действия властей, — спешим вас разочаровать: не примкнул. Просто зачем отрицать очевидное?
Главное, что на «путинге» было 3 тысячи человек, а это в 3 раза больше, чем на протестном шествии — на нём присутствовало всего тысяча оппозиционеров. А это значит, что можно в случае чего не использовать полицию, а просто «задавить» толпу толпой.
Именно в этом заключается смысл «путингов». Они начали собираться во время протестов 2011-2013 годов — разные «крымнашисты» против «навальнят», — с этой же целью. А цель это хорошая. Она заключается в том, чтобы сохранить стабильность в России и её целостность. Патриоты должны в случае чего «навалять навяльнятам».
Так всегда было и это нормально. Вспомним, что бунтующие толпы революционеров 1905 года, «штудентов» и матросню, разгоняли не только казачки с нагаечками, но и члены движения «Союз Михаила Архангела», известные как черностенцы. Бородатые мужички в смазных сапогах и черных косоворотках вломили тогдашним «навальнятам» за царя-батюшку и машутку-Русь так, что любо-дорого.
А вспомним, как мастер «Уралвагонзавода», впоследствии уральский полпред, пообещал президенту подогнать мужиков и надавать по госдеповским сусалам бунтующих креаклов.
Всё это работает, а в России говорят: «то, что работает — не трожь». Именно с этих позиций следует воспринимать «путинг» у ДК Колющенко.
Уж кого-кого, а школоту с уточками активисты ЗВУ разгонят — только пятки будут сверкать. Ну а родная полиция конечно поможет вразумить дураков, «скачущих не медведей».
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Комментарии
Добавим к оптимизму журналистов агентства с иностранным названием "Уралдейли". Видел я вчера этот митинг. И читал. Вместе с Мякушем стояли руководители "того" митинга, будто бы прочитали мои советы. А молодёжь она и есть молодёжь. Прекрасно, что она начала осознавать, что у неё "украли" страну и проявляет активность, пусть даже кто-то по разнарядке. Если верить Синицыну со ссылкой на идущий над активистом суд, на Кировке тоже было 3 тыщи человек. Но не суть. Если на этом митинге соединились сторонники Навального и Возрождения Урала - должно было быть больше. Хоть из-за гигантского наплыва ОМОНа и милиции (аж жуть!) понять было трудно. Может, зря я "тащу" на нынешнюю молодёжь. Когда мне было семнадцать лет (почти 30 лет назад) - я тоже не сидел дома, мне тоже было не наплевать, что тогдашние правители вели страну к катастрофе. Я рад тенденции и, думаю, что на следующий совместный митинг молодёжи (допустим, под лозунгом "Медведева (Путина) в отставку) прийдёт не меньше 5 тысяч молодых и активных людей из числа сторонников Навального и Возрождения Урала, а может, и из иных организаций
Абсолютно зря автор старается стравить молодёжь с двух митингов. Эта молодёжь прекрасно объединилась и нашла общий язык. Никто за воров, наворовавших по 70 и более миллиардов, бить своих товарищей - нищих студентов - не будет. Ведь эти воры одинаково обокрали как тех студентов, что вышли на Кировку 26 марта, так и тех, кто был только на митинге 8 апреля. Эти студенты товарищи по несчастью. Эти воры украли у них будущее, если не считать за будущее наркотики алкоголь и бандитизм. Они украли у них всё - возможность найти нормальную (без блата) работу, заняться бизнесом, купить квартиру (по стране продажи жилья за 2,5 года рухнули на треть, Челябинская область лидер, Подопригора соврать не даст, тут, наверное, на все 50% продажи жилья рухнули). Молодёжь обязательно объединится и поднимется на мирную борьбу за свои права. Я уже не сомневаюсь.
Не переживайте так, Вадим, эти не справятся - других подгоним Казачков с нагайками, как в 1905-м
Прямо как Вы за воров радеете, просто жуть. Как будто это у Вас собственности на 70 миллиардов наворовано. Казачки-то ряженые, не те, что 100 лет назад
Не за воров, а за Россию, не хочу, чтоба она распалась или к власти пришло марионеточное правительство, а казаки есть и нормальные, настоящие. А ряжеными значительная их часть стала из-за большевистских репрессий и расказачивания. Даже сложно найти сферу традиционного уклада России, где бы не напакостили Ваши кумиры.
Смотрел сегодня по первому каналу передачу про Александра 1. Какие подлые ничтожества правили страной при проклятом царизме! Убить своего отца ради трона. Ладно, я ещё могу понять, Екатерина вторая мужа грохнула. Муж есть муж. А отец есть отец.
Вадим, Александр не убивал своего отца Павла, эту версию запустили пропагандисты Наполеона. При этом императоре Росссия победила страшного врага, перед которым склонилась вся Европа, а Вы всякие поклёпы распространяете про великого человека.
Подлые ничтожества - это большевики конечно же. Развязали террор против собственного народа, отдали вругу две трети европейской части России, а уж сколько было случаев, когда в гражданскую войну действительно брат на брата, сын - на отца, и не сосчитать.
Вот где подлая чернь, быдлошариковы, пьяная матросня, смерды вонючие, воры и маньяки, убийцы и палачи.
Александр 1 - такой же "великий", как Николай 2. Ну ладно, чуть "повеличей", все-таки он же победил "грозного и страшного" Наполеона, который, вот ужас, возводил на бедного царя напраслину, обвиняя его в отцеубийстве. Конечно же, это все придумал (Черчилль в 18-м году) Наполеон, ничего подобного на самом деле и в помине не происходило.
Юрий, императора Павла Петровича убили заговорщики, недовольные ограничением прав дворян, - из "екатерининской партии" и представители знати, связанные со спецслужбами Англии - за то, что Павел сблизился с Наполеоном, готовил совместный с французами поход в Индию (и даже уже начал его), а также согласился участвовать в континентальной блокаде острова.
Его сын о заговоре не знал, Наполеон убийством Павла - воспользовался, и да, император Александр Павлович был незаурядным государем, которому и Наполеон отдавал должное в том числе.
А что Вы ёрничаете - что, Россия не победила наполеоновскую Францию, которая до этого повергла почти всю Европу, и что, не при Александре Павловиче русские одержали эту великую победу?
Вы, Андрей, тренируетесь в ненормативном русском языке для будущего участия в митингах?
Все слова - нормативные.
Я правильно понял, Наполеон сейчас работает на 1 канале? Или дух его?
Вадим, расширьте свой кругозор, прогуглите и узнаете, что Наполеон был мастером информационной войны, пропаганды и чёрного пиара и даже родоночальником всего этого.
Ну всё, террористы обосрались и теперь завяжут со своим терактами!
Скорее "мякушник". Да и фото у вас на сайте не очень атмосферу скорби передающие. То ли дело на сайте 74.ру. У Мякуша улыбка во весь рот. Толи зубы новые вставил и теперь демонстрирует, толи в радость впал, что ему не две, а четыре халявные гвоздички выдали.
Ещё один с радостным оскалом на лице, некто Боровских, или Боровской, вобщем, с фамилией от слова "боров" с девицей рядом на фото не успели в тему вписаться и масочки "скорбящих" нацепить ?
А гвоздики оптом закупали не у .... , кажется, жена Давыдова под собой цветочный бизнес держала в городе ? Не у неё ? За бюджетные деньги ?
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