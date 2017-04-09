В Челябинске прошёл «путинг» против терроризма

В столице Южного Урала, как и в других крупных городах России прошёл митинг против террора, приуроченный к взрыву в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Точнее, не митинг, а Всероссийская акция, поскольку слово «митинг» после «шествия с уточками» считается крамольным.

Акция состоялась в сквере у ДК имени Колющенко, в общем, далеко не в центре Челябинска, хотя первоначально предполагалось, что это будет шествие на Кировке. Однако по Кировке не так давно топали с криками про «не Димона» школьники, поэтому перенос мероприятие в другое место должен был явить пример скромности, как назидание на будущее разным горлопанам.

Мероприятие, так называемый «путинг», прошло по разнарядке, ведь организовывало его общественное движение, носящее прогубернаторский характер, «За возрождение Урала». Лозунги были явно изготовлены по шаблону, многие участники пришли сюда точно не по зову сердца, а по приказу начальства.

Если начало данного репортажа вселяет оптимизм у либерально настроенных читателей — дескать, наконец-то сайт «УралДейли.ру» примкнул к антипутинской оппозиции и стал критично оценивать действия властей, — спешим вас разочаровать: не примкнул. Просто зачем отрицать очевидное?

Главное, что на «путинге» было 3 тысячи человек, а это в 3 раза больше, чем на протестном шествии — на нём присутствовало всего тысяча оппозиционеров. А это значит, что можно в случае чего не использовать полицию, а просто «задавить» толпу толпой.

Именно в этом заключается смысл «путингов». Они начали собираться во время протестов 2011-2013 годов — разные «крымнашисты» против «навальнят», — с этой же целью. А цель это хорошая. Она заключается в том, чтобы сохранить стабильность в России и её целостность. Патриоты должны в случае чего «навалять навяльнятам».

Так всегда было и это нормально. Вспомним, что бунтующие толпы революционеров 1905 года, «штудентов» и матросню, разгоняли не только казачки с нагаечками, но и члены движения «Союз Михаила Архангела», известные как черностенцы. Бородатые мужички в смазных сапогах и черных косоворотках вломили тогдашним «навальнятам» за царя-батюшку и машутку-Русь так, что любо-дорого.

А вспомним, как мастер «Уралвагонзавода», впоследствии уральский полпред, пообещал президенту подогнать мужиков и надавать по госдеповским сусалам бунтующих креаклов.

Всё это работает, а в России говорят: «то, что работает — не трожь». Именно с этих позиций следует воспринимать «путинг» у ДК Колющенко.

Уж кого-кого, а школоту с уточками активисты ЗВУ разгонят — только пятки будут сверкать. Ну а родная полиция конечно поможет вразумить дураков, «скачущих не медведей».