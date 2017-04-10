Осуждена экс-замминистра культуры Челябинской области Яна Комиссарова

10.04.2017 г., 20:31
Три года условно и штраф. Что учёл суд при вынесении приговора «Челябинской Васильевой»?
Яна Комиссарова заместитель министра культуры Челябинской области

Как стало известно «UralDaily.ru», бывший заместитель замминистра культуры Челябинской области Яна Комиссарова была приговорена трём годам условно и выплате штрафа в 200 тысяч рублей решением суда Центрального района Челябинска. 

«Челябинскую Васильеву» судили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения»).

Комиссарова обвинялась в том, что нанесла ущерб бюджету Челябинской области на сумму в 1,5 миллиона рублей при подготовке фольклорно-гастрономического праздника «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в парке Гагарина в Челябинске, рекомендовав приобрести для праздника торговые домики, настоящая цена которых была существенно ниже заявленной в госконтракте. 

Домики вдобавок не соответствовали техническому заданию.

При вынесении приговора суд учёл деятельное раскаяние и сотрудничество со следствием подсудимой, компенсирование урона государству, положительные характеристики.

Алексей Гаврилин, фото из открытых источников

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Комментарии

Читатель

Она выгодно  все. Сейчас  на нее еще два эпизода, а там иные приговоры.

потомок ариев

завтра же пойду нанесу ущерб на аналогичную сумму, и попробуйте наказать строже!

Авель Дреггер

А сумма ущерба? Домики же поставлены...

ЛИХОй - потомок расенов

Воровская бригада своих не сдаёт. 

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