Осуждена экс-замминистра культуры Челябинской области Яна Комиссарова

Как стало известно «UralDaily.ru», бывший заместитель замминистра культуры Челябинской области Яна Комиссарова была приговорена трём годам условно и выплате штрафа в 200 тысяч рублей решением суда Центрального района Челябинска.

«Челябинскую Васильеву» судили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения»).

Комиссарова обвинялась в том, что нанесла ущерб бюджету Челябинской области на сумму в 1,5 миллиона рублей при подготовке фольклорно-гастрономического праздника «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в парке Гагарина в Челябинске, рекомендовав приобрести для праздника торговые домики, настоящая цена которых была существенно ниже заявленной в госконтракте.

Домики вдобавок не соответствовали техническому заданию.

При вынесении приговора суд учёл деятельное раскаяние и сотрудничество со следствием подсудимой, компенсирование урона государству, положительные характеристики.