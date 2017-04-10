Осуждена экс-замминистра культуры Челябинской области Яна Комиссарова

Как стало известно «UralDaily.ru», бывший заместитель замминистра культуры Челябинской области Яна Комиссарова была приговорена трём годам условно и выплате штрафа в 200 тысяч рублей решением суда Центрального района Челябинска.
«Челябинскую Васильеву» судили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения»).
Комиссарова обвинялась в том, что нанесла ущерб бюджету Челябинской области на сумму в 1,5 миллиона рублей при подготовке фольклорно-гастрономического праздника «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в парке Гагарина в Челябинске, рекомендовав приобрести для праздника торговые домики, настоящая цена которых была существенно ниже заявленной в госконтракте.
Домики вдобавок не соответствовали техническому заданию.
При вынесении приговора суд учёл деятельное раскаяние и сотрудничество со следствием подсудимой, компенсирование урона государству, положительные характеристики.
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Комментарии
Она выгодно все. Сейчас на нее еще два эпизода, а там иные приговоры.
завтра же пойду нанесу ущерб на аналогичную сумму, и попробуйте наказать строже!
А сумма ущерба? Домики же поставлены...
Воровская бригада своих не сдаёт.
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