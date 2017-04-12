За несанкционированный «митинг с уточками» на родине Дубровского осуждена внесистемная оппозиционерка

Как стало известно «UralDaily.ru», Правобережный районный суд Магнитогорска приговорил к 24 часам обязательных общественных работ некую Кристину Лебзак — за организацию несанкционированного властями так называемого «митинга против коррупции имени Алексея Навального» на малой родине губернатора Бориса Дубровского, то есть в Магнитогорске.

«Шествие с уточками» было устроено магнитогорской оппозицией на Площади народных гуляний. И это несмотря на то, что мэрия отказала в санкции на проведении этого мероприятия, — так как на этом же самом месте в это же самое время патриоты России проводили «Выставку военной техники». Вдобавок случилось в аккурат намеченным «гуляниям рассерженной школоты» аварийная ситуация с магнитогорским «Водоканалом».

Мы точно не знаем, как повлияла авария местного городского предприятия по водоснабжению на решение администрации Магнитогорска запретить «рассерженных уточек». Может, там образовались лужи. Так что, не уток же в эти лужи макать.

Не стоит забывать и про патриотическое военно-техническое мероприятие. Может быть там, где развернули свою вакханалию протеста магнитогорские «навяльнята», стояли макеты танков. А крики «Долой Димона!» на фоне военной техники попахивает уже вооружённым путчем.

Так что девочку Кристину Лебзак, юную оппозиционерку, склонную к «навалу» (ну то есть к Навальному), приговорили к очень гуманному наказанию. Всего-то 24 часа поработать на свежем воздухе, махая метлой и убирая за собой мусор порванных протестных плакатов.

Ну или не уточками на митинге трясти, а подавать утки больным.

Согласитесь — хоть какая-то Родине польза от протестов уткоголовой оппозиции.

Думается, Кристинке сейчас завидует челябинский оппозиционер Лёха Табалов. Его-то, нашего Лёху, совесть, можно сказать, города Че и его окрестностей, приговорили к 10 суткам административного ареста в КПЗ за организацию такого же митинга, но в областном центре.

Лёха-то конечно предпочёл бы 24 часа помахать веником, а потом тут же свалить куда-нибудь в штат Оклахома, в долгое заграничное-развлекательное турне. А теперь вот сиди 10 дней за решёткой в темнице сырой, вскормлённый в неволе орёл молодой.

Кстати, Лёха пропустит визит в Челябинск другого Лёху — Навального. Он прилетает в Челябинск 15 апреля, когда Табалов всё ещё будет мотать свой срок.