Юревич точно болен головкой. Он не знает, что его объявили в розыск!

Чем там занимается в Лондоне Юревич и почему ему ничего не сообщает его адвокат Трунов, которого мы за лживые анонсы скорейшего возвращения его клиента на Родину решили переименовать во Врунова? Может и правда бывший челябинский губернатор болен, возможно даже на всю головку.

С утра все СМИ, подхватившие новость Life.ru об объявлении в розыск не явившегося на допрос Юревича, рассказывают об этом, а Миша не в курсе и узнаёт об этом от любимой журналитессы любимого сайта «Знак.ком» Светланы Григорьевой.

«Сам Михаил Юревич заявил Znak.com, что ничего об объявлении в розыск не знает.

В настоящее время он находится на лечении в клинике Лондона», — сообщает Светлана.

Что за клиника такая? Может быть там у Миши ролевые игры с медсёстрами в латексе, медфетиш,

в капельнице — элитный французский коньяк или вискарик,

больному прописывают специальные, как говорят, любимые им порошки для вдыхания через ноздрю и прочие вещества?

Наверное Миша пребывает сейчас в раю и конечно же ничего не знает о том, что он уже в розыске, и как сообщает Life.ru, уже сегодня же будет заочный арест и международный розыск по линии Интерпола.

Вы заметили, что Света Григорьева, дозвонившись до любимого Миши, так и не привела его прямой речи? Видимо Миша лишь мычал, ржал аки конь в ночи в трубку и пускал слюни, из чего Света и сделала вывод, что он не в курсе.

Поэтому одно из двух — либо Миша пребывает в райских кущах лондонских госпитальеров и его адвокат, российский тамплиер Врунов, не может пробиться к одурманенному сознанию своего клиента, либо это какое-то предкаматозное состояние, Юревич действительно болен и болезнь дала осложнения на головной мозг.

Даже Свете не сказал ничего, а только мычал и ржал. Свете, Карл!

Света! Забудь о Мише! Миша — бяка! Ты такая красивая, чистая и светлая, а Миша — вон какой.