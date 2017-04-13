Юревич точно болен головкой. Он не знает, что его объявили в розыск!

Чем там занимается в Лондоне Юревич и почему ему ничего не сообщает его адвокат Трунов, которого мы за лживые анонсы скорейшего возвращения его клиента на Родину решили переименовать во Врунова? Может и правда бывший челябинский губернатор болен, возможно даже на всю головку.
С утра все СМИ, подхватившие новость Life.ru об объявлении в розыск не явившегося на допрос Юревича, рассказывают об этом, а Миша не в курсе и узнаёт об этом от любимой журналитессы любимого сайта «Знак.ком» Светланы Григорьевой.
«Сам Михаил Юревич заявил Znak.com, что ничего об объявлении в розыск не знает.
В настоящее время он находится на лечении в клинике Лондона», — сообщает Светлана.
Что за клиника такая? Может быть там у Миши ролевые игры с медсёстрами в латексе, медфетиш,
в капельнице — элитный французский коньяк или вискарик,
больному прописывают специальные, как говорят, любимые им порошки для вдыхания через ноздрю и прочие вещества?
Наверное Миша пребывает сейчас в раю и конечно же ничего не знает о том, что он уже в розыске, и как сообщает Life.ru, уже сегодня же будет заочный арест и международный розыск по линии Интерпола.
Вы заметили, что Света Григорьева, дозвонившись до любимого Миши, так и не привела его прямой речи? Видимо Миша лишь мычал, ржал аки конь в ночи в трубку и пускал слюни, из чего Света и сделала вывод, что он не в курсе.
Поэтому одно из двух — либо Миша пребывает в райских кущах лондонских госпитальеров и его адвокат, российский тамплиер Врунов, не может пробиться к одурманенному сознанию своего клиента, либо это какое-то предкаматозное состояние, Юревич действительно болен и болезнь дала осложнения на головной мозг.
Даже Свете не сказал ничего, а только мычал и ржал. Свете, Карл!
Света! Забудь о Мише! Миша — бяка! Ты такая красивая, чистая и светлая, а Миша — вон какой.
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Комментарии
Все, скоро интерпол и он обложен как волк. Одно только это симуляция смерти - двойник умрет и он иными доками и пластикой живет. Другого выхода нет. Деньги отдай РОДИНЕ и живи спокойно.
Генетическая экспертиза не позволит включить в игру двойника.
А может все же смена пола... Может именно это он и форсирует в Лондоне.. Тогда понятен весь его неадекват ( переходный период, пограничное состояние) ... Какой интерпол ? Скорее выйти замуж и сменить фамилию...
Я удивлен Юревич решил сменить пол?!
Такого гиганта страна потеряла. Политбюро скорбит.
Анатолий, очень качественый фотошоп. Не против, если утащу?
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