Подсудимый Сандаков вступился за арестованного Севастьянова: «макаронная мафия» обретает свои очертания

Иногда иные защитники делают только хуже. Бывший заместитель бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Николая Сандаков (оба обвиняются в коррупции, а Сандаков ещё и в статусе подсудимого), политтехнолог, главной «заслугой» которого является выборы депутатом в Заксобрание и продвижение в Совет Федерации сенатора Константина Цыбко, которого также судят за получение взятки, — заступился в Фэйсбуке за арестованного на семь суток в рамках административного дела — за неподчинение сотрудникам полиции бывшего омбудсмена Алексея Севастьянова.
«Я не разделяю многие политические взгляды, мировозренческие позиции Алексея, мне не нравятся некоторые его черты характера. Но считаю его арест несправедливым, незаконным и негуманным.
Объективно, Алексей Севастьянов был одним из лучших региональных омбудсменов в стране, которого очень сильно не любили начальники от правоохранительной системы, которые через своих «пленных» и сателлитов, пользуясь слабостью политического управления, его в итоге «доели», подвинув с должности и продолжают преследовать.
Никакой реальной борьбы с временными сооружениями не ведется, все эти предупреждения и силовые операции лишь камуфлируемые под наведение порядка перераспределения в пользу понятных и всем известных групп и лиц. Практически все временные объекты попавшие в список ликвидируемых, сразу же после заактированного уничтожения, становятся «бизнесом» одной из трех ларечно-стояночных группировок. Если действия представителей администрации законны, то где необходимые в таких случаях решения судов и исполнительные листы, где приставы, которые должны этим заниматься?
P.S. Если сейчас не заступиться за Алексея, то гарантирую, что скоро для административного ареста или возбуждения уголовного дела даже поводами себя «товарищи» утруждать не будут. И это может коснуться каждого», — пишет Николай Сандаков.
Да, можно согласиться с тем, что А.Севастьянов был хорошим уполномоченным по правам человека, — объективно, и что бизнес, подаренный ему Юревичем за специфическую работу по «защите прав» коррумпированных чиновников и бизнесменов из окружения экс-губернатора в местах заключения и в информационно войне против силовиков, сейчас «отжимают» у Алексея молодые хищники, выходцы из челябинского МГЕР.
Алексею Севастьянову есть за что посочувствовать, однако «поддержка» Николая Сандакова может ему выйти боком. Очевидно, Коля Астраханский воображает, что сейчас его фигура что-то значит — не избавился ещё человек от ложных иллюзий.
Алексей сел в узилище ненадолго и скоро выйдет, однако и в отношении него возбуждено пока не с ясными перспективами уголовное дело за нецелевое расходование средств партии «Родина» на выборах в Госдуму, при этом близость Севастьянова к Юревичу также отлично известна, и получается, что Коля Астраханский своим заступничеством прямо формирует в глазах следователей объединённое уголовное дело Организованного преступного сообщества «макаронников», затягивая Севастьянова в мутную компанию Юревича, Цыбко, ну естественно и своей собственной персоны.
Если к этому добавить по всей видимости уже давшим показания против Юревича Тесленко, Грачёва, Сорокуна, — выходит классическая ОПС, а иначе говоря — «макаронная мафия».
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Комментарии
Алексей С. готов отдать налоги с 58 стоянок, что в городе были на его и брата плечах. Примерно он решил отдать 70 млн. р. за три года. Поэтому Сандаков вы не учли одного, Севастьянов вас презирал и сидя в хате очень плохо о Вас как дешевой подстилке. У Алексея есть прямые выходы на Госдеп США и он уже думает к июня с.г. выезд на ПМЖ в одну из стран ЕС.
Это хорошо, что Алексей готов заплатить налоги. Таково требование Госдепа. Потому как в случае неуплаты в США ему грозит 55 лет заключения. Поэтому Алексей очень хитро по-мудрому себя. И он опытен по спецприёмам. Вбрасывает тихо дезу, пока чай пьёт с печеньками. Но Маркус, наш товарищ Микели, что в Е-бурге генконсулом сейчас работает недоволен Алексеем пока, хотя дело Алексея на контроле. Он возмущён, а почему мистер Севастьянов не выступает открыто. Как бывший обмудсмен по нарушению прав человека при выборной поре. Что за такое за двойное дно у Алексея? И почему он выгораживает фальсификатора избирательного права Сандакова и тот встаёт на его защиту? Что их связывает между собой? Такие вопросы задаёт своим сотрудникам Микели. И Майкл Ритчи, политический консул, успокаивает Маркуса. Он говорит, что Алексей готовит "бомбу" и приводит данные досье в систему. А на деле никто не знает, чем занимается Алексей. А он пробивает через каналы, кто ему навалил Камаз навоза под нос, примерно 5 тонн вывалили у входа в его родовое гнездо. Многие, что это сделал сам Алексей. Но как он пойти на такое? Что его сподвигло 5 тонн свинного навоза вывалить себе под дверь и где собрать такое количество? Казалось бы мелочь, а вот и недоверие на мелочах. От Алексея Майкл Ритчи ждёт доклад о нарушении избирательных прав граждан Сандаковым. Одного презрения к Сандакову со стороны Алексея для Ритчи маловато. Ритчи всё же настоящий консул, а Алексей бывший обмудсмен. И объяснения нужны, как Алексей терпел такие фертеля от Сандакова в период выборов. А может из-за стоянок? Там тоже не дураки сидят. Потому сказать что ждёт Алексея к лету сложно. Но он сам понимает, что серьёзно встрял. И его подставили люди Юревича.
Навоз да, это доказано сам он этот пиар и организовал и хотел на Барышева и Бурматова свалить все эти беды. Возможно он еще обстрел себя и даже ранение по выходу организует. Ковалев спец. по таким делам..и вполне возможно и обстрелы его самого Ковалева. Цель одна получить из США право на вьезд. А налоги он чуть оплачивает и на этом все. По слухам Севатьянов на некоего пенсионера Чеурина набрал горы негативного и если это он отдает ФСБ РФ и в прессу, тот Чеурин точно сам под уголовным катком окажется. А пенсионер Чеурин крепко держить СУ СК области и он и поможет клану Севастьяновых выйти из под всех проверок и дел. Ведь зачем Чеурину грязь на старости, у него дети тоже все в погонах..Умно и хитро Алексей придумал, свой ходик с Чеуриным, тот сам боясь разоблачений, и помощь дает.
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