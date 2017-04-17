Подсудимый Сандаков вступился за арестованного Севастьянова: «макаронная мафия» обретает свои очертания

Иногда иные защитники делают только хуже. Бывший заместитель бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Николая Сандаков (оба обвиняются в коррупции, а Сандаков ещё и в статусе подсудимого), политтехнолог, главной «заслугой» которого является выборы депутатом в Заксобрание и продвижение в Совет Федерации сенатора Константина Цыбко, которого также судят за получение взятки, — заступился в Фэйсбуке за арестованного на семь суток в рамках административного дела — за неподчинение сотрудникам полиции бывшего омбудсмена Алексея Севастьянова.

«Я не разделяю многие политические взгляды, мировозренческие позиции Алексея, мне не нравятся некоторые его черты характера. Но считаю его арест несправедливым, незаконным и негуманным.

Объективно, Алексей Севастьянов был одним из лучших региональных омбудсменов в стране, которого очень сильно не любили начальники от правоохранительной системы, которые через своих «пленных» и сателлитов, пользуясь слабостью политического управления, его в итоге «доели», подвинув с должности и продолжают преследовать.

Никакой реальной борьбы с временными сооружениями не ведется, все эти предупреждения и силовые операции лишь камуфлируемые под наведение порядка перераспределения в пользу понятных и всем известных групп и лиц. Практически все временные объекты попавшие в список ликвидируемых, сразу же после заактированного уничтожения, становятся «бизнесом» одной из трех ларечно-стояночных группировок. Если действия представителей администрации законны, то где необходимые в таких случаях решения судов и исполнительные листы, где приставы, которые должны этим заниматься?

P.S. Если сейчас не заступиться за Алексея, то гарантирую, что скоро для административного ареста или возбуждения уголовного дела даже поводами себя «товарищи» утруждать не будут. И это может коснуться каждого», — пишет Николай Сандаков.

Да, можно согласиться с тем, что А.Севастьянов был хорошим уполномоченным по правам человека, — объективно, и что бизнес, подаренный ему Юревичем за специфическую работу по «защите прав» коррумпированных чиновников и бизнесменов из окружения экс-губернатора в местах заключения и в информационно войне против силовиков, сейчас «отжимают» у Алексея молодые хищники, выходцы из челябинского МГЕР.

Алексею Севастьянову есть за что посочувствовать, однако «поддержка» Николая Сандакова может ему выйти боком. Очевидно, Коля Астраханский воображает, что сейчас его фигура что-то значит — не избавился ещё человек от ложных иллюзий.

Алексей сел в узилище ненадолго и скоро выйдет, однако и в отношении него возбуждено пока не с ясными перспективами уголовное дело за нецелевое расходование средств партии «Родина» на выборах в Госдуму, при этом близость Севастьянова к Юревичу также отлично известна, и получается, что Коля Астраханский своим заступничеством прямо формирует в глазах следователей объединённое уголовное дело Организованного преступного сообщества «макаронников», затягивая Севастьянова в мутную компанию Юревича, Цыбко, ну естественно и своей собственной персоны.

Если к этому добавить по всей видимости уже давшим показания против Юревича Тесленко, Грачёва, Сорокуна, — выходит классическая ОПС, а иначе говоря — «макаронная мафия».