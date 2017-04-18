Юревичу сменили пол

Редакция челябинского интернет-портала 74.ру поэксперементировала с сервисом к гаджетам faceapp, с помощью которого меняют пол пользователей по фотографиям.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, скрывающийся от правосудия в клинике Лондона (болеет якобы), выглядел бы женщиной вот так.

Не исключено, что это пригодится Мише: он действительно сменит гендер и сделает пластику, соответственно избавившись от мужских причиндал взамен на женские органы и обзаведясь парой упругих грудей. В Лондоне сделать это просто.

Впоследствии можно под видом фемины затеряться в квартале красных фонарей Гамбурга или Амстердама, где сутенёры бдительно охраняют приватность платных жриц любви, а трансгендеры ( люди, сменившие пол) — находят невиданный спрос среди извращённых любителей пикантной клубнички.

Потеря пениса и тестикул не может считаться чрезмерной, когда речь идёт от свободе.

Так можно и прилично подзаработать, ведь челябинским бизнесом из Лондона эффективно управлять нельзя, — так что скоро Юревич разорится, многие активы будут конфискованы в доход государства, как нажитые преступным путём, а гонорары российских тамплиеров и по совместительству адвокатов Юревича Трунова и Айвар всё растут.

Так не лучше ли расстаться с этим поднадоевшим образом мачо, отправить Кристину к маме, а самому обзавестись вот таким брутальным мужиком в кожаной фуражке и с сигарой в роли бойфренда? Пусть содержит свою макаронную цыпочку!

Поэтому амплуа путаны-транссексуала решит для Михаила сразу две задачи: ловкое прикрытие от ищеек Интерпола (не за горами международный розыск) и безбедное существование.

Кроме того, будет весьма полезно в случае ареста поднять в свою защиту всемирное движение ЛГБТ, напирая на ущемление прав и свобод сексуальных меньшинств мрачным путинским режимом.

Так и гражданство европейское быстрее получить, приобретя вместе с парой силиконовых сисек толику женственности и толерантности.