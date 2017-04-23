Двое горняков погибло на золотодобывающей шахте под Пластом

На золотодобывающей шахте «Центральная» в Пластовском районе Челябинской области произошло обрушение породы на глубине 700 метров. Судьба троих человек, работавших там, остается неизвестной. Двое горняков погибло, судьба троих продолжает оставаться неизвестной.

166 человек эвакуировано. Спасательные работы продолжаются.

Возбуждено уголовное дело.

По указанию председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина на место происшествия в шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» направлен и.о.руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Степан Шульга. Ему поручено создать следственную бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов, имеющих навыки расследования подобных происшествий, для тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, председатель СК России поручил руководству регионального ведомства дать всестороннюю правовую оценку действиям и бездействию всех лиц, причастных к деятельности предприятия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

По предварительным данным, смертельные травмы получены рабочими при обвале породы в шахте.

В настоящее время, извлеченному из-под завалов рабочему оказывается необходимая медицинская помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.