«Копейский рабочий»: местячковое убожество на фоне голливудских звёзд

В Копейске, если верить редакции местной газеты «Копейский рабочий», живут не жители крупного города-спутника областного центра, а папуасы, недавно спустившиеся с пальм. По мнению редакции, они должны сильно радоваться, когда видят фотографии, на которых звёзды Голливуда держат местную газетёнку, иногда прошлогоднюю и хорошо, что не вверх ногами. Они смотрят на «дикарей» и улыбаются им, как детям с синдромом Дауна.

Местная копейчанка, эмигрировавшая в США и удачно вышедшая замуж за голливудского продюсера, регулярно вручает звёздам газетку, фоткает их и присылает в редакцию. Местные дикари по этому случаю бьют в тамтамы и распространяют это выражение якобы любви к Копейску среди туземцев.

В этот раз Николь Кидман, Морган Фримен и Бен Аффлек в очередной раз сфоткались с «Копейским рабочим» и якобы поздравили жителей шахтёрского города с 9 Мая.

Ну как поздравили. Они просто сфоткались. Дали им газетку и сфотографировали. А поздравили-то эта самая оголливудившаяся тётенька, патриотка малой родины, и её муженёк. Однако СМИ, и прежде всего сама газетка написала, что поздравили-таки звёзды.

Глубоким, дремучим провинциализмом, местячковостью попахивает от всего этого. Не уважает славный город шахтёров газета — сомнительного, весьма сомнительного пиара ради, своих же собственных читателей — не уважает.

Да, как о забавном курьёре из мира дремучей провинции фотки звёзд с газеткой с соответствующей «новостью» публикуют федеральные СМИ. Дескать, живут же такие дремучие в отрогах Уральских гор дикари.

На лицо ужасным, но добрым внутри дикарям улыбается как дурням Морган Фриман.

Николь Кидман, как уверяют в редакции», «постоянная читательница нашей газеты» (это потому, что её удалось сфоткать с нею несколько раз) смотрит ласково на копейских папуасов.

Бен Аффлек держит прошлогодний номер газеты, не понимая, зачем ему дали эту фигню.

Ну и придурковатая редакторша снимает видео на эту тему, как тётка, продающая на базаре семечки, машет ручонками, благодарит своих «голливудских друзей», рассказывая всему миру, как она «открыла свою компьютерную почту, а там такооооееее».

Осталось только стеклянные бусы и бутылку огненной воды посылать копейским дикарям от «больших белых людей», а в случае с Фриманом — «бигбоса», «большого чёрного человека».

Почему не устраиваются ритуальные пляски у костров и вигвамов по случаю такой радости?

Больно и стыдно смотреть на эту профанацию одного из самых важных, значимых городов Южного Урала, города-труженика, крупного промышленного и культурного центра Челябинской области.

Копейчане, вы ещё читаете эту газетку, которая регулярно позорит вас?