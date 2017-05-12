Если Юревич такой больной, то зачем он так рьяно рвался в Госдуму?

Ожидается, что уже сегодня, 12 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестует бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, а затем, соблюдая все буквы закона, объявит самого масштабного и грандиозного вора Южного Урала в международный розыск. Скоро мы увидим фотографию Миши на официальном сайте Интерпола!

По всей видимости, защита Юревича сумела оспорить объявление своего клиента в международный розыск по формальным основаниям — сначала его необходимо заочно арестовать, а потом уже передавать документы в международную полицию и требовать экстрадиции «пациента» от властей Великобритании.

Но это дело поправимое.

Адвокат Юревича «карталинский тамплиер» Игорь Трунов заявил главному заступнику коррупционера — сайту «Знак.ком», о том, что «Многие сообщили о том, что Юревич объявлен в международный розыск. Но они побежали вперед паровоза, так как без меры пресечения нет смысла объявлять человека в розыск. Ходатайство о заочном аресте — это необходимое условие для обращения в Интерпол».

По всей видимости, он прав, но это тот редкий случай, когда «тамплиер» не врёт.

Мы уже наслушались от господина Трунова разных баек о том, что его подзащитный готов сию же секунду приехать на Родину для допроса — сначала из Израиля, а потом из Великобритании. Но очень скоро, буквально на следующий же день или спустя пару дней оказывалось, что пациенту всё хуже и хуже, жизнь висит на волоске и состояние здоровья болезного не позволяет приехать в Россию и сесть в камеру предварительного заключения.

За деньги можно купить любую справку и экспертизу, пусть даже и в «демократическом» Лондоне, вся инфраструктура которого «заточена» под укрывательство сбежавших от правосудия проворовавшихся российских олигархов.

«Думаю, следствие будет пытаться оспорить медицинские документы, — откровенничает «Знаку.ком» Трунов. — Упирать на то, что английские бумаги не имеют силы в Российской Федерации. Однако есть экспертиза, которая подтверждает мнение британских врачей».

Конечно, суд не может установить, в какую сумму обошлись Юревичу эти бумажки, которым веры столько же, сколько и его «завирательскому» адвокату.

«Следователь 4-го управления ГСУ СК РФ ходатайствует о заочном аресте Михаила Юревича. Который сейчас находится в клинике Лондона. Адвокат экс-губернатора Игорь Трунов ранее говорил Znak.com, что защита настаивает на том, что Юревич болен и его болезнь не позволяет содержать его под стражей. В качестве подтверждения этих фактов в СК были переданы медицинские заключения, выданные британскими врачами, а также нотариально заверенный перевод заключения и российская экспертиза, подтверждающая правильность выводом английских медиков», — старается отмазать наверное самого богатого своего «информационного клиента» сайт Аксаны Пановой.

Вместе с Труновым, которого мы предлагаем звать «Вруновым».

Эй, баблокат. А чего же, если ваш клиент такой больной и чуть ли не при смерти находится, он ещё в прошлом году так рьяно рвался в Государственную Думу? Хоть от какой партии, лишь бы получить иммунитет?

И чего же, если пациент готов в любую минуту дать дуба, склеить ласты, сыграть в ящик, приказать долго жить, отправиться к праотцам, сплести лапти, крякнуть, перекинуться, протянуть ноги, гикнуться, слететь с копыт, заплести лыжи, загнуться, почить в бозе, отдать Богу душу, смежить очи, отойти в мир иной, скапутиться, скопытиться, отбросить коньки, заснуть вечным сном, окочуриться, скинуть тапки, кирдыкнуться и примерить деревянный макинтош, — лишь бы не сесть в СИЗО, а потом и в тюрьму, — то какого же рожна вы вместе со своим клиентом, Игорь Леонидович, подавали в Европейский суд по правам человека, оспаривая решения России о недопуске пациента к выборам в российский парламент?

Что, такая серьёзная хворь приключилась с Мишей внезапно, как только СК объявил о возбуждении уголовного дела? Или вы хотели, чтобы смертельно больной депутат Госдумы тихо скончался прямо на пленарном заседании?

А каким образом находящийся при смерти человек, о болезни которого не было сказано ни слова, рвался вступить по видеосвязи на заседании Озёрского городского суда, дабы свидетельствовать в пользу своего дружка — бывшего сенатора Цыбко Кости?

А было это всего пару месяцев назад, в начале марта, а адвокат Врунов врал СМИ, что его клиент прилетит в Израиль по первому требованию следователя ещё позже, спустя месяц.

Что это, если не изощрённая наглая и циничная ложь, которой грош цена, как и всем медицинским экспертизам о якобы тяжёлой болезни (раке крови) бывшего челябинского губернатора?