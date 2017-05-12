Если Юревич такой больной, то зачем он так рьяно рвался в Госдуму?

Ожидается, что уже сегодня, 12 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестует бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, а затем, соблюдая все буквы закона, объявит самого масштабного и грандиозного вора Южного Урала в международный розыск. Скоро мы увидим фотографию Миши на официальном сайте Интерпола!
По всей видимости, защита Юревича сумела оспорить объявление своего клиента в международный розыск по формальным основаниям — сначала его необходимо заочно арестовать, а потом уже передавать документы в международную полицию и требовать экстрадиции «пациента» от властей Великобритании.
Но это дело поправимое.
Адвокат Юревича «карталинский тамплиер» Игорь Трунов заявил главному заступнику коррупционера — сайту «Знак.ком», о том, что «Многие сообщили о том, что Юревич объявлен в международный розыск. Но они побежали вперед паровоза, так как без меры пресечения нет смысла объявлять человека в розыск. Ходатайство о заочном аресте — это необходимое условие для обращения в Интерпол».
По всей видимости, он прав, но это тот редкий случай, когда «тамплиер» не врёт.
Мы уже наслушались от господина Трунова разных баек о том, что его подзащитный готов сию же секунду приехать на Родину для допроса — сначала из Израиля, а потом из Великобритании. Но очень скоро, буквально на следующий же день или спустя пару дней оказывалось, что пациенту всё хуже и хуже, жизнь висит на волоске и состояние здоровья болезного не позволяет приехать в Россию и сесть в камеру предварительного заключения.
За деньги можно купить любую справку и экспертизу, пусть даже и в «демократическом» Лондоне, вся инфраструктура которого «заточена» под укрывательство сбежавших от правосудия проворовавшихся российских олигархов.
«Думаю, следствие будет пытаться оспорить медицинские документы, — откровенничает «Знаку.ком» Трунов. — Упирать на то, что английские бумаги не имеют силы в Российской Федерации. Однако есть экспертиза, которая подтверждает мнение британских врачей».
Конечно, суд не может установить, в какую сумму обошлись Юревичу эти бумажки, которым веры столько же, сколько и его «завирательскому» адвокату.
«Следователь 4-го управления ГСУ СК РФ ходатайствует о заочном аресте Михаила Юревича. Который сейчас находится в клинике Лондона. Адвокат экс-губернатора Игорь Трунов ранее говорил Znak.com, что защита настаивает на том, что Юревич болен и его болезнь не позволяет содержать его под стражей. В качестве подтверждения этих фактов в СК были переданы медицинские заключения, выданные британскими врачами, а также нотариально заверенный перевод заключения и российская экспертиза, подтверждающая правильность выводом английских медиков», — старается отмазать наверное самого богатого своего «информационного клиента» сайт Аксаны Пановой.
Вместе с Труновым, которого мы предлагаем звать «Вруновым».
Эй, баблокат. А чего же, если ваш клиент такой больной и чуть ли не при смерти находится, он ещё в прошлом году так рьяно рвался в Государственную Думу? Хоть от какой партии, лишь бы получить иммунитет?
И чего же, если пациент готов в любую минуту дать дуба, склеить ласты, сыграть в ящик, приказать долго жить, отправиться к праотцам, сплести лапти, крякнуть, перекинуться, протянуть ноги, гикнуться, слететь с копыт, заплести лыжи, загнуться, почить в бозе, отдать Богу душу, смежить очи, отойти в мир иной, скапутиться, скопытиться, отбросить коньки, заснуть вечным сном, окочуриться, скинуть тапки, кирдыкнуться и примерить деревянный макинтош, — лишь бы не сесть в СИЗО, а потом и в тюрьму, — то какого же рожна вы вместе со своим клиентом, Игорь Леонидович, подавали в Европейский суд по правам человека, оспаривая решения России о недопуске пациента к выборам в российский парламент?
Что, такая серьёзная хворь приключилась с Мишей внезапно, как только СК объявил о возбуждении уголовного дела? Или вы хотели, чтобы смертельно больной депутат Госдумы тихо скончался прямо на пленарном заседании?
А каким образом находящийся при смерти человек, о болезни которого не было сказано ни слова, рвался вступить по видеосвязи на заседании Озёрского городского суда, дабы свидетельствовать в пользу своего дружка — бывшего сенатора Цыбко Кости?
А было это всего пару месяцев назад, в начале марта, а адвокат Врунов врал СМИ, что его клиент прилетит в Израиль по первому требованию следователя ещё позже, спустя месяц.
Что это, если не изощрённая наглая и циничная ложь, которой грош цена, как и всем медицинским экспертизам о якобы тяжёлой болезни (раке крови) бывшего челябинского губернатора?
Должен ли суд верить заведомой лжи и принимать залихватское враньё в качестве аргументов для невозможности заочного ареста?
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Комментарии
Адвокат свои 3000 евро в сутки исправно отработка. Конечно согласно слов его папы и мамы сын здоровый и просто боясь пыток и не едет в РФ, вот это и есть правда. А болезни они купили и подгон по наши рФ правила, чтобы в будущем не было арестов и права отбытия наказаний в системие ИК ФСИН. Скажи к примеру Путин, что Юревич прощен и тому место депутата,то за три часа тот в рФ и он здоровый сразу.
Вы молдованин что ли?
Блин да сколько можно....
Юревич, к сожалению, не первый из пышущих здоровьем людей, кто внезапно заболевает, как только уголовка прорисовывается. Мы это ещё по Собчаку помним, а в более близкие нам времена примеров просто не счесть. Правда, когда здоровый человек рисует себе болезнь - Судьба его, порой, и догоняет. Как Собчака. А мы потом гадаем - яды ли это зловредного КГБ или карма испорченная
Одним из самых больших ударов для Юревича было его отлучение от бюджетной кормушки. И это гнетет его может быть более всего. Сам же он, вероятно, скорее зажмурится, чем вернет наворованое.
Если доступ к нему,то точно помогут. Есть яды нового типа и они самые верные.
Одним из самых отрицательных вариантов у юревича потеря бизнеса. Кроме того не набегается,все равно полетит ,куда-нибудь и его передадут в РФ. Не может же он бесконечно бегать. Хотя один плюс есть в его отсутствии. Ему не предъявят пока 210 ст.(организацию ОПС).Ну и последнее. Он был на вершине и все хоть ненавидели,но считались с ним. А теперь он на ...й никому не нужен,даже грачу,милехе ,севастьянову и другим чмарям.
Что-то ошибок сегодня многовато:
спцстя
правильность выводом
деревянным макинтош
к выборах
а начале марта
Спасибо, Михаил. Так получилось, что с телефона приходится работать. Отсюда и ошибки, а точнее описки.
Сейчас всё исправим.
Благодарю за пояснение. Одна осталась - правильность выводоВ
Михаил, спасибо, сейчас исправим и эту
Михаил, к сожалению, не нашёл в тексте. Подскажите пожалуйста - в каком абзаце описка?
Суд отказался арестовывать Юревича. Корецкий плачет навзрыд. Вы, Андрей, держитесь там
Вадим, не, не плачу. Что мне плакать-то? Арестуют попозже.
Крайне опасенно переводит мелкий уголовный в политический плоскост. Потому что британский МИ6 и МИ7 посмотрите на Березовский.
购买中国的巨魔, нам тут ещё китайцев не хватало!
购买中国的巨魔 - Купить Китайский Тролль. Перевели.
И почём нынче китайские тролли?
Таритысяцаевра вден
购买中国的巨魔, дороговато!
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