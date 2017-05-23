Цыбко в суде перед приговором начал сдавать Юревича

Идут последние дни пребывания на свободе бывшего члена Совета Федерации Челябинской области Константина Цыбко. Завершаются прения сторон (сейчас в Озёрском городском суде выступает сам бывший сенатор и его адвокаты), а представитель государственного обвинения уже запросил для наглого Кости, который даже на пороге камеры грозит всех изобличить и наказать, даже не понимая, что он последние дни носит дорогой костюмчик и скоро примерит майку, треники и шлёпанцы арестанта СИЗО, — 14 лет заключения в колони строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

Нет, наш красавчик и не думает покаяться в получении многомиллионных взяток, чтобы облегчить свою участь, или начать давать показания против своего покровителя, также будущего уголовника Михаила Юревича.

Но сдавать Юревича — достаточно подленько, под видимостью «объективности» и собственной защиты — Цыбко уже начал.

Как сообщает постоянно защищающий коррупционеров из окружения Юревича сайт «Знак.ком», убеждая судей в своей кристальной честности и одновременно изобличая следователей в фальсификации материалов уголовного дела в отношении такого замечательного человека и гражданина, экс-сенатор подробно остановился на телефонном разговоре между сити-менеджером Озёрска Евгением Тарасовым и куратором «озёрского проекта» магнитогорского предпринимателя Олега Лакницкого — Дмитрием Мельниковым.

Разговор был записан оперативными работниками ФСБ, а речь в нём шла, по версии следствия, — о сборе дани (взятки) для сенатора — «за заход» бизнеса Лакницкого в закрытый Озёрск.

16 февраля 2012 года, не зная о прослушке оперативниками ФСБ, Тарасов и Мельников, по версии гособвинения, обсуждают вопрос передачи взятки для Цыбко: «Готовь десятку (10 млн рублей. – Прим.ред.). — Это на жилье? — Да, это для Константина Валерьевича».

Видимо речь идёт об одном эпизоде получения взятки членом Совфеда для покупки его московской квартиры, впоследствии арестованной.

И что же сегодня сделал в суде подсудимый, без пяти минут осуждённый красавчик Костя?

Он сдал Юревича! Легко и непринуждённо заявил о том, что взятка предназначалась не ему, а другу Мише!

Это невероятно! Неслыханно!

Иуда Искариот, качаясь на осине, завистливо шепчет: «Ай да Костя!»

Зачем Костя брать на себя лишнего, господа присяжные заседатели (присяжных нет, ну да всё равно). Ведь ясно же, что не себе, Мише собирал. За процент малый.

Был смотрящим по Озёрску, собирал мзду. Относил Мише в клювике, получал процент, и видимо процент неплохой, раз ещё подарил любовнице Юревиче Кристине автомобиль «Астон Мартин».

Как же Цыбко сдаёт Юревича? А просто!

Цитируем «Знак.ком»:

«Но самая главная причина, по которой ни «исследование», ни «экспертиза» не могут быть использованы в качестве предмета доказательства, заключается в другом, считает Цыбко. В материалах уголовного дела содержится исходник, то есть сам протокол прослушки телефонного разговора Тарасова и Мельникова. В нем, вместо фразы «Да, это для Константина Валерьевича» черным по белому написано: «Да, это губернатору». «Налицо не просто подлог — должностное преступление, совершенное следователем Лавровым. Я продолжаю настаивать, что материалы так называемой экспертизы телефонного разговора от 16 февраля 2012 года не могут использоваться судом и должны быть исключены из материалов следствия», — заявил, обращаясь к судье, Константин Цыбко.

Вот так Костик. Губернатору Юревичу взятка в 10 миллионов рублей предназначалась оказывается.

Вот пригрел ты на груди змею, Миша. Вот, получай предателя, лондонский пациент!

«Ну хорошо, — подумали в СК и ФСБ. — Спасибо, Костя! Большое чекистское спасибо тебе, дорогой! Дополнительный эпизод к уголовному делу Юревича очень даже кстати. Но не думай, что ты не будешь сидеть.

Предателям — первый кнут!

Поздно!

Не покаялся, не раскаялся, не признался. Следователям, прокурорам, судьям, нам, контрразведчикам, — хамил, а мы терпели.

Ну теперь недолго осталось!

Остальное про Мишу расскажешь в камере недельки через две. Когда сменишь костюмчик на повседневную одежду заключённого — спортивные штаны и сланцы, когда маникюр с ручек холёных сойдёт, когда в камере посидишь на 100 человек без душа, поспишь у параши на шконке, доширак поешь дырявой ложкой вместо марсельских устриц.

Когда поймёшь, что ты давно не сенатор, Костя, а просто говно».