Добиться заочного ареста Юревич помогли показания Тесленко: «Я его боюсь!»

Как сообщает «КоммерсантЪ», находящийся в местах лишения свободы за получения взятки в 70 млн рублей бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко, ключевой свидетель обвинения в уголовном деле экс-губернатора Михаила Юревича, обвиняемого в свою очередь в получении взяток от министра на сумму 26 млн рублей, заявил, что боится за свою жизнь, ведь Юревич разгуливает на свободе и может организовать его убийство в колонии.

Это стало основанием для заочного ареста Юревича Ленинским районным судом Екатеринбурга.

«Адвокат бывшего губернатора Игорь Трунов сообщил “Ъ”, что следствие представило в суд новые, майские протоколы допроса Виталия Тесленко. «В них Тесленко говорит о том, что Юревич может оказать давление на участников уголовного дела. Мы возражали, потому что Юревич находится на лечении в Англии. Непонятно, как он может оказать давление на человека, находящегося в местах лишения свободы. Но суд принял во внимание этот документ как тот, что изменяет решение по делу», — пояснил защитник экс-губернатора», — сообщает издание.

Однако мы знаем, что имеющему деньги олигарху ничего не стоит даже находясь в другой стране организовать убийство, запугивание, шантаж, угрозы, подкуп или другой метод давления на главного свидетеля обвинения, без показаний которого перспективы уголовного дела Юревича становятся непредсказуемыми.

Связей в мире криминала у бывшего челябинского губернатора более чем достаточно, о его близости с теневыми авторитетными бизнесменами из группы «Ночной дозор» хорошо известно.

Адвокат Юревича отметил, что решение о заочном аресте позволяет следствию обратиться в Интерпол за объявление бывшего губернатора Челябинской области в международный розыск.

«Поскольку местонахождение господина Юревича известно, встает вопрос об его экстрадиции, который рассматривает Верховный суд Англии, пояснил Игорь Трунов. «Будем обжаловать арест в Верховном суде РФ, поскольку действующее законодательство не позволяет объявлять в розыск людей, чье местонахождение известно», — добавил адвокат. Представитель бывшего губернатора Юлия Бобылева сообщила, что в состоянии здоровья господина Юревича перемен нет — он по-прежнему находится на лечении, которое продлится до 6 июня. Комментировать решение суда она отказалась», — заключает «Ъ».