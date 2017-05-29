Языческая оргия в честь индийской дьяволицы Холи породила в Челябинске подобие майдана

Средства массовой информации — челябинские и федеральные — сообщают о массовых беспорядках, устроенных в Челябинске группами подростков на Фестивале красок, который проводится в ряде стран мира с подачи индуистских общин. Некоторые СМИ сообщают об атаке подростками патрульной машины ДПС, закидывании её краской, пинках, оскорблений полиции, пишут чуть ли не о майдане.

Другие масс-медиа не драматизируют обстановку, как впрочем, и пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«В Челябинске прошел фестиваль красок холи. От действий его участники, большинство из которых несовершеннолетние, также пострадали сотрудники полиции и патрульные автомобили. Собравшиеся школьники скандировали оскорбления, раскрасили машины правоохранителей и били транспорт ногами. Свои противоправные действия они, не стесняясь, снимали на видео и выложили в интернет», — сообщает Первый областной.

«Накануне челябинский телеканал «Первый областной» сообщил, что во время фестиваля красок молодые люди буквально таки напали на стражей порядка, топтали ногами патрульные машины, бросались краской и допускали откровенную брань в адрес полицейских. В местной полиции произошедшее назвали «отдельными фактами попадания красок на ведомственные автомобили», — поправляет коллег «Эхо Москвы».

«Информация о массовых беспорядках, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности. На фестивале красок массовых беспорядков допущено не было, обеспечением безопасности занимались сотрудники УМВД Челябинска. По отдельным нарушениям проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — сообщили «УралДейли.ру» в ГУ МВД по Челябинской области.

Ситуация непонятная, и видимо будет постепенно проясняться в течение дня.

Напомним, миссионерский отдел Челябинской епархии Русской православной церкви резко выступил против проведения Фестиваля красок в Челябинске:

«Видимо, учитывая мнение Русской православной церкви, ее негативное отношение к языческому, сатанинскому действу, чуждому нашей духовной традиции, нашей культуре, организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение, весёлую забаву для молодежи.

При этом, очевидно, предполагается, что молодых людей, совсем недавно выходивших на демонстрацию с фотографиями своих отцов и дедов, сложивших головы за други своя, за Отечество, за его — в том числе и культурную — независимость, очень легко одурачить, сделать объектом оккультной манипуляции. Лукавство, сопровождающее «Фестиваль красок», игнорирование мнения крупнейшей и авторитетнейшей религиозной конфессии, какой является Русская православная церковь, с головой выдает характер мероприятия, лживость его организаторов, стремящихся во что бы то ни стало навязать нашему народу, особенно молодому поколению, чуждые ценности, чужую, враждебную ему духовность и нажиться на этом.

Принимая во внимание то, что в Российской Федерации не существует этноса — носителя индийской культуры, миссионерский отдел рассматривает праздник Холи как форму «мягкого», опосредованного прозелитизма, змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его деформации, разложения».

РПЦ называет Фестиваль красок «сатанинской оргией в честь индуистской дьяволицы Холи».