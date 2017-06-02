Ледяной душ для челябинских садоводов от бездушного чиновника Холода: вместо «нормального» автобуса — фитюлька на колёсах!

Сегодня, 2 июня, начал работать новый автобусный перевозчик Челябинска — ООО «Общественный городской транспорт» под руководством Дмитрия Холода.
И сегодня же, в первый день появления этого господина во главе новой транспортной структуры на новом рабочем месте, — начались проблемы с садовыми маршрутами. Да какие ещё проблемы!
Товарищ Холод устроил челябинским садоводам ледяной душ!
Так наплевательски, по-хамски относится к пожилым людям, составляющим основу дружной «корпорации садоводов», так изощрёно плюнуть в душу будущего электорального ядра на предстоящих выборах президента России Владимира Путина может лишь вредитель!
В первый день на новой должности и так напортачить! Определенно товарищ Холод «особо» и «альтернативно» «одарённый» гражданин, живущий в какой-то параллельной реальности и в своём уютном кабинетном мирке бездушного бюрократа!
Так, на печально известный садовый маршрут 70С «Чистопольская - СНТ Трубопрокатчик-2» новая транспортная муниципальная структура, выпустили на линию вместо большого автобуса небольшой ПАЗ. Представляете, маленький «пазик», которая используется как маршрутка в городе?!
Только вот маршрутки ездят часто, а «садовый» автобус перевозит пожилых людей, да ещё вдобавок нагруженных по осени сумками с урожаем, а летом — садовым инвентарём и рассадой, — крайне нерегулярно, с большими интервалами!
Да и в большой-то автобус (типа «Икаруса»), который ездил раньше, людей набивалось под завязку! А в «пазик»…
Первым рейсом (09:06) 2 июня в автобус на конечной Чистопольской садоводов «набилось» столько, что для второй посадки на остановке Днепровская, люди просто не вошли — автобус даже не остановился! Пожилые люди, старики, заслуженные ветераны — стояли как оплёванные, провожая непонимающими взглядами удаляющуюся от них фитюльку на колёсах…
Такая же ситуация произошла вторым рейсом — в 10:42.
Садоводы возмущены до предела! И это мягко сказано!
Будь тут Холод, и люди бы поняли, кто именно устроил им это изощрённое издевательство, в ход бы пошли грабли с лопатами!
А знаете, сколько топать от остановки Днепровская до СНТ «Трубопрокатчик-2»? Час — молодому человеку, быстрым шагом. Дотащится ли пенсионер до своего садового участка, да ещё гружённый тачкой, сумками? Нет! Он умрёт на дороге. Не выдержит изношенное сердце от издевательств бездушных чинуш, сидящих в кондиционированной прохладе кабинетов и глядящих на мир через тонированные стёкла персональных авто.
И кто ответит?
Данный садовый маршрут обслуживает сразу три садоводческих товариществ: Сигнал-1, Трупопрокатчик-2, Строитель. Можно только представить, сколько людей сегодня в пятничный и жаркий день поехало на свои садовые участки! Ведь впереди выходные!
26 мая депутаты Челябинской гордумы проверяли работу садового транспорта и остались очень довольны: отремонтированные дороги, запущены дополнительные маршруты, вместо ПАЗиков курсируют большие автобусы…
«Общественный транспорт переживает нелегкие времена, техники в принципе не хватает. Но мы с каждым днем наращиваем количественный состав выходящей на маршруты техники. Ее количество и вместимость — очень серьёзный вопрос. Для людей, особенно пожилого возраста, очень важно, чтобы можно было спокойно войти в автобус. И желательно, чтобы там нашлись свободные места. К тому же садоводы обычно едут с рассадой, инвентарем, — отметил депутат Александр Вышегородцев в интервью «ЧелябинскСегодня» — Хотя в целом хотелось бы сделать акцент не на количестве, а на качестве и удобстве…»
Да и иногда лучше жевать, чем говорить! «Редбул окрыляяяяет»! Что, старикам садового маршрута 70С лететь на энергетиках до садов?
Почему для удобства одних надо лишать удобства других?!
Может слуги народа проедут по дороге к СНТ «Трубопрокатчик-2» и увидят истинное положение дел, которое не видно из окон кабинетов и шикарных машин?!
«Хочется сказать спасибо управлению дорожных работ. Дороги на садовых маршрутах отремонтировали, так что мы имеем возможность направить туда не просто ПАЗ, а полноценный большой автобус», — отметил Дмитрий Холод.
По мнению господина Холода из-за отвратительной дороги к СНТ «Трубопрокатчик-2» садоводов надо лишить и возможности нормально добираться к своим соткам.
Прежде чем говорить хвалебные и высокопарные слова— убедитесь в действительной ситуации. Не с того начали, господин Холод, на новом посту свой первый день!
Шесть тысяч садоводов трёх садоводческих товариществ, расположенных вдоль автобусного маршрута 70С, многие из которых сегодня добирались до своих шести соток кое-как, пешком, на попутках, кляня на чём свет стоит тех, кто устроил им ад!
Может подсказать им кабинет Дмитрия Холода и часы приёма? Пусть придут с лопатами и граблями, и хорошенько «вскопают» и «разрыхлят» те чёрствые места чиновника, которые в этом нуждаются…
Мы говорим про чёрствую совесть.
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Комментарии
Вы уже писали, что эти люди за Путина голосовать не будут! Слава Богу! Наконец-то прозрели эти 6 тысяч, что за Путина голосовать нельзя
Вадим, Вы точно сумасшедший, Вам лечиться надо. Вы кажется готовы поубивать одну половину челябинцев, чтобы только вторая голосовала против Путина. И как далеко, до каких ещё мерзостй доведёт Ваша тупая нечеловеческая ненависть?
Вот так и Ваши кумиры большевики хотели, чтобы было как можно хуже, чтобы как можно больше россияне страдали, - лишь бы захватить власть. Они и войне радовались, и голоду - лишь бы это приблизило крушение империи.
Мерзко это всё, неужели Вы не понимаете где добро, и где зло, Вадим? Опомнитесь, пока не поздно.
Вадим, только что прочитал,что нацисты, пришедшиеи к власти на Украине, переименовали проспект имени маршала Ватутина в проспект Шухевича, гауптштурмфюрера СС,командира карательного батальона Вермахта "Нахигаль", у меня кулаки сжимаются от ненависти, а Вы подливаете ещё этой ненависти в огонь, только ненависти к своей собственной стране, вымешая свои детские комплексы, выплёвывая в информационное пространство очередную порцию яда.
Не подавитесь своим ядом сами-то, не отравитесь ненароком.
Я же Вас просил не писать всякие мерзости.
Я не пишу мерзостей. Про то, что эти 6 тысяч не будут голосовать за Путина писала Ваша газета. Для меня путин и страна понятия не тождественные. Победа Путина - трагедия для страны, которая очередные шесть лет массированного вывоза из страны финансов, материальных потоков, людских ресурсов, скорее всего, не переживёт. Я радуюсь, что люди прозревают от дурмана и прозревают. К сожалению, прозревают поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Я не хочу, чтобы россияне страдали, я считаю, что пенсия должна быть не меньше 100000 рублей, а минимальная зарплата не менее 200000. Тем более, что природные богатства и потенциал могут спокойно эти зарплаты обеспечивать. В чём гадость? В чём зло, если старики будут получать пенсию в 100000 рублей (конечно, это меньше, чем в Финляндии, но пусть хоть так), они смогут ездить в сады и на такси и даже периодически вертолёт нанимать, либо построить капитальный дом с канализацией, водопроводом, своей котельной и жить на постоянной основе...
Вадим, Вы пишите мерзости потому, что радуетесь, что кому-то стало плохо, ведь они против Путина пррголосуют, это ли не мерзость - радоваться чужим неудачам.
Но мы добьёмся нормального автобуса для этих людей, и они проголосуют за Путина, так что не спешите исходить ядом раньше времени.
"... я считаю, что пенсия должна быть не меньше 100000 рублей, а минимальная зарплата не менее 200000. Тем более, что природные богатства и потенциал могут спокойно эти зарплаты обеспечивать..." - А что мешало в СССР сделать пенсии в 1 000 рублей (сопоставимо со ста тысячами нынешними), а зарплаты в 2 000? Природные богатства были точно такими же, в СССР даже богаче они были тогда.
Что же вся страна была бедной как цековная мышь, а в магазинах не было самого элементарного?
Тоже Путин виноват?
Вадим, так что, почему в СССР не было больших зарплат и пенсий за счёт огромных природных богатств, несравненно бОльших, чем сейчас? Что помешало, ведь коммунисты были у власти?
Так в чём Вы вините Путина, ась?
Сказать-то нечего!
У Вас уже всё зациклилось в голове, если Вы считаете, что победа нормального умного совестливого президента вместо Путина это мерзость. Я не считаю себя Кассандрой, но в 2012 году я говорил людям: проголосуете за Путина, будет существенное обнищание и деградация. Вот уже 2017 год - обнищание и деградация налицо. Теперь я говорю людям - проголосуете за Путина, окружение которого выводит все соки страны (финансы, материальные потоки) на Запад - будете питаться во вкусных путинских мусорках, которые Вы, Андрей, как-то расхваливали. Ну невозможно жить стране, когда из неё окружение Путина ежегодно выкачивает сотни миллиардов долларов за рубеж, не говоря уже о 2 млн учёных, которые делают будущее не для России, а для Запада. Просто скоро в организме нашей страны крови не останется...
Вадим, в НОД ступайте.
Есть, Андрей, понятие - избирательная совесть. Не Вы ли называли Эрдогана убийцей - а что сейчас творится? Вы в упор не видите, Вам не стыдно
Нет, Вадим, не стыдно. Это называется реал-политик, реальная политика, то есть политический прагматизм. В 1938 году Сталин назвал Гитлера людоедом, а уже на следующий год был подписан пакт Молотова-Риббентропа и в Бресте на военном параде можно было увидеть знамёна красные и красно-белые, со свастикой.Это позволило оттянуть войну на два года и лучше подготовиться к ней, не так ли.
Лётчик погиб не зря. Путин добился нормальных отношений с Турцией путём жёсткого давления на понимающего только силу Эрдогана. И да, Путин продолжает считать его убийцей - также, как Сталин продолжал считать Гитлера людоедом во время совместного советско-германского парада в Бресте.
В "дружеском" круге Путина появился ещё один маньяк-убийца. Господин Эрдоган, убивший нашего лётчика. В полку прибыло
Да это Вы маньяк.
8 лет в США правил величайший гуманист современности, лауреат Нобелевской премии мира Обама. Вот почему бы Путину было не дружить с этим великим человеком? Нет, разлаялись вдрызг. Зато убийца Эрдоган...
Зануда Вы к тому же, Вадим. И как только с Вами жена живёт?
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