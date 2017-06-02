Ледяной душ для челябинских садоводов от бездушного чиновника Холода: вместо «нормального» автобуса — фитюлька на колёсах!

Сегодня, 2 июня, начал работать новый автобусный перевозчик Челябинска — ООО «Общественный городской транспорт» под руководством Дмитрия Холода.

И сегодня же, в первый день появления этого господина во главе новой транспортной структуры на новом рабочем месте, — начались проблемы с садовыми маршрутами. Да какие ещё проблемы!

Товарищ Холод устроил челябинским садоводам ледяной душ!

Так наплевательски, по-хамски относится к пожилым людям, составляющим основу дружной «корпорации садоводов», так изощрёно плюнуть в душу будущего электорального ядра на предстоящих выборах президента России Владимира Путина может лишь вредитель!

В первый день на новой должности и так напортачить! Определенно товарищ Холод «особо» и «альтернативно» «одарённый» гражданин, живущий в какой-то параллельной реальности и в своём уютном кабинетном мирке бездушного бюрократа!

Так, на печально известный садовый маршрут 70С «Чистопольская - СНТ Трубопрокатчик-2» новая транспортная муниципальная структура, выпустили на линию вместо большого автобуса небольшой ПАЗ. Представляете, маленький «пазик», которая используется как маршрутка в городе?!

Только вот маршрутки ездят часто, а «садовый» автобус перевозит пожилых людей, да ещё вдобавок нагруженных по осени сумками с урожаем, а летом — садовым инвентарём и рассадой, — крайне нерегулярно, с большими интервалами!

Да и в большой-то автобус (типа «Икаруса»), который ездил раньше, людей набивалось под завязку! А в «пазик»…

Первым рейсом (09:06) 2 июня в автобус на конечной Чистопольской садоводов «набилось» столько, что для второй посадки на остановке Днепровская, люди просто не вошли — автобус даже не остановился! Пожилые люди, старики, заслуженные ветераны — стояли как оплёванные, провожая непонимающими взглядами удаляющуюся от них фитюльку на колёсах…

Такая же ситуация произошла вторым рейсом — в 10:42.

Садоводы возмущены до предела! И это мягко сказано!

Будь тут Холод, и люди бы поняли, кто именно устроил им это изощрённое издевательство, в ход бы пошли грабли с лопатами!

А знаете, сколько топать от остановки Днепровская до СНТ «Трубопрокатчик-2»? Час — молодому человеку, быстрым шагом. Дотащится ли пенсионер до своего садового участка, да ещё гружённый тачкой, сумками? Нет! Он умрёт на дороге. Не выдержит изношенное сердце от издевательств бездушных чинуш, сидящих в кондиционированной прохладе кабинетов и глядящих на мир через тонированные стёкла персональных авто.

И кто ответит?

Данный садовый маршрут обслуживает сразу три садоводческих товариществ: Сигнал-1, Трупопрокатчик-2, Строитель. Можно только представить, сколько людей сегодня в пятничный и жаркий день поехало на свои садовые участки! Ведь впереди выходные!

26 мая депутаты Челябинской гордумы проверяли работу садового транспорта и остались очень довольны: отремонтированные дороги, запущены дополнительные маршруты, вместо ПАЗиков курсируют большие автобусы…

«Общественный транспорт переживает нелегкие времена, техники в принципе не хватает. Но мы с каждым днем наращиваем количественный состав выходящей на маршруты техники. Ее количество и вместимость — очень серьёзный вопрос. Для людей, особенно пожилого возраста, очень важно, чтобы можно было спокойно войти в автобус. И желательно, чтобы там нашлись свободные места. К тому же садоводы обычно едут с рассадой, инвентарем, — отметил депутат Александр Вышегородцев в интервью «ЧелябинскСегодня» — Хотя в целом хотелось бы сделать акцент не на количестве, а на качестве и удобстве…»

Да и иногда лучше жевать, чем говорить! «Редбул окрыляяяяет»! Что, старикам садового маршрута 70С лететь на энергетиках до садов?

Почему для удобства одних надо лишать удобства других?!

Может слуги народа проедут по дороге к СНТ «Трубопрокатчик-2» и увидят истинное положение дел, которое не видно из окон кабинетов и шикарных машин?!

«Хочется сказать спасибо управлению дорожных работ. Дороги на садовых маршрутах отремонтировали, так что мы имеем возможность направить туда не просто ПАЗ, а полноценный большой автобус», — отметил Дмитрий Холод.

По мнению господина Холода из-за отвратительной дороги к СНТ «Трубопрокатчик-2» садоводов надо лишить и возможности нормально добираться к своим соткам.

Прежде чем говорить хвалебные и высокопарные слова— убедитесь в действительной ситуации. Не с того начали, господин Холод, на новом посту свой первый день!

Шесть тысяч садоводов трёх садоводческих товариществ, расположенных вдоль автобусного маршрута 70С, многие из которых сегодня добирались до своих шести соток кое-как, пешком, на попутках, кляня на чём свет стоит тех, кто устроил им ад!

Может подсказать им кабинет Дмитрия Холода и часы приёма? Пусть придут с лопатами и граблями, и хорошенько «вскопают» и «разрыхлят» те чёрствые места чиновника, которые в этом нуждаются…

Мы говорим про чёрствую совесть.