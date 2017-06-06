Юревич: Лондон, Интерпол, предательство

ИА «УралДейли.ру» уже задавалось вопросом, какой путь изберёт Михаил Юревич (см. здесь и здесь). Тогда, когда ещё не было второго «взяточного» эпизода на астрономическую сумму в 3,4 млрд рублей, а суд отказался заочно арестовывать беглого олигарха, мы считали, что Михаилу лучше приехать в Россию и честно отсидеть, чем скрываться в Лондоне и потерять бизнес. Однако Юревича всё же арестовали, объявили в международный розыск и передали информацию в Интерпол.
А гигантская сумма откатов в ходе «дорожной революции», озвученная Следственным комитетом России, арест московского директора «Макфы» и допрос тёщи Вадима Белоусова с возбуждением уголовных дел по обвинению в посредничестве в получении взятки — всё это не оставляет Юревичу ничего иного, как встать на путь предательства Родине, выторговав в Великобритании политическое убежище в обмен на активное сотрудничество с иностранными разведками.
Единственным резоном приехать в Россию и отсидеть несколько лет у Юревича была мотивация сохранить свои главные бизнес-активы. Однако теперь стало понятно, что он их лишится в любом случае, а приговор будет более суров, в связи с огромной суммой «дорожных» откатов.
«Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение Юревичу, в качестве дополнительного наказания предлагает семидесятикратный штраф. Вот и считайте: 70 помножить на 3,5 миллиарда — 245 миллиардов. Тут всего бизнеса всех участников дела не хватит», — размышляет адвокат тёщи Вадима Булоусова Маргариты Бутаковой — Евгений Еремеев.
Значит, плакал бизнес Юревича, его бизнес-империю ждёт судьба «Юкоса», а путь челябинского олигарха — это путь тёзки Михаила Ходорковского, то есть путь предательства.
Очень скоро Юревич появится в розыске Интерпола и будет поставлен вопрос о его экстрадиции. Активное сотрудничество с иностранными разведками даёт шанс Михаилу получить политическую «крышу».
Формальным резоном для предоставления политического убежища, скорее всего, будет нетрадиционная сексуальная ориентация Михаила Дырявого, как с некоторых пор называют бывшего челябинского губернатора. Ведь геев в России страшно обижают!
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