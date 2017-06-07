Бурматова — в Медведевы!

Амбиции челябинского депутата Госдумы Владимира Бурматова отлично известны. Пример БИНХа (расшифровывается нецензурно), как его прозвало интернет-сообщество со времён знаменитого пожаротушения с помощью мобильных средств связи в Рязанской области, — ярче всех доказывает, что пресловутый «социальный лифт», обещанный наиболее отмороженным и беспринципным «молодогвардейцам» тогдашним идеологом Кремля Владиславом Сурковым, — работает. Карьера Бурматова развивается стремительно, помимо мандата в Госдуме, он получил назначение на должность руководителя центрального исполкома партии «Единая Россия».

Многие считают, что Бурматов — следующий губернатор Челябинской области, в связи с этим предрекая региону полный крах.

Видимо именно этот страх побудил некую Елену Поташёву составить петицию на сайте Change.org с обращение к президенту России Владимиру Путину заменить на должности председателя правительства Дмитрия Медведева нашим ретивым земляком.

Пока петицию подписало всего 14 человек, но согласитесь, идея хорошая. Лучше спровадить Бурматова на федеральный уровень, чем заработать репутацию «петушиного региона», ведь в случае губернаторства БИНХа все ключевые посты займут такие же отмороженные «молодогвардейцы», при этом глобальный передел собственности и острый конфликт элит — не самое неприятное, что ждёт Южный Урал.

«На сегодняшний день Председатель Правительства Д.А. Медведев и его кабинет не справляются с поставленной задачей. Громкие коррупционные скандалы в правительстве. Уголовные дела на губернаторов и мэров. Постоянно растет благосостояние людей у власти на фоне всеобщего снижения уровня жизни россиян.

Мы считаем, что новый Председатель Правительства, способный стать Вам надежным помощником, который, подобрав команду профессионалов, сделает экономический прорыв в России, наведет порядок с ценами, тарифами, будет эффективно руководить чиновничьим аппаратом, не допуская коррупционеров к власти.

Таким помощником должен стать депутат Государственной Думы Бурматов Владимир Владимирович! Этот молодой человек уже доказал своей работой, что жизнь граждан на Южном Урале можно сделать лучше. Научил жителей контролировать работу администрации на местах. Отправил в отставку заворовавшегося министра образования

Владимир Владимирович показал один из лучших результатов на выборах Государственной Думы. Сейчас он второй человек в партии, а может быть первым.

Конечно, мы жители Урала Вас любим и уважаем. Но Вы должны дать возможность молодежи проявить себя. Хватит нам Медведевых. Нам нужен Бурматов. Несмотря на свою молодость, он имеет безупречную репутацию и всегда стремится к свершению новых высот. Это очень важно. Он не засиживается на одном месте и всегда помогает людям. Это уникальный человек с большой душой и профессиональной ораторской подготовкой. Не замешан ни в одном скандале.

Мы призываем Вас поменять Дмитрия Анатольевича на Владимира Владимировича (из Челябинска)», — призывает автор петиции.