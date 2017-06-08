Московский куратор «группы смерти» «Синий кит» этапирован в Челябинск и задержан за доведение до суицида 14-летней школьницы

В Челябинскую область этапирован 26-летний житель Москвы, подозреваемый в доведении до попытки самоубийства 14-летней школьницы из Еткульского района.
Об этом «UralDaily.ru» сообщили в пресс-службе УК РФ по Челябинской области.
17 мая текущего года из одной из средних школ Еткульского района в лечебное учреждение с диагнозом отравление была доставлена 14-летняя школьница, которой была оказана необходимая медицинская помощь.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ (доведение лица до попытки самоубийства).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что девочка пыталась покончить собой из-за угроз убийством, которые получила от неизвестного в переписке через сеть Интернет.
Благодаря неотложно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями СК совместно с сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области был установлен 26-летний житель Москвы, который вступив в переписку с девочкой в социальных сетях, давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству. Неизвестный стал угрожать убийством ребенку, когда та отказалась совершить самоубийство.
Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения.
В настоящее время сотрудниками регионального СК России и полиции продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Проводятся допросы членов семьи, учащихся школы, педагогов и иных лиц. Выполняются иные мероприятия, в том числе анализируется документация, касающаяся обучения девочки в школе (школьные журналы, дневники, тетради и т.д.).
В ходе следствия будет самым тщательным образом выясняться, имелись ли у ребенка с кем-либо из ее окружения конфликты. В рамках расследования предстоит установить причины и условия, которые могли стать причиной произошедшего, на основании полученных данных в адрес компетентных органов будут внесены соответствующие представления.
Кроме того, следователи СК проверят отношения в семье девочки, как осуществлялся контроль со стороны родителей за ее поведением, что привело ребенка к замкнутости и погружению в переписку в сети Интернет с незнакомым человеком, а также условия обучения, психологический климат в школе и мероприятия, проводимые в учебном заведении по выявлению и предотвращению подобных ситуаций, дана уголовно-правовая оценка действиям педагогических работников, членов семьи девочки по принятым мерам по предотвращению произошедшего.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в УК РФ о более строгом наказании за доведение до самоубийства детей — до 6 лет лишения свободы.
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