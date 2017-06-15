Последнее слово Цыбко встретили пикетом, но даже на пороге камеры дружок Юревича продолжил паясничать

Наконец-то Озёрский городской суд вышел на финишную прямую в порядком уже надоевшем процессе по уголовному делу бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко. Вам не надоело видеть его лощёную физиономию во всех СМИ, где Костя рассказывает, какой он патриот и как все вокруг на него клевещут — от следователя до прокурора — все его обижают, а потому будут строго наказаны?

Нам — надоело. Но нужно потерпеть совсем немного. Костя приступил к зачитыванию 580 страниц своего «последнего слова». Это будет долго, да, возможно затянется на всё лето. Согласно УПК РФ суд не может прерывать обвиняемого на этой финальной стадии процесса. Возможно всё лето физиономия наглеца будет маячить на сайтах «Знак.ком» и «Ура.ру», которые защищают бывшего сенатора — первый за деньги Юревича, а второй потому, что журналист учился с Костей и ему симпатизирует.

Но осталось сравнительно недолго, терпели-то мы больше. После последнего слова — всё, совещательная комната и приговор.

Как это нам, челябинцам, надоело, но можно предположить, что озерчанам надоело больше. Ведь Костя был смотрящим у Миши по «запреткам» и основательно выдоил этот город.

Поэтому к первому дню зачитывания 580 страниц жители Озёрска встретили Костю костюмированным пикетом.

Написали на плакатах: «Костя! Пора в Магадан!», «Костя, если бы не ты — Озерск был городом мечты!», «Средь высоких сосен — вот где место Косте», «Цыбко! Мы натерпелись!» и тому подобное.

Нарядили в тюремную полосатую робу бывшего сенатора — с помощью фотомуляжа.

«Сам обвиняемый пикетчиков встретил дежурной улыбкой. Судебный процесс в отношении бывшего сенатора длится уже полтора года и сейчас выходит на финишную прямую. Все это время Константин Цыбко называет себя невиновным и грозит громкими разоблачениями.

«Они себя посчитали, возможно, над законом. Мы их приземлим. Мы их поставим на один уровень с теми, кто соблюдает закон. И они понесут ответственность», — говорит Константин Цыбко, обвиняемый», — сообщают СМИ.

«Как заявил экс-сенатор «URA.RU», эту акцию он считает «последним воплем отчаяния заказчиков дела», — пишут «урашки».

А ещё наглец обещает… подарить пикетчику айфон, — (цитата): «…«Айфон достанется участнику, предоставившему наиболее полную и достоверную информацию о фактах коррупции в администрации Озерска, а также фактах нарушения уголовного законодательства сотрудниками мэрии, иных госструктур и госпредприятий, действующих на территории ЗАТО, — заявил Цыбко „URA.RU“. — Речь идет о тех фактах, что ранее были неизвестны правоохранительным органам. В айфон будут записаны телефоны депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, в чьи сферы деятельности входит борьба с коррупцией, а также мой личный номер и контакты СМИ, готовые распространить эти данные. Обратившийся должен приготовиться к публикации предоставленной информации от его имени и быть без темных очков. Кстати, если за участие в пикете сотрудниками администрации Озёрска либо каких-либо госучреждений предлагались преференции и давались обещания покровительства, это тоже может быть уголовно наказуемо».

То есть наглец продолжает глумиться и грозить карами. Требовать каких-то фактов о чей-то коррупции, как будто в Озёрске могут быть какие-то иные факты о ней, кроме фактов о коррупции Цыбко и Юревича, его покровителя.

Скоро единственным средством коммуникации у Кости будут тюремные малявы, но он готов подарить айфон с номерами — со своим (о счастье!), и с номерами депутатов с сенаторами, как будто этот хрен с горы по-прежнему пользуется расположением депутатов обеих палат российского парламента.

Как будто он не проворовавшееся чмо, которого другое чмо, бывший губернатор, когда-то крышевал, а ныне украл по версии следствия 3,4 млрд рублей и скрылся во враждебном России государстве, готовясь стучать на первых лиц страны иностранным разведкам.

Пишите Косте малявы. Прокурор запросил для него 14 лет колонии и 500 млн рублей штрафа. А взяток он набрал, как говорят, на сумму не менее 27,5 млн рублей.

Понятно, что ни один сенатор, ни один депутат Госдумы не сядет с Костей на одном гектаре справлять большую нужду, чтобы не замараться, и что никаких айфонов у него скоро не будет — они запрещены для заключённых колоний строгого режима, но негодяй и клоун продолжает паясничать.