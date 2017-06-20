Юревича защитит другой «лондонский скиталец» — адвокат Ходорковского, авторитет «беловоротничковой преступности», заочно арестованный по «делу ЮКОСа»

Личный адвокат обвиняемого в масштабной коррупции экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Игорь Трунов — обзавёлся стряпчим с репутацией в российской эмигрантской среде Великобритании со связями в рядах внесистемной оппозиции, также скрывающихся в Соединённом королевстве. Дмитрий Гололобов, корпоративный юрист «ЮКОСа», бывший руководитель юридического управления нефтяной империи олигарха и вождя «Открытой России» Дмитрия Ходорковского, заочно арестованный Басманным судом Москвы за присвоение активов «Восточной нефтяной компании» и сбежавший из-под ареста в Лондон, — принят на работу в адвокатскую контору «Трунов. Айвар и партнеры».

Надо ли говорить, что Гололобов связан с британскими и иными иностранными разведками, раз получил политическое убежище в туманном Альбионе? Политубежище в Великобритании, предоставленное соратникам вождей российской оппозиции, уголовно преследуемых на Родине, и предательство России — суть синонимы.

Гололобов возглавит лондонский филиал конторы Трунова, а это значит — будет работать «на месте» с лондонскими клиентами «тамплиера». Конечно, алчный баблокат имеет обширные планы на клиентуру проворовавшихся чиновников и бизнесменов из России, скрывающихся от правосудия в Великобритании. Но пока что трижды мастер права (Университет Вестминстера, Лондонская школа экономики, Университетский колледж Лондона), доктор права (Лондонский университет, QMUL), Visiting Professor in International Criminal Finance Law (University of Westminster), а также солиситер Англии и Уэллса должен помогать единственному лондонскому клиенту Трунова — Юревичу.

Как коррумпировать лондонских эскулапов — для получения фиктивного медзаключения, согласно которому пациент находится при смерти и ему противопоказан климат Магадана и Колымы. Каким образом можно побудить людей в мантиях из Верховного суда Лондона предоставить политическое убежище узнику совести, страдающего от бесчеловечного режима диктатора Путина. С какой разведкой — Ми5, 6, ЦРУ или «Моссад» — предпочтительнее сотрудничать. Чьей поддержкой лучше заручиться — Ходорковского или Каспарова.

Скорее всего, именно такими консультациями будет заниматься сэр Гололобов в работе с мсье Юревичем.

А чтобы вы поняли, дорогие друзья, какое это ценное приобретение, приводит краткое досье нового лондонского стряпчего «тамплиера» Врунова (Трунова), точнее — его криминальную составляющую:

«Изначально работал юристом в банках Тверьуниверсалбанк и Менатеп (структура Ходорковского).

Карьеру в ЮКОСе начал с позиции заместителя начальника правового управления ООО «ЮКОС-Москва». В 2003 году Гололобов возглавляет правовое управление ЮКОСа, в этот же год у компании начинаются серьезные проблемы из-за конфликта главы компании, Михаила Ходорковского, с российским правительством в лице Владимира Путина.

В 2003 году против Дмитрия Гололобова было возбуждено уголовное дело в связи с растратой средств Восточной нефтяной компании. Изначально его вызывали на допросы, при этом мера пересечения в виде ареста избрана не была.

9 октября 2004 года Гололобов не явился в суд по очередной повестке, срочно выехав до этого за пределы Российской Федерации.

12 ноября 2004 года был объявлен международный розыск Гололобова, который к этому моменту обосновался в столице Великобритании, Лондоне. 18 ноября произведен заочный арест экс-юриста ЮКОСа.

Великобритания, рассмотрев российский запрос об экстрадиции, ответила отказом, усмотрев политические мотивы в преследовании Гололобова.

Находясь в Британии, бывший юрист ЮКОСа основывает собственную контору под названием Gololobov & partners. Russian advisers.

В 2011 году Дмитрий Гололобов стал одним из действующих лиц авторского фильма Кирилла Туши «Ходорковский».

Особенно впечатляет, что сэр Голобов — крупный специалист по «беловоротничковой преступности» и вопросам «экстрадиции, политического убежища и международного розыска», «коммерческого мошенничества, ареста и защиты активов».

Об этом без зазрения совести говорится в его досье на сайте Трунова:

«Автор нескольких книг по корпоративному праву, а также большого количества статей для международных и американских журналов по финансовой и «белворотничковой» преступности.

Автор нескольких сотен статей по юридической тематике для Slon ru (Republic), Forbes, Carnegie и прочих изданий.

Специализация:

- сложные вопросы российского, английского и международного корпоративного, финансового и бизнес права. Холдинги и корпоративные группы.

- российская, английская и международная финансовая, экономическая, корпоративная и беловоротничковая преступность. Вопросы экстрадиции, политического убежища и международного розыска.

- коммерческое мошенничество, tracing, арест и защита активов…»

Не правда ли, все эти знания нового стряпчего весьма пригодятся беглому челябинскому олигарху?