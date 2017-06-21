«Гена, оставь покурить!» А в ответ — тишина. Мэр Миасса не вернулся с допроса…

Глава Геннадий Васьков, которого, как сообщал сайт «UralDaily.ru», увели на допрос вооружённые бойцы ФСБ и следователи СК РФ, вернулся на работу. Бледный и дрожащий. В очень плохом настроении.

Заперся — и ни гу-гу!

Покинул мэрию Васьков в районе обеда, а отпущен ночью.

Судачат, что отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении гуманными силовиками.

За это время прошли обыски в рабочем кабинете главы и мэрском доме.

В настоящее время Геннадий Васьков сидит, запершись, в своём кабинете, никого не принимает и дерзит секретарше. Временами из мэрского офиса слышно отчётливое позвякивание стаканов, а из-под двери пахнет коньяком.

Как сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, должностными лицами администрации города Миасс в 2016 году были совершены мошеннические действия при отчуждении земельных участков.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

«Дело нечисто!», — подумали чекисты.