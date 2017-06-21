«Гена, оставь покурить!» А в ответ — тишина. Мэр Миасса не вернулся с допроса…

21.06.2017 г., 12:20
А нет, уже вернулся, оказывается! Это просто эффектный заголовок, дорогие друзья!
Геннадий Васьков Миасс

Глава Геннадий Васьков, которого, как сообщал сайт «UralDaily.ru», увели на допрос вооружённые бойцы ФСБ и следователи СК РФ, вернулся на работу. Бледный и дрожащий. В очень плохом настроении.

Заперся — и ни гу-гу!

Покинул мэрию Васьков в районе обеда, а отпущен ночью.

Судачат, что отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении гуманными силовиками.

За это время прошли обыски в рабочем кабинете главы и мэрском доме.

В настоящее время Геннадий Васьков сидит, запершись, в своём кабинете, никого не принимает и дерзит секретарше. Временами из мэрского офиса слышно отчётливое позвякивание стаканов, а из-под двери пахнет коньяком.

Как сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, должностными лицами администрации города Миасс в 2016 году были совершены мошеннические действия при отчуждении земельных участков.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

«Дело нечисто!», — подумали чекисты.

Холодный ум, чистые руки и горячая голова — залог того, что ни один негодяй не уйдёт от высшей формы социальной справедливости.

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

Синицын

Корецкий, вчера по радио "Свобода" была передача, где говорили, что региональные чиновники находятся в ступоре, поскольку все находятся под напряжением неожиданных арестов. Предупредили, что скоро начнутся проблемы с канализацией в городах.

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Koretskiy

Синицын, странные вы ребята-демократы, посадить за воровство вам нужно непременно Путина или на худой конец Медведева, но проворовавшихся мэров, губернаторов и чиновников поменьше вы жалеете.

Хотя ход мыслей ваш мне понятен. Как-то я был в качестве журналиста на учредительном съезде партии "Либеральная Россия", на которой по видеомосту из Лондона (скайпа тогда не было) выступил учредитель партии Березовский, который призвал своих сторонников и соответственно противников Путина поддерживать воровскую региональную элиту для того, чтобы стравить губернии с Москвой и раздербанить Россию на сотни удельных княжеств.

Вы все мечтаете о развале России, хотите, чтобы снова была Московия в границах 16 века и десятки воюющих друг с другом химер. 

Оттого вы так сочувствуете проворовавшимся губернаторам, мэрам, главам районов. Мечтаете сколотить из этого ворья фронду ненавистному Путину.

Но фиг вам, ваша демократия, направленная на сепаратизм и зазвал страны, россиянам не нужна, вам нужны великие потрясения, а нам, патиотам, - нужна великая Россия, как сказал Столыпин.

России нужен сильный лидер, вождь, царь, нам ваша англо-саксонская ересь без надобности.

 И - Россиская империя в границах 1913 или 1945 годов! 

Синицын

Вы, наверно, не поняли. Это была всего лишь констатация факта в настроениях в бюрократии в управлении городов и областей. Это слуги путина, это не демократы.
Конечно, они не "новые дворяне", но всё же те, кто обеспечивает путину хозяйственное прикрытие на местах за возможность встать "на кормление" на своих вот этих должностях.

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Koretskiy

Синицын, никак не могу понять, чем Вам лично Путин не угодил. Понятно, почему не угодил Вашим единомышленникам. Они хотят социального лифта, а карьере сделать не получается - занято "новыми дворянами", как Вы говорите. А в МГЕР идти западло.

Это конечно кадровые просчёты власти, что нет социальных лифтов для тех, кто называет себя демократами и либералами. Видимо, карьеры для Чубайса, Грефа и им подобным недостаточно.

Ну ведь Путин может свои ошибки признать, и назначить Навального каким-нибудь вице-премьером, а то и вместо Димона. Уверен, что он легко купится и будет Путиу лизать ботинки, особенно если альтернативой будет 15 лет строгого режима. Ведь Навальный карьерист, 

Ну а Вам-то чем лично Путин не угодил? 

Синицын

Корецкий, в разве это относится к теме статьи ? Ну вот Вы, например, проведите у себя на сайте простой опрос: 1)  лично Вам путин угодил, 2) не угодил ли лично Вам путин - указать причину и будет интереснее ... Я ведь очень скромная персона, меня даже на митингах не задерживали за скандирование "путин вор", что толку от того, что Вы узнаете лично моё мнение.

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Koretskiy

Не скромничайте.

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