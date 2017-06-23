На пороге справедливого приговора Цыбко и не думает каяться, а продолжает паясничать, сравнивая прокурора… с Гитлером и Геббельсом

Вот, казалось бы, — покайся, и тебе скидка выйдет, так нет же... Мы от души надеемся, что бывшему челябинскому сенатору Цыбко уже этим летом влепят хороший приговор, ну хотя бы на «десяточку» — из тех 14 лет, которые ему отмерила прокуратура. Ну не может человек так долго глумиться сначала над Озёрском, куда его «смотрящим» поставил для выкачивания бабла макаронный пахан Юревич, а затем — во время всего долгого судебного процесса, на котором Костю обвиняют в коррупции «в особо крупных», — над генералами ФСБ, следователями СК РФ, прокуратурой, и оставаться безнаказанным.

Наглое поведение охамевшего от вседозволенности, «попутавшего все берега» лощеного холёного негодяя в суде заслуживает «довеска» в виде «двушечки», но пусть хотя бы «десяточка» будет в итоге.

Перед заходом в камеру совершенно бесполезный для общества подонок, зря коптящий небо, ставший членом СовФеда лишь благодаря дружбе с главарём макаронной ОПС, тому, что вместе пользовали тёлочек и пили элитное пойло, — сравнивает прокурора Галину Чеблакову… с вождями Третьего Рейха.

Цитируем два сайта — «Знак.ком» и «Ура.ру», которые весь долгий судебный процесс защищали Костю.

«Знак.ком»:

«Прежде чем начать детальный анализ финального выступления стороны гособвинения, экс-сенатор не удержался от яркого мини-шоу, целью которого было охарактеризовать личность Галины Чеблаковой. Цыбко сообщил, что консультировался с неким известным профессором, академиком в области психологии коммуникаций, и тот сделал однозначный вывод: Чеблакова в своих публичных выступлениях использует психологический арсенал руководителей Третьего рейха. «Характерные жесты, голосовые модуляции, повышенный тон — всё это копирует речи Гитлера. А вот известная историкам и психологам поза под названием „растяжка Геббельса“, которую постоянно использует Чеблакова», — подчеркнул Цыбко и продемонстрировал судье фотографию главного пропагандиста фашистской Германии на экране смартфона. «Но копированием жестов и мимики Чеблакова не ограничивается, она активно использует главный принцип, сформулированный Геббельсом: чем чудовищней ложь, тем быстрее в нее поверят массы», — заключил Цыбко и приступил к конкретному перечислению фактов…»

«Ура.ру»:

«Гособвинитель Галина Чеблакова и обвиняемый Цыбко оказались достойными друг друга ораторами. Прокурор накануне выступал в стадии «реплики», где эмоционально, с жестикуляцией обосновывал свою версию. По его словам, Цыбко «извращает доказательства» и даже «ангажированная пресса извратила» весь ход разбирательства.

Производное от слова «извращение», по подсчетам стороны защиты, было произнесено 37 раз.

Цыбко в своем выступлении в «реплике» в четверг был не менее экспрессивен. В знаковую дату 22 июня он сравнил гособвинителя с лидерами фашистской Германии. Дескать, Чеблакова — прекрасный оратор и использует не только жест Гитлера (вскинутые вверх руки с растопыренными пальцами) и растяжку Геббельса (согнутые в локтях руки убираются назад, выпячивая грудь). От последнего движения, кстати, у гособвинителя однажды даже оторвалась пуговица на мундире.

«Фрау прокурор» — называл оппонента по процессу Константин Цыбко…»

Я не знаю, есть ли уголовная статья, наказывающая за явное оскорбление представителя прокуратуры? Но за пропаганду фашизма и нацизма — точно есть. Не добавить ли её для отмороженного Кости?

Что он там в смартфоне показывал, какие картинки со свастиками?

Не вообразил ли себя Цыбко болгарским коммунистом Димитровым, которого нацисты судили за фейковый поджог Рейхстага? Нашёлся, блин, «разоблачитель»…

Начистить бы ему физиономию за такое! Ладно, может быть прокурора в нашей гуманной стране можно оскорблять безнаказанно, ну а женщину? Если муж ну или просто порядочный мужчина вступится за Галину Чеблакову и навешает люлей Косте после судебного заседания — такой поступок вряд ли можно осудить!

Или ты побежишь жаловаться мамочке, подонок? Так мамочка сейчас далеко, в Лондоне…

И Путина не марай своим грязным языком, мразь.

«Знак.ком»:

«Но главным, по мнению подсудимого, является не отсутствие профессионализма, лень и безответственность сотрудников правоохранительных и надзорных органов, ведущих «дело Цыбко», а преступный умысел его организаторов, дискредитирующих всю правоохранительную систему и государство в целом. «Пусть все эти оборотни в погонах не надеются, что я по окончании процесса оставлю их в покое. Наш президент Владимир Путин в своем интервью Оливеру Стоуну сказал, что врагам ни за что нельзя прощать подлости и оскорблений, даже в мелочах. А я — верный сторонник Путина, имейте в виду», — погрозив пальцем, констатировал Константин Цыбко…»

Вы помните, что Костя не только «путинец», но и «патриот»? Он даже грамотой от президента в судью тыкал