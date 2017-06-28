Отдельный билет на самолёт для больной ноги столичного стряпчего, Или какой гонорар у баблокатов челябинских коррупционеров?

Интересную информацию выдал постоянно защищающий юревичевских коррупционеров сайт «Ура.ру». Комментируя выступление в Озёрском городском суде адвоката обвиняемого в коррупции бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко, тоже Константина— Коваленко, видимо для того, чтобы подчеркнуть самоотверженность стряпчего, защищающего, надо полагать, честнейшего гражданина нашей страны, патриота и «запутинца», как мы все помним, сайт сообщил, что московский баблокат только за последний год сто раз летал в Челябинск из столицы:

«Готовясь к последнему выступлению, адвокат Констатин Коваленко испытывал серьезные проблемы, связанные с застарелой спортивной травмой ноги. Она напомнила о себе из-за частых полетов. «Мы только за этот год совершили около ста перелетов», — уточнил «URA.RU» экс-сенатор. Чтобы добраться на заседание 27 июня, Коваленко пришлось покупать два билета в самолете из Москвы — это позволило ему вытянуть больную ногу вдоль второго кресла…»

Сколько стоят авиабилеты Москва — Челябинск, пусть даже и в эконом-классе? И это сопутствующие, так сказать, расходы, помимо собственно адвокатских гонораров стряпчего из столицы, которые, как мы понимаем, в своих аппетитах крайне прожорливы.

Это «второе кресло для больной ноги» адвоката Цыбко — прекрасный штрих, характеризующий подсудимого, не так ли?

Вы когда-нибудь покупали для своей ноги отдельный билет в самолёт? Для этого нужно стать адвокатом челябинского коррупционера. Адвокат Цыбко может себе это позволить, и можно только догадываться, как чудит стряпчий Юревича тамплиер Трунов. Наверняка в бизнес-классе обе его ноги стюардессы моют в элитном французском коньяке.

Нам неприятно ставить на сайт ноги Трунова, поэтому вот вам — ножка Кристины с бокалом вина.

У Кости, напомним, нет никакого бизнеса, он обычный бывший сенатор, и уже три года как безработный. Вдобавок суд наложил арест на имущество Цыбко и его родителей на сумму в 84,2 млн. рублей.

И человеку, казалось бы, совершенно не на что жить, тем более, что судебные расходы для обвиняемого в тяжком преступлении ого-го.

Мы можем себе предположить, на какие шиши Костя дарил эксклюзивные машинки, когда был близким другом Миши, но как эта бедная овечка умудряется оплачивать отдельный билет для больной ноги своего баблоката, — мы понять не можем.

Или можем? Видимо, далеко не всё имущество, нажитое преступным путём, арестовал суд.

Ну, или из Лондона идут транши.