Отдельный билет на самолёт для больной ноги столичного стряпчего, Или какой гонорар у баблокатов челябинских коррупционеров?

Интересную информацию выдал постоянно защищающий юревичевских коррупционеров сайт «Ура.ру». Комментируя выступление в Озёрском городском суде адвоката обвиняемого в коррупции бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко, тоже Константина— Коваленко, видимо для того, чтобы подчеркнуть самоотверженность стряпчего, защищающего, надо полагать, честнейшего гражданина нашей страны, патриота и «запутинца», как мы все помним, сайт сообщил, что московский баблокат только за последний год сто раз летал в Челябинск из столицы:
«Готовясь к последнему выступлению, адвокат Констатин Коваленко испытывал серьезные проблемы, связанные с застарелой спортивной травмой ноги. Она напомнила о себе из-за частых полетов. «Мы только за этот год совершили около ста перелетов», — уточнил «URA.RU» экс-сенатор. Чтобы добраться на заседание 27 июня, Коваленко пришлось покупать два билета в самолете из Москвы — это позволило ему вытянуть больную ногу вдоль второго кресла…»
Сколько стоят авиабилеты Москва — Челябинск, пусть даже и в эконом-классе? И это сопутствующие, так сказать, расходы, помимо собственно адвокатских гонораров стряпчего из столицы, которые, как мы понимаем, в своих аппетитах крайне прожорливы.
Это «второе кресло для больной ноги» адвоката Цыбко — прекрасный штрих, характеризующий подсудимого, не так ли?
Вы когда-нибудь покупали для своей ноги отдельный билет в самолёт? Для этого нужно стать адвокатом челябинского коррупционера. Адвокат Цыбко может себе это позволить, и можно только догадываться, как чудит стряпчий Юревича тамплиер Трунов. Наверняка в бизнес-классе обе его ноги стюардессы моют в элитном французском коньяке.
Нам неприятно ставить на сайт ноги Трунова, поэтому вот вам — ножка Кристины с бокалом вина.
У Кости, напомним, нет никакого бизнеса, он обычный бывший сенатор, и уже три года как безработный. Вдобавок суд наложил арест на имущество Цыбко и его родителей на сумму в 84,2 млн. рублей.
И человеку, казалось бы, совершенно не на что жить, тем более, что судебные расходы для обвиняемого в тяжком преступлении ого-го.
Мы можем себе предположить, на какие шиши Костя дарил эксклюзивные машинки, когда был близким другом Миши, но как эта бедная овечка умудряется оплачивать отдельный билет для больной ноги своего баблоката, — мы понять не можем.
Или можем? Видимо, далеко не всё имущество, нажитое преступным путём, арестовал суд.
Ну, или из Лондона идут транши.
Спасибо, «урашки», вы дали ценную информацию для размышления.
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Комментарии
Видать, вы давно в Москву не летали. Билет стоит от 2,5 до 3,5 тыс рублей в одну сторону. 100 полетов это примерно 300 тыс. рублей. И зарплата слуг народа 450 тыс. руб в месяц + квартальные премии по 150 тыс. Не дескридетируйте авиаперевозщиков и не прибедняйте депутатов.
Григорий Юрьевич, Вы лжёте, от 14 000 рублей и выше, специально промониторил.
С зарплатой - правы, спасибо, исправим - устаревшие данные. Но Цыбко 3 года как не сенатор.
На обычных рейсах билет от 3.5 до 7 тыс., в зависимости от дня недели. На "Победе" от 2 до 5 тыс. Ну не будьте смешным))))
Григорий Юрьевич, смотрим скан.
Ну вы, если хотите, покупайте за 14.000, а я за 4.500))))))))))))))))))
Григорий Юрьевич, так Вам и будет адвокат экс-сенатора экономить!
Извинитесь передо мной за слово "ЛОЖЬ"!Жду...
Извините, был не прав. Хотя и неприятно, что Вы мне тут пробуете угрожать, но что поделать.
Но теперь и Вы извинитесь передо мной за скрытую угрозу. Жду...
Извиняться - удел сильных, кстати.
В чем угроза? Спасибо скажите, что на ошибки в статье указал. Вы же текст исправили)))))
Угроза в построении синтаксической кострукции Вашей фразы.
Спасибо я Вам уже сказал, и извинился тоже.
Поскольку, как я уже сказал, умение говорить "извините" - удел сильных, то позвольте считать Вас слабаком.
"Григорий Юрьевич", вы случаем не из СФ ! Мы вас узнали Ирина Альфреедовна! Так осведомлены
Забавно, в рассылке яндекса всё время приходит Ваш сайт. И всё про Юревича. Ребят мне перпендикулярно кто у нас губер - Юревич/Дубровский/Петропавловский/Кацеленбоген )). На Сумине самостоятельные решения закончились - дальше "современнныные PR-технологии" и куклы-петрушки на руке). Ваш диалог - вообще типичная беседа шизофреника "сам с собой"... Я думаю это один и тот же автор с двух эккаунтов пишет. У меня другой вопрос - как от Вас отписаться - чтобы мои дети спокойно могли получать в рассылку всякое им интересное. Шарарамы, челенджи и т.д. На кой им на своём компе рассылка всякой пурги, которая вообще никак на их жизнь не влияет и никогда не повлият? Заранее спасибо. )
Годзилопотам, жалко Ваших детей конечно, особенно за то, что им достался такой вот папаша Ваш вопрос нам абсолютно не понятен: что значит отписаться? Никто Вас не подписывал и насильно не держит, не хотите - не читайте!
Здесь дело может быть в вирусной рассылке. Скажем, вирус Петя, что ныне якобы злобствует, и до него ещё всякие вирусы, поражают системы с процессорами типа Интел, но почему-то обходят процессоры типа АМД. Проверьте на вирусы вашу машину.
А может быть, что ваш ребёнок или вы сами, в силу присущего вам любознательного любопытства, тыкаете во все банеры на экране вашего компа и все кнопки, а так же отзываетесь на всеразличные предложения подписаться. Здесь будет без разницы, какой у вас процессор.
Попробуйте отключить все подписки. И проверьте на вирус вашу машину. Процессор менять не стоит.
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