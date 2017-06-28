Отдельный билет на самолёт для больной ноги столичного стряпчего, Или какой гонорар у баблокатов челябинских коррупционеров?

28.06.2017 г., 12:54
Наверное, не всё нажитое преступным путём имущество Цыбко арестовал Озёрский городской суд…
ноги в самолёте

Интересную информацию выдал постоянно защищающий юревичевских коррупционеров сайт «Ура.ру». Комментируя выступление в Озёрском городском суде адвоката обвиняемого в коррупции бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко, тоже Константина— Коваленко, видимо для того, чтобы подчеркнуть самоотверженность стряпчего, защищающего, надо полагать, честнейшего гражданина нашей страны, патриота и «запутинца», как мы все помним, сайт сообщил, что московский баблокат только за последний год сто раз летал в Челябинск из столицы:

«Готовясь к последнему выступлению, адвокат Констатин Коваленко испытывал серьезные проблемы, связанные с застарелой спортивной травмой ноги. Она напомнила о себе из-за частых полетов. «Мы только за этот год совершили около ста перелетов», — уточнил «URA.RU» экс-сенатор. Чтобы добраться на заседание 27 июня, Коваленко пришлось покупать два билета в самолете из Москвы — это позволило ему вытянуть больную ногу вдоль второго кресла…»

Сколько стоят авиабилеты Москва — Челябинск, пусть даже и в эконом-классе? И это сопутствующие, так сказать, расходы, помимо собственно адвокатских гонораров стряпчего из столицы, которые, как мы понимаем, в своих аппетитах крайне прожорливы. 

Это «второе кресло для больной ноги» адвоката Цыбко — прекрасный штрих, характеризующий подсудимого, не так ли? 

Вы когда-нибудь покупали для своей ноги отдельный билет в самолёт? Для этого нужно стать адвокатом челябинского коррупционера. Адвокат Цыбко может себе это позволить, и можно только догадываться, как чудит стряпчий Юревича тамплиер Трунов. Наверняка в бизнес-классе обе его ноги стюардессы моют в элитном французском коньяке.

Нам неприятно ставить на сайт ноги Трунова, поэтому вот вам — ножка Кристины с бокалом вина.

У Кости, напомним, нет никакого бизнеса, он обычный бывший сенатор, и уже три года как безработный. Вдобавок суд наложил арест на имущество Цыбко и его родителей на сумму в 84,2 млн. рублей. 

И человеку, казалось бы, совершенно не на что жить, тем более, что судебные расходы для обвиняемого в тяжком преступлении ого-го. 

Мы можем себе предположить, на какие шиши Костя дарил эксклюзивные машинки, когда был близким другом Миши, но как эта бедная овечка умудряется оплачивать отдельный билет для больной ноги своего баблоката, — мы понять не можем.

Или можем? Видимо, далеко не всё имущество, нажитое преступным путём, арестовал суд.

Ну, или из Лондона идут транши.

Спасибо, «урашки», вы дали ценную информацию  для размышления.

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

Григорий Юрьевич

Видать, вы давно в Москву не летали. Билет стоит от 2,5 до 3,5 тыс рублей в одну сторону. 100 полетов это примерно 300 тыс. рублей. И зарплата слуг народа 450 тыс. руб в месяц + квартальные премии по 150 тыс. Не дескридетируйте авиаперевозщиков и не прибедняйте депутатов.

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Koretskiy

Григорий Юрьевич, Вы лжёте, от 14 000 рублей и выше, специально промониторил. 

С зарплатой - правы, спасибо, исправим - устаревшие данные. Но Цыбко 3 года как не сенатор.

Григорий Юрьевич

На обычных рейсах билет от 3.5 до 7 тыс., в зависимости от дня недели. На "Победе" от 2 до 5 тыс. Ну не будьте смешным))))

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Koretskiy

Григорий Юрьевич, смотрим скан.

Григорий Юрьевич

Ну вы, если хотите, покупайте за 14.000, а я за 4.500))))))))))))))))))

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Koretskiy

Григорий Юрьевич, так Вам и будет адвокат экс-сенатора экономить! Smile

Григорий Юрьевич

Извинитесь передо мной за слово "ЛОЖЬ"!Жду...

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Koretskiy

Извините, был не прав. Хотя и неприятно, что Вы мне тут пробуете угрожать, но что поделать. 

Но теперь и Вы извинитесь передо мной за скрытую угрозу. Жду...

Извиняться - удел сильных, кстати.

Григорий Юрьевич

В чем угроза? Спасибо скажите, что на ошибки в статье указал. Вы же текст исправили)))))

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Koretskiy

Угроза в построении синтаксической кострукции Вашей фразы.

Спасибо я Вам уже сказал, и извинился тоже.

Поскольку, как я уже сказал, умение говорить "извините" - удел сильных, то позвольте считать Вас слабаком.

как то так

"Григорий Юрьевич", вы случаем не из СФ ! Мы вас узнали Ирина Альфреедовна! Так осведомлены

Годзилопотам

Забавно, в рассылке яндекса всё время приходит Ваш сайт. И всё про Юревича. Ребят мне перпендикулярно кто у нас губер - Юревич/Дубровский/Петропавловский/Кацеленбоген )). На Сумине самостоятельные решения закончились - дальше "современнныные PR-технологии" и куклы-петрушки на руке). Ваш диалог - вообще типичная беседа шизофреника "сам с собой"... Я думаю это один и тот же автор с двух эккаунтов пишет. У меня другой вопрос - как от Вас отписаться - чтобы мои дети спокойно могли получать в рассылку всякое им интересное. Шарарамы, челенджи и т.д. На кой им на своём компе рассылка всякой пурги, которая вообще никак на их жизнь не влияет и никогда не повлият? Заранее спасибо. )

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Koretskiy

Годзилопотам, жалко Ваших детей конечно, особенно за то, что им достался такой вот папаша Smile Ваш вопрос нам абсолютно не понятен: что значит отписаться? Никто Вас не подписывал и насильно не держит, не хотите - не читайте!  

Читатель

Здесь дело может быть в вирусной рассылке. Скажем, вирус Петя, что ныне якобы злобствует, и до него ещё всякие вирусы, поражают системы с процессорами типа Интел, но почему-то обходят процессоры типа АМД. Проверьте на вирусы вашу машину.
А может быть, что ваш ребёнок или вы сами, в силу присущего вам любознательного любопытства, тыкаете во все банеры на экране вашего компа и все кнопки, а так же отзываетесь на всеразличные предложения подписаться. Здесь будет без разницы, какой у вас процессор.
Попробуйте отключить все подписки. И проверьте на вирус вашу машину. Процессор менять не стоит. 

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