Семь человек, включая четверых детей, утонуло во время водной прогулки на Южном Урале

Семь человек, в том числе четыре ребёнка, утонуло, катаясь на лодке на озере Максимка в Чесменском районе Челябинской области. Южноуральская трагедия попала в топы федеральных новостей не только из-за большого количества жертв, но и из-за своей странности. Да, по всей видимости, взрослые были нетрезвые, но сложно, согласитесь, понять, как могли утонуть почти все участники трагедии (всего в лодке было девять человек) в полный штиль, в 50 метрах от берега, на глубине полтора метра.

Причём, утонули и двое мужчин, которые, видя перевернувшуюся лодку, поплыли от берега на помощь утопающим.

Скорее всего, степень алкогольного опьянения взрослых превышала все нормы. Но вполне возможно, что трагедии способствовала холодная вода, тина камыши у берега — по информации ГУ МЧС по Челябинской области, озеро Максимка не было приспособлено для купания и водных прогулок.

«По предварительным данным, водоем «Маским», на котором случилась беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза. Находившиеся на плавсредстве люди пытались спастись, но лишь четверым из них это удалось. На помощь тонущим поспешили родственники, находившиеся на берегу, но, к сожалению, они также стали жертвами водной стихии», — сообщает пресс-служба ведомства челябинских спасателей.

Позже сообщили о седьмой жертве.

Погибли трое мужчин и дети: мальчики 2-х, 8-ми и 15-ти лет и 10-летняя девочка.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы по установлению причины смерти, техническая экспертиза по состоянию лодки, допрашиваются свидетели.

На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, следователи криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления.