Сандаков решил, что это его арестовывать идут

Подсудимый экс-вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, которого в своё время задерживали оперативники ФСБ, когда он пытался улететь с женой в Москву, решил, как Коровьев и Азазелло, что это его арестовывать идут.

Курьёзный эпизод он описал на своей странице в Фэйсбуке.

«Глаз наметан. Нервы натренированы, — пишет Н.Сандаков. — На входе в Баландино, по повадкам, поведению, характерным аксессуарам и одежде, "срисовал" двух оперативников. Иду и думаю, что кого-то сейчас будут "принимать", надеюсь, что не меня. Двигаюсь от стойки регистрации к зоне досмотра. Внезапно один из оперативников начинает меня догонять быстрым шагом и... подходит с какому-то брюнету лет 35-ти, возле которого уже стоит второй оперативник, что-то говорит и застегивает на запястьях наручники. Парень растерян, ничего не понимает, у него шок...

Самое интересное, что в самый эмоциональный момент приближения оперативника, у меня даже чувства лёгкого беспокойства не возникло. Включился мыслительный процесс. Думал, что сейчас буду делать и что говорить, кому пытаться звонить, что сказать родным и прочее. Про повод для задержания даже не думал. Приучили за эти годы, что повод не особо-то и нужен».

Тревога оказалась напрасной. Николая Дмитриевича никто не арестовал.

А задержанным оказался мошенником. Задержание в аэропорту проводили оперативники УМВД по Челябинску совместно с линейным отделом полиции.