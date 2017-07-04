Сандаков решил, что это его арестовывать идут

Подсудимый экс-вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, которого в своё время задерживали оперативники ФСБ, когда он пытался улететь с женой в Москву, решил, как Коровьев и Азазелло, что это его арестовывать идут.
Курьёзный эпизод он описал на своей странице в Фэйсбуке.
«Глаз наметан. Нервы натренированы, — пишет Н.Сандаков. — На входе в Баландино, по повадкам, поведению, характерным аксессуарам и одежде, "срисовал" двух оперативников. Иду и думаю, что кого-то сейчас будут "принимать", надеюсь, что не меня. Двигаюсь от стойки регистрации к зоне досмотра. Внезапно один из оперативников начинает меня догонять быстрым шагом и... подходит с какому-то брюнету лет 35-ти, возле которого уже стоит второй оперативник, что-то говорит и застегивает на запястьях наручники. Парень растерян, ничего не понимает, у него шок...
Самое интересное, что в самый эмоциональный момент приближения оперативника, у меня даже чувства лёгкого беспокойства не возникло. Включился мыслительный процесс. Думал, что сейчас буду делать и что говорить, кому пытаться звонить, что сказать родным и прочее. Про повод для задержания даже не думал. Приучили за эти годы, что повод не особо-то и нужен».
Тревога оказалась напрасной. Николая Дмитриевича никто не арестовал.
А задержанным оказался мошенником. Задержание в аэропорту проводили оперативники УМВД по Челябинску совместно с линейным отделом полиции.
Теги:
- Николай Сандаков Челябинск
- Сандаков Николай Челябинск
- Сандаков Николай Дмитриевич Челябинск
- Николай Дмитриевич Челябинск
- Николай Сандаков Челябинск новости
- Сандаков Николай Челябинск новости
- Сандаков Николай Дмитриевич Челябинск новости
- Николай Дмитриевич Челябинск новости
- Николай Сандаков Челябинск последние новости
- Сандаков Николай Челябинск последние новости
- Сандаков Николай Дмитриевич Челябинск последние новости
- Николай Дмитриевич Челябинск последние новости
Новости по теме:
- Бабушкина поразил арест Севастьянова
- Сандаков, комментируя приговор Истомину, считает показания против Юревича «сделкой с совестью»
- Подсудимый Сандаков вступился за арестованного Севастьянова: «макаронная мафия» обретает свои очертания
- Знаменитый земляк Сандакова, «Коли Астраханского», — из Казымзяков — целый час кружил на самолёте над Челябинском
- Сандаков считает, что сенатор Гехт подавила бы митинг «против Димона»
- С Сандакова сняли браслеты
- Сандаков рассказал устами своего сына, как он относится к застреленному в Киеве предателю Вороненкову
- Юревич с помощью чёрной магии вуду запустил свою куклу
- Николай Сандаков поменял образ с героя-любовника на ковбоя без лошади
- Фейки, фрики и предатели. Кто рвётся отстоять права коррумпированных чиновников Челябинской области?
Добавить комментарий