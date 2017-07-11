Сколько стоит закрыть уголовное дело? Сотрудники ФСБ задержали с поличным следователя СКР за взятку в Челябинске

По некоторым данным, 4 миллиона рублей — составляла взятка следователя по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел (по экономическим преступлениям) следственного управления СК региона Александра Козлова. Именно за такую сумму он согласился закрыть уголовное дело в отношении челябинского предпринимателя Василия Прокопенко, топ-менеджера «Ростелекома», в свою очередь, обвиняемого в получении взятки в 5 миллионов рублей за получение крупного контракта.

Следователь задержан с поличным при получении взятки сотрудниками УФСБ по Челябинской области, кроме того, как сообщают СМИ, задержаны два адвоката, видимо посредники.

Оба силовых ведомства не комментируют ситуацию.

Средства массовой информации сообщают, что деньги с предпринимателя А.Козлов (фото с его страницы в ВК) вымогал сам, он посоветовал обвиняемому сменить адвоката и использовал стряпчего в качестве посредника для передачи взятки.

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