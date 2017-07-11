Сколько стоит закрыть уголовное дело? Сотрудники ФСБ задержали с поличным следователя СКР за взятку в Челябинске

По некоторым данным, 4 миллиона рублей — составляла взятка следователя по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел (по экономическим преступлениям) следственного управления СК региона Александра Козлова. Именно за такую сумму он согласился закрыть уголовное дело в отношении челябинского предпринимателя Василия Прокопенко, топ-менеджера «Ростелекома», в свою очередь, обвиняемого в получении взятки в 5 миллионов рублей за получение крупного контракта.
Следователь задержан с поличным при получении взятки сотрудниками УФСБ по Челябинской области, кроме того, как сообщают СМИ, задержаны два адвоката, видимо посредники.
Оба силовых ведомства не комментируют ситуацию.
Средства массовой информации сообщают, что деньги с предпринимателя А.Козлов (фото с его страницы в ВК) вымогал сам, он посоветовал обвиняемому сменить адвоката и использовал стряпчего в качестве посредника для передачи взятки.
ИА «UralDaily.ru» следит за развитием событий.
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Комментарии
Ну вы даёте! Зачем писать инфу, не соответсвующую действительности ?
Мы - со ссылкой на другие СМИ, а они - зачем пишут?
Так Москва озвучила он три дня назад,т.е. 7 числа уволен сам и был уже не был сотрудником.Но спешно все записи входа в помещение СУ Ск были по ошибке удалены и сейчас УФСБ по носу опять получило. Они задержали мошенника, раз он уволен и не имеет полномочий. Спасибо Шульге и Рачковой, кто грамотно все сделали. Поэтому овцы целые и волки не откушали.Конечно Бастрыкин рад, что ведомство грамотно сошло с крючка у ФСБ. ведь они не отвечают за уволенных и не знают ,что те там замышляли. с учетом этого, получает свои 4 года условного и все.Честь мундира СКР чиста. Но если бы ДЕЛО это расследовали чекисты,то ракурс иной был бы, он Козлов был бы сотрудником и т.п. а так нагнули чекистов умно.Хотя все сослуживцы говорять, работал и расследовал дела и Удостоверение при нем было при задержании.
УФСБ области и ФСБ РФ нагнули ниже плинтуса и они стали в этом деле козлом отпущения. Позорно если ФСБ не примет меры по изобличению отдела кадров СУ СК области в обмане и фабрикации материалов увольнения. Мы сотрудники аппрата СУ СК области готовы дать ПРАВДИВЫЕ показания, если дело выше возьмут. Он приходил и работал, и не БЫЛ до момента АРЕСТА УВОЛЕННЫМ. Поэтому стыдно, что ШУЛЬГА и отдел кадров так поступили. И после этого эти господа нам говорять о ЧЕСТИ и СОВЕСТИ. Поэтому если ФСБ еще проверить иные дела всех отделов по ОВД, то найдете кучу прекращенных материалов проверок и дел уголовных. Там такие деньги им заносили. Проверяйте и поймете, откуда роскошь и деньги у всех кто на больших делах сидять. Надо сто лет жить и работать 500 лет и получать по 500.000 рублей, а этого нет. Личго я сам решил уйти с службы, надоело видеть как нас заставляют материалы фабриковать в отношении НУЖНЫХ господ и тем самым прекращение дел и материалов. Заказные дела нам дают указания как и кого прессовать. Бастрыкину не до нас он сам на грани сьема с должности. Кадровая политика в последние года, за денежки и подарки любого могут оформить и на ЛАКОМЫЕ должности пристроить. Честных и кто свое МНЕНИЕ тихо просять уйти по собственному. Это ЧЕУРИН с Выдриным создали свое время синдикат по отьемам денег и общакам. Но это пусть Москва уже проверяет, местным с УФСБ тоже нет особо доверия, они прекрасно много чего знали и закрывали глаза на деяния аппарата и многих первых лиц с СО СУ СК области .. Мне стыдно, что я подполковник юстиции , попал в змеиный клубок . Позор нам и я прошу руководство прокуратуры Челябинской области провести тщательно проверку , как ЗАДНИМ числом было это увольнение и привлечь виновных к ответу.
Да, уж...
Лейтенант в окно глядит - пьёт, не остановится!
Пол-страны уже сидит, пол-страны... готовится!
Бывшему следователю и его родственникам "повезло" как утопленнику, если будет "строгач" (а он будет, так как ФСБ), то поедет по этапу в ИК-5 г Иркутска для бывших сотрудников.А там - тоска...
КАК так, это могло случиться. Вчера говорил с действующими сотрудниками и они все дружно, в системе старших и обычных следователей ОВД СУ СК области , с их слов почти 90% кто расследуют громкие дела, все замазаны на мздоимстве и это все прекрасно знают. При Чеурине даже часть мзды тому отдавали за покровительство. А при помощнике по СБ Выдрине,тот так сам решал с каких дел , кто и сколько должны настричь мзды и как это умно делать. Поэтому если бы сами начальники не рулили взятками,то этого бы и не было.Сколько денег свое время Чеурин и Выдрин и ряд выше сотрудников имели на отказных материалах, когда тоже ФСБ пытались виновных привлечь за хищения средств и продажу имущества на юге области.Фирма ИВОЛГА тогда несколько миллиардов рублей похитили, однако всегда подчиненные Чеурина , выносили нужные писульки и утирали носик госбезопасности. Оперативные материалы УФСБ могут еще в Троицком и Варненском отделах храниться. Поэтому срока давности еще не вышли иесли честь ФСБ дороже, то можно все эти эпизоды снова на проверку. Именно тогда Чеурину, Выдрину и иным почти по 20% с ворованных средств и отдавали с Иволги наличными... Просто возможно тогда руководитель УФСБ области мог дружить лично с Чеуриным и заставлял своих подчиненных, не вести контроль и проверку деяний по получаемым откатам и мзде. А так честно, с выездом если проверить все декларации по имуществу и средствам ,а не сидя в кабинете,всех значимых ПЕРСОН с следкома,то поймете, они все имели мзду и теневые откаты от тех, чьи дела расследование , проверяли и после тихо это в корзину и архивы.Позорно и стыдно, что не большая часть следователей на службе пропадают. имеют жалкие 30-45.000 р. оплату, не имеют жилья,но они работают на совесть. А вот большинство только думают о личном своем обогащении . Именно при Чеурине на поток кадровая политика была такая, своих знакомых, по звонкам и связям, и часто за мзду через сложные схемы были трудоустроены,те кто и сейчас делают вид честной работы. Да и страшно ,что прокуратура нашей области 90% вместе делают дела с этими оборотнями и районные прокуроры возможно тоже замазаны, нет надзора за делами.А если с момента 2007 г. просто ЛОПИНУ поручить своим подчиненным, провести сверку данных,по фамильно с судами районов и городов и уточнить судьбу их рассмотрения, то картина будет еще УЖАСНОЙ. Со слов источников с аппарата СУ СК области, почти 30-45% дел были возвращены судом и в отделах СО ,были прекращены , либо приостановлены, обратно эти дела в суд не ушли.а граждане кто были выпущены из СИЗО, или отмена иных мер пресечения. Т.е. брак в работе был скрыт, преступники не установлены, а если и были выявлены,то видимо за деньги, отмазаны от судебного приговора. Поэтому горько это писать и народ уже стал понимать,что только органам ФСБ надежда и на органы прокуратуры, если те честно станут надзор и не сращиваться с оборотнями с следкома.Население области ждет честного расследования и считаем этот мое обращением самому лично бастрыкину А.И. пусть пришлют проверки и начинают тщательно проверять все материалы. В системе СУ СК области надо кардинаьно обновление кадров аппарата, иначе мы снова ждем арестов и разоблачений.ПРАВ был ДЕНИС ГУЛАМОВ когда хотел о уровне КОРРУПЦИИ с СУ СК области сообщить лично ПУТИНУ.
СУ СК и по Мительману все проверки херит, хотя, наксолько мне известно, в материалах имеются поддельные доверенности, которые он стряпал со своим карманным нотариусом. Проведенные экспертизы доказывают эти факты, однако руководству управления всё нипочём. Как коррупционеры будут бороться с коррупционерами?
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