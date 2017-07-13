Челябинского следователя СК, обвиняемого во взятке, — арестовали

Удивительны повороты судьбы! Ещё недавно следователь челябинского СК ходатайствовал перед судом об аресте фигурантов уголовных дел, которых он вёл, а теперь — арестовали его самого.

Ну как тут не станешь философом?

Судом Центрального района Челябинска взят под стражу обвиняемый во взятке (ч. 1 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки в особо крупном размере») бывший старший следователь второго отдела СУ СКР Александра Козлова.

По некоторой информации, он получил взятку в 4 млн рублей. Именно за такую сумму Козлов согласился закрыть уголовное дело в отношении челябинского предпринимателя Василия Прокопенко, топ-менеджера «Ростелекома», в свою очередь, обвиняемого в получении взятки в 5 миллионов рублей за получение крупного контракта.

По версии следствия, в период с апреля 2017 по июль 2017 г.г. у обвиняемого, возник преступный умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца он не смог, в связи с тем что был задержан, — отметили «UralDaily.ru» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, как сообщают СМИ, Козлов помещён в следственный изолятор Управления (СИЗО №7), которое иногда называют», «челябинским Лефортово».