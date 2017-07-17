Ваш президент Навальный, а почему не мэр?

Курьёзная ситуация, доказывающая интеллектуальный уровень «ядерного электората» Алексея Навального. Трое довольно взрослых ребят (на школота, как обычно) — 17-19 лет вышли на несанкционированный пикет в поддержку «президента Навального». Растянули плакаты «Наш президент Навальный» и — тут же были задержаны полицией.

Вся мякотка в месте и времени проведения пикета. Мы уже не комментируем глупость самой акции — ну как можно испытывать терпение полиции после массовых задержаний протестных митингов последнего времени, но пятница, 22 часа, администрация Челябинска, Карл!

Что можно разглядеть в сумерках и кто в принципе будет разглядывать плакат про президента Навального поздно вечером у мэрии Челябинска, кроме дежурного полиционера, который конечно тут же вызвал наряд?

Ни чиновники, ни горожане в это время — в конце рабочей недели, незадолго до полуночи в этом месте не присутствуют.

И почему мэрия? При чём тут администрация города и президентские амбиции Навального? Вот если бы на транспаранте было написано «Навального — в мэры Челябинска», то логика в этом странном демарше бы была, а так…

Кстати, идите, Алексей, Челябинском управлять. Город проблемный, бабло всё давно украдено. Не Москва! Но начинать политику, делающему первые шаги, правильнее было бы с малого, просим вас в провинцию, Алексей. Наведите здесь порядок, в президенты может каждый дурак баллотироваться, всё равно ведь выборы не выиграть, а языком помолоть можно…

Но вернёмся к нашим оболтусам. Или они на самом деле дураки, или очень продуманные ребята.

Такое впечатление, что они сделали всё, чтобы их пикет был не замечен никем, кроме полиции, и чтобы побыстрее отправиться в участок.

Если ребята хитрые, а не глупые, то, скорее всего, нарабатывают себе репутацию «гонимых оппозиционеров», пострадавших от «кровавого режима» и уже нашли себя адвоката из какой-нибудь «Открытой России», сочиняющего им иск в Европейский суд по правам человека — с государства денежку отжимать, как «жертв путинских (но если учесть место проведения мероприятия, то «тефтелевских») репрессий».