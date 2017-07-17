Ваш президент Навальный, а почему не мэр?

Курьёзная ситуация, доказывающая интеллектуальный уровень «ядерного электората» Алексея Навального. Трое довольно взрослых ребят (на школота, как обычно) — 17-19 лет вышли на несанкционированный пикет в поддержку «президента Навального». Растянули плакаты «Наш президент Навальный» и — тут же были задержаны полицией.
Вся мякотка в месте и времени проведения пикета. Мы уже не комментируем глупость самой акции — ну как можно испытывать терпение полиции после массовых задержаний протестных митингов последнего времени, но пятница, 22 часа, администрация Челябинска, Карл!
Что можно разглядеть в сумерках и кто в принципе будет разглядывать плакат про президента Навального поздно вечером у мэрии Челябинска, кроме дежурного полиционера, который конечно тут же вызвал наряд?
Ни чиновники, ни горожане в это время — в конце рабочей недели, незадолго до полуночи в этом месте не присутствуют.
И почему мэрия? При чём тут администрация города и президентские амбиции Навального? Вот если бы на транспаранте было написано «Навального — в мэры Челябинска», то логика в этом странном демарше бы была, а так…
Кстати, идите, Алексей, Челябинском управлять. Город проблемный, бабло всё давно украдено. Не Москва! Но начинать политику, делающему первые шаги, правильнее было бы с малого, просим вас в провинцию, Алексей. Наведите здесь порядок, в президенты может каждый дурак баллотироваться, всё равно ведь выборы не выиграть, а языком помолоть можно…
Но вернёмся к нашим оболтусам. Или они на самом деле дураки, или очень продуманные ребята.
Такое впечатление, что они сделали всё, чтобы их пикет был не замечен никем, кроме полиции, и чтобы побыстрее отправиться в участок.
Если ребята хитрые, а не глупые, то, скорее всего, нарабатывают себе репутацию «гонимых оппозиционеров», пострадавших от «кровавого режима» и уже нашли себя адвоката из какой-нибудь «Открытой России», сочиняющего им иск в Европейский суд по правам человека — с государства денежку отжимать, как «жертв путинских (но если учесть место проведения мероприятия, то «тефтелевских») репрессий».
И в таком случае электорат Навального не только глупый, но и подлый.
Теги:
Новости по теме:
- В челябинский штаб Навального прилетела бутылка. «Это репрессии», — заявил Табалов. «Что вы курите?», — поинтересовались полицейские
- «Миньоны Навального» провели в Челябинске «митинг с уточками», на этот раз — с надувными
- Внесистемная оппозиция садится на шею мэрии Челябинска
- Челябинск — самый либеральный город России. Штаб Навального полиция охраняет от НОДа!
- Мэрия Челябинска разрешила митинг Навального
- Сторонники Навального собираются провести митинг в Челябинске
- Проблемы челябинских садоводов не решают с откровенным «садизмом»
- Долгая дорога в сад
- Акции Ходорковского «Путин надоел!» в Челябинске власти создали режим наибольшего благоприятствования
- Ходорковский проведёт акцию «Надоел» против выдвижения Путина в Челябинске. Мошаров не против!
Комментарии
Автору статейки - фиииии. Навальный да и все другие : не сметь своё суждение иметь ! И воровать в стране правоимеет только один бабос с друганами в кроссовках? Корецкий - зависть и г....0 из вас так и прёт ?
Ася, Вы точно глупая женщина. Критиковать можно всех конечно, в том числе и Навального - тоже. Или он вне критики?
Суждение своё имеет право иметь все. В том числе я, автор статьи, хоть кто. Это называется свободой слова, не слышали, глупая женщина?
Ваш Навальный - не неприкосновенен, его также можно критиковать, как и всех прочих, он не Господь Бог.
Завелись в сети миньоны Навального, его хомячки - пустоголовое фанатичное стадо, которое травит всех, кто смеет усомниться в значимости их ничтожного кумира.
Да вы просто быдло, господа и дамы.
Секта!
Статья говорит об уровне интеллекта Корецкого и его сотрудников! Известно, что эти отморозки ангажированы рмк, с целью дискредитации движения стоп ГОК и привязки их к Навальному! Корецкий, а почему вы не пишите про ГОК или как Подопригора греете на этом потные ручки?
Читатель, я перестал писать про СТОП-ГОК потому, что мне не интересно стало об этом писать. Если бы я грел ручки, как Подопригора, я бы рассказывал, какой ГОК прекрасный и какое движение СТОП-ГОК плохое, верно? А я просто молчу. Не интересно.
А Навального вы сам привязали к движению, предоставив ему площадку для выступления на своём митинге.
Ася, смотрите видео, это про Вас и про таких, как Вы
Асенька, это прямо про Вас написал автор статьи:
"...И в таком случае электорат Навального не только глупый, но и подлый..."
Асенька, Вы на головку свою пустую уточку наденьте, Вам точно подойдёт
Ася, пусть лучше воруют, чем придёт к власти Ваш баран и такие овцы, как Вы
Цитата: "Объединяет всех этих людей из Секты Свидетелей Навального - вера в непогрешимость своего бога и лёгкая долбанутость..."
Асенька, это про Вас
Не Вы на фотке?
Ася, Вы уже в секту Навального записались?
Ася, это Ваши заповеди тоже? Молитесь ужё святому Алёшеньке?
Ася, Навальный - это лжец и подлец, с педерастическим уклоном. Вы разве не знали об этом? Ну так знайте. Можете посмотреть последнее интервью этого лжеца и подлеца на Эхо Москвы, оно есть в Ютубе. В этом интервью Навальный сам лишний раз доказывает, что он лжец и подлец, с педерастическим уклоном, да ещё и весьма ограниченный в умственных способностях.
Уважаемый Читатель, теперь, благодаря Вам, никто не забудет, что - это лжец и подлец, с педерастическим уклоном, да ещё и весьма ограниченный в умственных способностях
Но Ася безнадёжна - она обожает лжецов и подлецов с педерастическим уклоном
"Алексей решил полностью отмежеваться от деятельности своей компании «Главподписка». Или, как говорят на зоне, «уйти в несознанку». Естественно, при этом он не забыл упомянуть, что дело о хищениях у «Ив Роше» якобы сфабриковано властями, чтобы насолить ему за участие в деятельности оппозиции… Кстати, свою компанию борец с коррупцией и оффшорами Алексей Навальный зарегистрировал почему-то на Кипре. Вот он — абсурд нового времени. «Идя в несознанку», Алексей Навальный попытался все свалить на родного брата, а также зачем-то приплел его жену и мать. Вот такой вот мальчиш-плохиш. На заявления Алексея Навального, что компанией, дескать, занимался его брат, а он тут не при делах, Олег сообщил, что фирма была общей всегда. А, следовательно, блогер-оппозиционер был в курсе всего. При этом возник еще один парадокс. Алексей Навальный, ничего не зная о деятельности «Главподписки», все же как-то умудрялся оказывать компании юридические услуги. Далее сторона обвинения приступила к допросу «подставленного» брата Олега Навального. Тот решил последовать примеру Алексея и тоже включил «дурачка»..."
Это была выдержка из зала суда по делу "Ив Роше".
Ну а на фото брат Навального Олег с женой, которого Навальный всячески пытался сдать на суде. Получилось у Навального сдать родного брата? Да, конечно, получилось. В результате, ранее несудимый Олег уехал на зону, а ранее судимый и находящийся на условном сроке за совершение тяжкого преступления Навальный отправился домой пить виски и любить свою жену.
Вот кто после этого Навальный?
Ну вы то, судя по комментариям, вообще без умственных способностей! Как врач могу сказать, что самые ярые гомофобы и есть латентные гомосексуалисты! Нормальный человек не нуждается в акцентировании этих вещей!
Вы точно врач? Ну поставьте себе диагноз. Какой? "Хроническая тупорылость" или "Синдром упоротого либероида"?
О гомосексуализме Навального здесь речи не было. Речь шла о педерастической составляющей в поведении и речах Навального, в его поступках. Это разные вещи. К примеру, если вас приняли на работу, но зарплату не выплачивают, то что говорят про такого работодателя? Говорят, что он - педераст, потому как только педерасты способны не оплачивать выполненную работу. При этом, тот, кто кидает вас на зарплату, может и не быть гомосексуалистом в физическом смысле слова, но всё равно его будут называть (и это правильно!) педерастом. С какой-то гомофобией такое определение не имеет ничего общего.
То есть Вы полагаете, коллега, что Навальный - педераст в плохом смысле слова, я правильно Вас понял?
Да, именно так. Вы правильно поняли) Как раз в этом смысле он такой уклон и обнаруживает в своих речах и поступках. Ну вот, говорят же, к примеру, про кого-то, что он не мужик, что он баба, потому как истерит. Это же не значит, что такой человек действительно - натуральная баба. Отнюдь. Просто, например, своим истеричным поведением он выказывает признаки, присущие некоторым представительницам женского пола. Так же точно и с педерастическим уклоном Навального обстоят дела. Это же не кому-то там захотелось, включая, скажем, меня, так его определить. Это сам Навальный так себя определил и продолжает определять. Это сугубо его дело. Нравится ему быть лжецом и подлецом, с педерастическим уклоном, или не нравится, не имеет никакого значения. Он такой есть. Это данность, от нас с Вами никак не зависящая.
Вот, видите, какой он герой на фото? Гримасы строит, типа, крутой такой, пытается подначивать конвойных... Видите? А стоит ему, хотя бы влёгкую, в качестве успокоительной меры шлёпнуть дубинкой по лбу, так тут вопли поднимутся, смешанные со зловонием, испускаемым от страха, что аж до Страсбурга долетят.
Коллега, я точно знаю, кто на Вашей картинке имеет педерастический уклон, как Вы изволили метко выразиться!
А что, как Вы думаете, говорит Навальный этому суровому мужественному служивому? Неужели, говорит, что "Он не Димон?
Оболтусы, дураки... Корецкий, не Вам брызгать ядовитой слюной, уголовник Вы наш несостоявшийся,подленький, трусоватый и поганенький членовечек, на мой вгляд....
Ася, а на мой взгляд, Вы просто дура набитая. Я Вас оскорблял, дура?
Автор статьи имеет право на своё мнение, также, как и Вы конечно, но никто не обязан думать также, как и Вы.
Никто не обязан любить Вашего Навального, у нас свобода слова или нет? Или только Путина можно мочить, а Вашего кумира пустого, надутого - трогать нельзя, дура Ася?
Целуйтесь со своим Навальным взасос, дура. Можете даже его в задницу поцеловать
Ася, а Вы давно в детство впали?
Ася, уточку Вам в ручки
Недалеко же Вы ушли своим умишком от этой школоты
А что, не лураки, не оболтусы разве? В пятницеу поздно вечером стоят с плакатом у администрации на глазах одного зрителя - дежурного полицейского?
Попробуйте кстати поцеловать в ж..пу своего святого
Корецкий, выборы мэра в городах России, даже в формате спецоперации, отменены путиным. А в Челябинске даже еще раньше, чем по всей России - после 2010 года. Потому такой лозунг был бы глуп. Ну и судя по тому, что об этом только Вы написали, факт этого события вообще сомнителен, что он был.... А вот, что было в этот день, так это то, что состоялся митинг против строительства ГОКа несколько часов до этого, и там провокаторы , не представляющие ни движение в поддержку Навального, ни организаторов митинга, пытались развернуть этот лозунг, на огромном плакате, чтобы сорвать митинг. Не получилось. О том митинге Вы ничего не написали. Позор Вам за это. Впрочем, как правильно сказал выступающий на митинге, все СМИ города, даже интернетные, находятся под влиянием РМК и никто про то, что этот митинг состоится ни одной статьи не написал, и ни одного анонса не дал... Некоторые кратко написали только после события, что он состоялся.... Такого позора и от Вашего сайта тоже трудно было ожидать
Синицын, наш сайт писал против ГОКа и РМК сотни статьей. И это понятно, ведь пиарщик РМК - бывший зам Юревича Грачёв, у нас к нему сособые счёты.
В этот раз про митинг тоже хотелось написать, но не написали - стало неинтересно движение Стоп-ГОК, не столько интересно, как раньше. Слишком много политики и Навального.
Какие такие провокаторы? Навальный самолично выступал на митинге в Челябинске против РМК, ему дали слоов и площадку дял выступления, для кого является секретом, что движение стало замкнуто на Навального?
РМК не копейки не заплатило за всё время существования нашему сайту, и если бы даже предложила - не взяли бы.
Я против ГОКа по-прежнему, но мне стало неинтересно писать об этом. И у меня, слава Богу есть такая роскошь, как возможность писать лишь о том, что интересно лично мне.
Хочу пишу, не хочу - не пишу. Моё право и моё дело. Я сам хозяин на своём ресурсе.
Я вообще-то сам стоял в пикете у администрации губернатора с плакатом против РМК: http://uraldaily.ru/proisshestviya/fevral/13/sozdatel-saita-uraldeiliru-andrei-koretskii-otstoyal-v-odinochnom-pikete-pr
В моей лично позиции не стоит сомневаться - я против ГОКа, но движение мне стало не интересно - сначала уберите оттуда Навального, которого я глубоко презираю.
Это не противники ГОКа поддерживают Навального, а тогда в апреле только один раз, когда анти-ГОК-овцы проводили тот митинг, когда они пригласили все партии или любых желающих выступить на свободном микрофоне туда пришли выступить кто угодно, в том числе и Навальный к этому свободному микрофону по тематике проблемы и не больше. Могли и Вы выступить. Там даже тогда НОД-овец выступил, который сказал 3 предложения только, но столько сколько уж хотел. В нынешний же раз формат был тот же. Приглашены были все партии, никто снова от них не пришел, приглашали и руководство города и области...... Не юлите, Андрей Александрович. Сейчас речь велась именно об анонсе мероприятия хотя бы. И характерной особенностью последнего события стало то, что его ВООБЩЕ абсолютно все отказались анонсировать, а оно было разрешенное и согласованное с властями. То есть ни одно радио, ни одна газета, ни одно интернет издания. Ощущение, что область в руках мафии и все запуганы настолько, что не могли дать анонса о согласованном митинге..... А это то , что Вы тут написали, это шум, туфта, из серии если новостей писать не могу, то хотя бы выдумаю.
Синицын, в следующий раз напомните мне пожалуйста заранее, когда будет проходить очередной митинг против ГОКа и РМК, и я обязательно самолично напишу анонс, чтобы у Вас не оставалось никаких сомнений в моей беспристрастности, я не знал, когда и где будет проходить этот митинг, мне движение неинтересно уже, но анонс напишу, мне не жалко.
Почему, кстати, активисты движения забывают, что старт Томинскому ГОКу дал Юревич?
Как поется в песне "ну хоть в могиле дали б тётушке покой". Имею ввиду духовную и политическую могилу..... А по поводу "напомните пожалуйста".... Да Вы что, Андрей Александрович, шУтите ? Раз душа Ваша не просит о таком напоминать сама, значит не те у Вас приоритеты в "творчестве". Грех был бы читателям вмешиваться в творческий процесс редактора сайта
Сами же жалуетесь, что нигде анонсов не было, так чего же не напомнить? Это называется "обратной связью с читателями".
Общение с читателями - фишка Уралдейли. Общаюсь со всеми - с Вами, моим идеологическим оппонентом, занудой и нытикой Вадимом, с глупой Асенькой...
По поводу того, что якобы новости не было, новость фейковая, что трое идиотов на стояли в несанкционированном пикете в пятницу поздно вечером у администрации Челябинска. Об этом написал даже либеральынй Знак.ком, известный своей симпатией к внесистемной оппозиции, к Навальному и к Ройзману, в частности, - сожительницей последнего является редакторша сайта:
https://www.znak.com/2017-07-17/v_chelyabinske_troih_yunoshey_zaderzhali_za_piket_v_podderzhku_navalnogo
Вот, любуйтесь.
Вам просто неприятно, что электорат Навального - мудаки?
Ну, а кто же ещё. Поведение Аси красноречиво свидетельствует, что это так
Другого электората у Навального нету Школота и агрессивное быдло.
"Миньоны Навального" - так называют фанатов пустышки
Школота.Ремня бы им всыпать.
Значит, не против ГОКа Вы.... Любой здравомыслящий человек понимает, что никто никого ниоткуда убрать не может, если человек просто будет писать у себя, где может, что и он считает, что дважды два это четыре, и придет на какой-нибудь митинг тоже выступить насчет того, что дважды два это четыре. Из-за этого другие, кто его не любит, не должны возражать, что таблица умножения стала неверной. В общем, Корецкий, я просто поражен степенью Вашей деградации, как публициста.... Всё же думаю, что Вы таким вот образом просто шУтите и всех, в том числе и Асю, призываю не исключать такого варианта
Синицын, моей задачей как публициста, моей миссией - с первого дня существования сайта Уралдейли - является информационное сопровождение Юревича и его подручных до скамьи подсудимых и до камеры тюрьмы.
С этой задачей я справляюсь и не отступаю от его выполнения ни на йоту
Можете меня упрекнуть в том, что наш сайт не осветил хоть какую-нибудь малость, хоть малейший пустячок на эту тему?
А я про мудака Навального,о том, какая он пустышка надутая, а его фанаты - какое тупоголовое быдло и стадо (ну, примерно как наша Ася ) отлично рассказывает украинский видеоблогер Шарий, все рекомендую его слушать и смотреть.
https://www.facebook.com/anatolijsharij?hc_ref=ARTxwV5Jclfr78KQ4w0gOE8k73f5RO2OZQF0kjjGWloGhx5rEfIeXoHGSH5O_92oYMU&fref=nf
https://www.youtube.com/channel/UCVPYbobPRzz0SjinWekjUBw
Вот, только последние видео Шарий про Навального:
А вот - специально видео для глупой женщины Аси, про хомячков Навального, то есть про скудоумных его фанатов - про тупую школоту и прочую быдломассу:
У вас всё та же песня. Был бы мудак, то прошли бы мимо и не стоил он бы того, чтобы о нем хоть строчки текста писать у себя на сайте. Значит, сидит он у Вас занозой. Вы за него не голосуйте, никто на Вас не обидется за это. Там путин Вам скажет, кого поддержать, не перепутайте
Синицын, так значит и Путин - Великий Правитель и Лучезарный Гений, раз его постоянно склоняет и Навальный, и Вы, и прочая оппозиция?
Синицын, Навальный - опасен, я не хочу революций и потрясений в России, любой здравомыслящий нормальный человек - не должны этого хотеть.
Только дура Ася и нытик Вадим со своими коммунистическими соплями жаждут революций, но они же не умные люди...
Синицын, не вступайте в полемику с Корецким! Он же давно опустился до уровня грязных оскорблений людей, которые имеют свою собственную точку зрения, которая не совпадает с его кумиром Путиным. Как врач-психиатр ,видя лицо Корецкого, могу поставить однозначный , неутешительный диагноз!
Читатель, что такое свобода слова и демократия - Вы слышали? Вы критикуете Путина - ок, прекрасно, "путиноидов и ватников" вы тоже критикуете, ок, хорошо, но ни вас, ни вашего кумира Навального при этом трогать нельзя? Вы самые настоящие сектанты и приверженцы диктатуры.
Мое отличие от вас, то, что я не позволяю себе оскорблять поклонников Путина ! Мне много приходится работать с людьми, особенно с пенсионерами, я вижу как они живут. Хорошо, если есть дети, а если нет, то они просто выживают. Кто в этом виноват? Не власть ? У вас, я так понимаю, все хорошо, но от сумы никто не застрахован. А то, что у нас нет нормального и бесплатного образования, медицины это свершившийся факт! Рыба гниет с головы! Путин даёт безнаказанно обирать свой народ, а на конкретные вопросы сразу съезжает с темы! Молодёжь не видит перспектив и поэтому митингует, скоро у большинства людей холодильник победит телевизор: все цены ползут вверх, зарплата остаётся прежней или вообще падает !
Читатель, конкретно Вы может быть и не оскорбляете, а другие навальнята-сектанты - ещё как.
Разумеется, в том, что люди живут плохо виновата власть, но я за стабильность, я отлично помню голодные, нищенские, бандитские 90-е годы, я не хочу, чтобы они вернулись.
А молодёжь эти тяжёлые времена не помнит - вот и беснуются с жиру, размахивая 7-мыми и 8-мыми айфонами да айпэдами - дегенеративные дебилоиды даже не знают, что их отцы питались одной гнилой картошкой и торговали на блошиных рынках разным барахлом, лишь бы выжить.
Тупое беснующееся стадо животных с уточками на пустых тыквах не знает и не хочет знать, к чему приводят революции, и не умеют проводить параллели с тем бешенным свинарником, борделем и цирком, в который превратилась соседняя страна - Украина - из-за такого же тупоголового скачущего быдло-стада.
Правильно про них сказал Соловьёв - 2% дерьма :)
Я тоже жил в 90х и жил неплохо, впрочем как и сейчас! Тогда у людей была хотя бы надежда , что будет лучше, а сейчас все становится все хуже и хуже для простых людей и на улучшение никто не надеется. А возврат 90 не за годами, население нищает, криминал поднимает голову. Не боитесь за своего сына, родных?
Вот, за что я критикую Навального и тупых навальнят.
Майданы нужны только быдломассе. Укросвинарник - не пройдёт в России!
Корецкий, Вы забалтываете суть проблемы. Поэтому всё сводится к взаимным оскорблениям. А суть проблемы проста: Конституция России гарантирует участие в честных президентских выборах. Вы этого не признаёте. Для Вас приемлема лишь спецоперация под кодовым названием "выборы", где неугодные для действующей власти кандидаты не допускаются. Вот собственно и всё. Это Вам надо оправдываться, как стороннику узурпации власти, а не оппонентам этой вашей идеи, что власть не должна быть избираемой на честных выборах. Потому вполне заслуженны все те "позоры", что Вы получаете...... Я Вам не завидую, скоро Вашу фамилию молодежь будет склонять в анекдотах и матерных шутках.
Синицын, не собираюсь оправдываться, я всегда - честно, прямо и открыто - выступал за монархию в России. Царь у нас есть, "новые дворяне" - тоже.
Нужно служить верой и правдой Народу, Царю Православному и Отечеству - Святой Руси, и продвигаться в табели о рангах.
Навальный тоже может послужить Государю на должном поприще, человек он способный, уверен, что скоро дорастёт до Действительного тайного советника, а то и Канцлера и будет высочайше пожалован орденом Владимира Святого Таврического 2-й степени с позументами, бантами и дубовыми листьями :)
Но пока конечно начнёт с камер-юнкеров или камер-пажей
Ну из этого ведь следует, что не за монархию, а за диктатуру. За дураков-то своих читателей не считайте. В данный момент, возможно, что эта диктатура соответствует вашим установкам, но очень легко диктатура может стать такой, что она в корне переменит свои базовые установки, и Вы лично по каким-то критериям не будете отвечать её представлениям о том даже, а достойны ли Вы или кто-то из нас топтать эту землю. Ну, скажем, фамилия у Вас будет признана не идеальной, возраст, пол, социальное происхождение, или даже вес или рост. Вы легко можете не пройти по параметрам. Если забыли , почитайте практику Адольфа, Сталина, Ленина, Пиночета, Мао Дзедуна, Кадырова. Практику каких нибудь тоталитарных религий, включая их "великие книги" и проповеди духовных лидеров..... В общем, Корецкий, не несите чушь.
Да это Вы не несите чушь,Синицын! Я-то настоящий демократ в плане защиты свободы слова, я даю слово в виде возможности писать комментарии Вам, моему политическому оппоненту и даже пропустил пару оскорбительных в мой адрес комментов от хамки Аси, да и Вадим тут несколько лет ругал Путина.
Но скажите, какого же чёрта мне отказывают в возможности критиковать Навального и навальнят? Разве это свобода слова?
Представляю себе, что произойдёт, если эти агрессивные, нетерпимые к другому мнению бараны придут к власти! Вот тут и начнётся кровавая диктатура с либеральными концлагерями, преследованием диссидентов, репрессиями к инакомыслящим, бросанием людей в мусорные баки и тотальной, противозаконой, нарушающей права человека люстрацией!
Именно так произошло в соседней диктаторской Украине!
И тогда действительно, как Вы пишете, "реализуется практика Адольфа, Сталина, Ленина, Пиночета, Мао Дзедуна, Кадырова" в России.
Вы критикуете Путина и путинцев? Да. А я буду критиковать Навального и навальнят - имею полное право!
Ну причем здесь "свобода слова" и то "за" неё Вы на словах или "против". Определяющим моментом является весь набор. Главный в нём - именно то, о чем я написал, есть Конституция и в ней написано , а на каких принципах формируется и функционирует власть в стране.... Свободы слова не может быть, естественно, при диктатуре... Такая как у нас - имитационная - это не свобода слова. По типу - вот вам возможность создать телеканал, который почти никто из Вас не увидит; одну радиостанцию, которую две трети страны не смогут услышать даже теоретически; одну газету, в которую ни одному рекламодателю нельзя давать рекламу или такой же один журнал. А массовое ТВ забьем агитпропом. Не прикидывайтесь чайником... Вот уже даже мэр Екатиринбурга вчера призвал бойкотировать предстоящие областные губернаторские выборы. Открытым текстом
Синицын, глупости какие. У нас полно независимых и оппозиционных СМИ, и аудитория у них большая.
Ну Вы же не можете потребовать, да, чтобы Навального пустили на федеральные телеканалы и он оттуда мочил президента, это было бы абсурдно и смешно
Из Корьецкого шариков - то как попёр))) Поносный высер Корьецкого на собственном сайте в собственной вонючей жиже скрыл панашарикова в его же фекалиях по самую макушку)))
Корректности, толерантности и элементарной культуры у представителя шляхтичей - ноль. Воспитанием его родители обделили, да и Господь стороной обходит по жизни явно?
Как бешеная собака на всех кидается и брызжет вонюцей злобно-завистливой слюной на окружающих. Шариков - это на всю жизнь, без национальности ЗВАНИЕ !!! С этим званием я и поздравляю быдлоКорецкого-го-го-го !!!
Ого, Асенька, сколько культуры у Вас, в Вашем блистательном тексте - о "воспитании, корректности, толерантности и культуре"!
Думал - выставлять или нет явные оскорбления? Выставил, этот пост прекрасно Вас характеризует
Поправьте уточку на глупой головке
А теперь ответьте - как я должен был реагировать на оскорбления, а оскорбили меня первой Вы? Причём, безо всякой мотивации, просто так, походя, что кто-то посмел усомниться в непогрешимости Вашего кумира, которого критиковать - ни-ни?
Я, в отличие от Вас, мотивирую: Вы - дура, причём дура агрессивная, а дура Вы потому, что полагаете, что все должны быть вокруг Вас одного цвета, и думать также, как Вы.
Это что, демократия, к которой якобы стремится Навальный? Нет, это новая диктатура, а Навальный - даже не новый Путин, а новый Гитлер, или Ленин, это махровый совок.
Впрочем, Ленина и совок Вы кажется обожаете? А совок - это и есть царство быдлошариковых, зря Вы вспомнили героя повести Булгакова. Вот шариковщину Вы тут и развели как раз, Шариков - это Вы, только женского пола.
Хорошо, что Вы про дерьмо так много написали - не захлебнитесь в своей совковой вони!
Не дай Бог придет к власти Ваш новый Гитлер и приведёт с собой таких, как Вы - нетерпимых к чужому мнению, агрессивных тупоголовых скотов.
Нам не нужны новые подлые революции черни и новый совок с диктатурой одного мнения. Нахлебались, кушайте сами, - да смотрите, не обляпайтесь.
"Взять всё и поделить" (с) - лозунг Шариковых, совка, Навального и комиссарши Аси
Выбирайте, кто Вы из баб Шарикова на видео, наверное Новодворская?
Ася , Вы наверно не в курсе, но месяц назад за всё то, что Вы перечислили, Андрей Александрович получил в среде прогрессивной общественности прозвище "Кукарецкий". Мне это не нравится, но что поделать, так вот оценили его деятельность протестные массы.
Синицын, да и как иначе могут воспринимать критику якобы демократы, которые жалуются на диктатора Путина именно за зажим демократии и свободы слова, а на деле - нетерпимы к любой критике в свой адрес?
А что, Навальный - святой, его нельзя критиковать, а, Синицын?
Ася, Вы на самом деле глупая женщина, сли полагаете, что я буду выставлять Ваши грязные вонючие комментарии с оскорблениями в мой адрес бесконечно
Вспомните - Вы первой начали меня оскорблять - за то, что посмел усомниться в святости Лёшеньки
Слушайте, Ася, что с Вами случилось? Вы давний читатель Уралдейли.ру, писали вменяемые комментарии, находили ошибки в текстах, мы мило общались... Что с Вами произозшло, почему Вы превратились в агрессивного зомби, нетерпимого к мнению, отличающемуся от Вашего собственного?
Вы правда считаете, что все вокруг должны думать так, как Вы? Пережиток совка!
Вы сектантка, Ася, только этим можно объяснить Вашу нетерпимость, Вы вступили в тоталитарную деструктивную Секту Свидетелей Навального, Вас зомбировали, Вы потеряли ум, совесть, честь, терпимость и уважение к другим людям, пусть даже думающих не так, как Вы.
Очнитесь!
Сходите в церковь - нашу, православную, покайтесь батюшке, ступайте прочь от сектантов, Вам мозги промыли! Вы больны!
А молились ли вы сегодня святому Алексию - ангелочку?
Навальнята, вы бараны
Хомячки, вы жалки и убоги!
Не сотвори себе кумира (с)
Ася, пока Вы не перестанете матюкаться и не научитесь себя прилчино вести - я Ваши комментарии выставлять не буду
Если что-то пишите, в чём-то обвиняте меня - ну, скажем, в том что я продажный, то доказывайте свои слова.
Вы давний читатель Уралдейли, чаще всего мы с Вами общались нормально, но меня всегда настораживали Ваши безаппеляционные суждения - типа, есть только моё мнение и ошибочное.
Но на самом деле, глупая базарная агрессивная баба Ася, мнений может быть сколько угодно, и не факт, что Ваше мнение верное
Повторю - оскорблять меня начали Вы, я ничего плохого Вам не сделал и не сказал, но Вы как последняя дура, базарная тётка и агрессивная стерва, как бешеная, сорвавшаяся с цепи сука с оскаленной пастью, брызгая слюнями, напали на меня и наговорили кучу хамских слов.
Я утираться не буду, я всегда даю сдачи таким как Вы, бешеная базарная тётка.
Предположил бы, что у Вас ПМС, но у Вас поди давно уже климакс? Так что - мужики не трахают, о Навальном мечтаете в ночи? Теребите свои увядшие прелести? На Алёшеньку течёте, смотря его на юутюбе? Или уже ничео не течёт, всё пересохло?
Так он не Вас не взглянет, ему старые глупые страшные калоши по барабану, ему ксюшу собчачку подавай
Короче, укол бы Вам от бешенства, баба Ася! Успокоительного или средство, подавляющее либидо престарелых нимфоманок!
Сходите на трассу, может кто-нибудь Вам из дальнобойщиков вставит или бомжей на помойке поищите!
Всё, больше не пишите мне, глупая женщина
Ну вот, Корецкий, а говорите, что Вы за свободу слова. И это уже не первый раз. Была жительница Украины, с которой Вы отказались дискутировать. Был Середонин до этого.
Синицын, конечно я за свободу слова, но не за свободу мата! У Ася - мат-перемат в мой адрес, Вы считаете, что я должен матюки пропускать и что матюки имеют какое-то отношение к свободе слова?
Я и без того слишком многое позволил этой бешеной, сорвавшейся с цепи старой кошёлке.
Друзья!
Мы уже здесь констатировали факт, что Навальный - это лжец и подлец, с педерастическим уклоном, да ещё и весьма ограниченный в умственных способностях.
Ну, с тем, что он лжец и подлец никто не спорит. Это давно всем понятно и известно, и к тому же подтверждено судебным решением. То есть, этот факт имеет уже официальную юридическую фиксацию и спорить здесь бесполезно.
Некоторое разногласие среди читателей вызвало приложение - педерастический уклон. Выше уже было дано пояснение, что под педерастическим уклоном Навального совсем не имелись ввиду сексуальные проявления Навального, то есть этим не утверждалось, что Навальный склонен к гомосексуальным или гетеросексуальным, или бисексуальным, или асексуальным связям. Этим констатировался факт, что в поведении Навального, в том, что он говорит, обнаруживаются педерастические ноты. Понимаете? Если не понимание, тогда смотрите пояснения выше, в комментариях. Там понятно и доходчиво изложено, о чём идёт речь. Повторяться нет нужды. Но, всё-таки, для, так скажем, наглядности заинтересованным лицам следует посмотреть видео Навального "На черта нам такие выборы?", его легко найти, оно весит в топе тренда Ютуба. Это видео как раз и содержит свежайший пример педерастического уклона Навального.
В видео Навальный, в присущей ему топорной и тупой манере, в свойственном ему духе абсолютного примитивизма, набрасывается с "критикой" на настоящих кураторов выборов в России, называя их никому неизвестными клоунами и жуликами, никогда не принимавшеми участия в выборах. В число клоунов у Навального попадает и главная мишень этого видео - Сергей Кириенко, нынешний куратор внутренней политики. Да, говорит Навальный, он хоть и принимал участие в выборах, но один только раз и набрал на выборах мэра Москвы всего 11 %. И вот эти вот клоуны, по словам Навального, решают, кого допускать, а кого не допускать к выборам.
Да, Сергей Кириенко действительно принимал участие в выборах мэра Москвы в 99-м году и набрал на них 11 %, показав второй, после Лужкова, результат. 11 % у Кириенко - это 500 тысяч голосов. Навальный на выборах мэра Москвы в 13-м году набрал 27 % и так же показал второй, после Собянина, результат. 27 % у Навального - это 600 тысяч голосов. 500 и 600 - вполне сопоставимые цифры для объёма Москвы, не так ли? И вот, Навальный называет Кириенко клоуном, а себя, так же принимавшего участия в выборах один раз и показавшего схожий результат, клоуном не называет и, конечно же, не приводит все эти цифры, обнаруживая этим и показывая всем нам, как вы понимаете, свой чисто педерастический уклон.
Было так же высказано непонимание той части нашего определения Навального, где шла констатация жуткого ограничения, которое испытывают умственные способности Навального. Пожалуйста, вот вам свежий наглядный пример, но таких примеров можно привести десятки.
15 июля под названием "Ферзь Кремля" Шарий публикует на Ютубе блог (он есть и здесь, выше в комментариях), в котором путём сопоставления "фантастических случайностей" делает предположение, что курирует Навального из Кремля Вячеслав Володин, бывший куратор внутренней политики, а теперь спикер Госдумы. По мнению Шария, фильм "Он вам не Димон" направлен против Медведева всего лишь якобы, а на самом деле главной мишенью фильма был Кириенко.
И что вы думаете? 19 июля Навальный публикует уже разобранный нами выше блог "На черта нам такие выборы?", где, как вы уже видели, пытается опять как-то унизить или принизить Кириенко, прямо подтверждая предположение Шария. Уже открыто пытается, не опосредованно, как в случае с "Он вам не Димон", а открыто. Всем известна, мягко говоря, некоторая натянутость отношений между Володиным и Кириенко. На этом фоне, вот как вы думаете, это от большого ума Навальный выдаёт такую залепуху, так вот открыто вваливает своего кремлёвского куратора? Или это - от явного недостатка умственных средств?
На фото разоблачённый Навальным куратор из Кремля успокаивает Матвиенко словами: "Валя, ты не переживай, они ж все ручные. А этот лось со шлейфом, так и вовсе у меня работает по щелчку..." Видите на фото, как он ей всё спокойно объясняет, чем и успокаивает женщину?
Прекрасный разбор полётов, коллега!
Но вряд ли миньонам Навального можно хоть что-то доказать об их божестве
Повторю видео про ферзя
И про миньонов
Всё-таик Шарий - умница! Ждём, как он раскатает Фейгина, этого ещё одного с педерастическим уклоном баблоката
Несомненно, в отношении Фейгина будет возбуждено уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ "Клевета". В доказательстве вины по этой статье очень важное, если не основное, значение имеет выяснение ответа на вопрос, а знал, в данном случае Фейгин, что он распространяет заведомо ложные сведения? Что удивительно, в данном случае ответить на этот основополагающий вопрос будет довольно просто. Дело в том, что Фейгин знал, что распространяет заведомо ложные сведения, говоря, что Шария в уголовном порядке преследуют по обвинении в педофилии. Об этом Фейгин прямо и заявил. В этом случае, адвокатская практика и тот факт, что Фейгин не просто позиционирует себя как адвокат, но и адвокатом является, сыграет с ним очень злую шутку, и он будет осуждён, без проблем. Тут у него не прокатит версия с оценочными суждениями. Посмотрим. Если Шарий не отзовёт своё заявление, то Фейгина осудят. И правильно сделают. Потому как одно дело просто говорить о человеке, что он педофил или убийца, а другое дело заявлять, что на человека заведено уголовное дело, по которому его обвиняют в педофильстве или убийстве. Вот, в суде Фейгину и предложат показать копию постановления о возбуждении такого дела против Шария и доказать, что именно по этой причине Шарий, как говорит Фейгин, находится в бегах в ЕС.
Ну, вот скажем, мы с Вами спокойно, с чистой совестью можем называть Навального действующим преступником, вором и мошенником, который должен сидеть в тюрьме. И при этом так же спокойно говорить, что его судили за это и осудили, что есть приговоры судов. А вот если Навальный начнёт точно такое же говорить про нас с вами, то он будет осуждён по той же статье, по которой рискует быть осуждённым Фейгин.
Такие дела.
Вот, к примеру, на фото стоит мальчик с плакатом "Вор должен сидеть в тюрьме". Он стоит у входа Омега Плаза, что в Москве, на Автозаводской, где расположен офис ФБК Навального. Видите, он спокойно стоит. И Навальный не может его привлечь не только по статье "Клевета", но и в гражданском порядке подать на него иск о защите чести и достоинства Навальный не может. Почему не может? Потому что Навальный знает, что он вор и мошенник, который должен сидеть в тюрьме. И все об этом знают. Видите, как люди спокойно проходят мимо? Они тоже знают, что у них в здании сидит вор и мошенник, поэтому сумочки и портмоне свои стремятся без присмотра не оставлять и двери в кабинеты прикрывать. Людям очень неприятно, что в их здании сидит рецидивист, действующий вор и мошенник. И они хотят, чтобы он сидел в тюрьме. Потому никаких возмущений нет.
Со всеми Вашими выводами согласен, коллега, единственное - выскажу своё мнение о том, что Навального не стоит садить в тюрьму, хотя конечно случай в российском судопроизводстве уникальный, когда человеку при непогашенной судимости дают всё новые условные сроки и без конца - административные аресты.
Почему не стоит сажать Навального? Потому, что такое гуманное поведение судов, прокуратуры и правоохранительных органов раскалывает оппозицию, которая полагает, что Навальный - агент одной из башен Кремля, в данном случае - антимедведевской.
И полагает небозосноваательно!
Поэтому его и на лечение при непогашенной судимости выпустили в Барселону - браво, Владимир Владимирович!
И потом - зачем делать из жулика с педерастическим, как Вы справедливо заметили, уклоном, - героя?
Крючок судимости страшнее тюрьмы. Навальный знает, что посадить его можно за полчаса.
Поэтому пусть боится и делает то, что ему предлагают кураторы из другой, более мудрой и хитрой башни Кремля
Я бы даже предложил наградить господина Навального какой-нибудь госнаградой
Нет, положительно, коллега, управляемый Навальный лучше, чем "узник совести" в тюрьме!
А президент - просто молодец! Как он мудро поступил, что поздравил с юбилеем давно впавшую в маразм старушку (на фото) :)
Да, Навальный - на "крючке". И скорее всего попал он на этот крючок из-за страха уехать на зону, надолго уехать. Попал перед выборами мэра Москвы в 13-м году, основательно так подсел, а может и ещё раньше. А теперь его вот даже всячески оберегают.
Взять хотя бы его призывы 12 июня идти на Тверскую вместо Сахарова. Это же были не просто призывы, это были призывы к массовым беспорядкам - ст.212 УК РФ, то есть подготовка к совершению особо тяжкого преступления - ст. 30 УК РФ. Что, возбудили уголовное дело? Нет. Забрали в кутузку тут же, после совершения призывов в Ютубе? Нет. Дождались утра 12-го, когда уже механизм провокации был запущен и спокойно пришли и задержали Навального у его дома. Создалось впечатление, что он знал, что его придут брать под защиту, хотел этой защиты, потому и ночевал дома, а не в каком-нибудь подвале, как истинный революционер. И вот уже он - не участник, и вот уже он - под надёжной охраной, а то там, на Тверской (никто же не знал, чем всё это кончится), могли ему и голову проломить, и затоптать могли бы свои же или чужие, в случае паники.
Да и история с выдачей загранпаспорта лицу, находящемуся на 2-х условных сроках - это нонсенс.
И вообще, сам проект "Навальный" - это нонсенс. Не зря на него ведётся преимущественно незрелая молодёжь. Отчасти понятно, почему она ведётся. Молодёжи свойственно протестовать. Как говорил в своё время Борис Гребенщиков, если завтра запретить сидеть на крышах, послезавтра все будут сидеть на крышах. Да и само это созвучие - вор и мошенник борется с коррупцией - звучит крайне нелепо.
Идея наградить Навального - очень хорошая идея. Грамоту там какую-нибудь ему вручить за активную гражданскую позицию, медаль ордена какого-нибудь, значок ГТО, помочь организовать ему митинг против коррупции на Красной площади, с песнями, плясками, выступлениями самодеятельных коллективов и Тимати с Филиппом Киркоровым, да Ольгой Бузовой. Или самим организовать такой митинг и шествие. Хотя, вот подумалось, что в этом бы случае проект "Навальный" был бы полностью нивелирован. А зачем? Пока он нужен Кремлю и пока Кремль его использует, будут пытаться выжать из Навального все соки, создавать иллюзию его гонений и т.п., а потом тихо сольют. И никто и не вспомнит, что был такой Навальный.
Возможно, Навальный это понимает (ну не совсем же он беспробудно тупой), но тешит себя надеждой, что в конечном итоге ему удастся переиграть Кремль. Пустая надежда - мать дурака...
Ну а пока от Навального как-то стала отворачиваться "Эхо Москвы", которая в своё время первая о нём и заговорила. Перестают понимать его на "Эхо Москвы" и начинают относиться к нему с подозрением. Это очень заметно. Нет прежнего расположения и любви, что можно увидеть на этом относительно старом фото. Это он у Евгении Альбац (она - в центре) в гостях с какой-то тёлкой, может даже женой. Посмотрите на фото внимательно. Видите, как им хорошо и уютно было вместе?
Да-да, коллега, Вы всё точно подметили. А вот фото, где Навальный вкусно кушает на банкете в Кремле.
А ведь так никто из его соратников и не прокомментировал это фото...
Было бы не плохо, если бы Димон сделал с ним селфи или станцевал зажигательный танец, ведь наш премьер любит танцевать...
А ещё лучше - Рамзан Ахматович - лязгинку с Алёшей!
Я ещё вспомнил, как основатель оппозиционного телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь в своём бестсселере "Вся кремлёвская рать" вспоминает, как отпущенного по представлению прокуратуры тем же самым судом, который садил на реальный срок Навального (замена на условный) -бесстрашного борца с режимом по освобождении буквально под белы рученьки сводили в избирком активисты партии "Единая Россия" (та самая, которая ПЖиВ), помогли собрать документы, а затем и подписи под выдвижение Алексея кандидатом на должность мэра Москвы
Единороссы, Карл!
И тоже ведь никто из фанатов Алексея не вспоминает об этом эпизоде!
А Вы смотрели уже, коллега, дебаты "Навальный vs.Стрелков"?
Интересна Ваша оценка!
Корецкий, как жаль, что и Вас и "коллегу" общество потеряло как избирателей Навального. Вот выступил бы он, к примеру, на дебатах по другому и вы бы не перед властью пресмыкались, а стали бы сторонниками Навального.... Или вот был бы посажен в тюрьму или убит, то все ваши представления об идеальном политическом оппоненте стали явью...... Вы так и работаете по ночам ? Аж в три ночи ? Это очень плохо влияет на здоровье.
Синицын, я не пресмыкаюсь перед властью. Я не имею от власти ничего. Я высказываю свою гражданскую позицию.
А ночью как раз смотрел дебаты Навального со Стрелковым. Конечно плохо.
Я про то же - такая вот гражданская позиция: пресмыкаться перед властью по убеждениям.... Собственно этим и так забиты все теле и радиоканалы агитпе ропа, которым не счесть числа. Что нового и оригинального Вы вносите в публицистическую деятельность страны ? Те же самые байки агитпропа.
Синицын, что принципиально отличает человека, лояльного по убеждениям к власти, от человека, по убеждениям на власть нападающего?
Вы смотрели дебаты Навальный - Стрелков? Два критика Путина, в общем-то, но Стрелков - государев человек, монархист по убеждениям, как и я. Жёстко критикует Путина сейчас, но поддерживал президента, когда он начал восстанавливать империю.
Путин остановился в собирании земель русских - получил критика.
Я тоже считаю, что Путин упустил уникальный шанс воссоединения России и Украины, но в отличие от Стрелкова полагаю, что при всех изъянах системы Путин хоть что-то сделал для возвращения прежнего статуса страны как геополитического игрока.
Навальный, судя по дебатам, хорошо разбирается лишь в одном - это первый раунд, борьба с коррупцией. В двух других раундах - отношение с Западом, Крым и Донбасс - он продемонстрировал свою предательскую сущность.
Я убедился вместе со Стрелковым, что внешняя политика условного президента Навального будет коллаборационистской.
Россия получит нового Ельцина или Горбачёва.
Корецкий, я пока что не по сути выдвинутых здесь тезисов выскажусь.... Вряд ли Вы будете отрицать, что главным вопросом в любой стране является не вопрос коррупции или экономики, а вопрос о власти. Когда в обществе есть механизмы попадания во власть лучших людей, которые имеют программу действий в целом, тогда можно справляться со всеми остальными проблемами, от власти зависящими... Если кошка бросит котят, то это не проблема власти. А вот экономический курс, политический и т.д. - совсем другое дело...... И вот есть у нас такая власть, как сейчас со всеми её плюсами кое-в-чём, и минусами. Рано или поздно встаёт вопрос смены власти, поскольку если прежняя власть не сменяема и засиделась, то он неизбежно когда-то возникнет, даже если нет достойной замены (на первый взгляд). Представим, что этот момент уже настал (может и не настал, это спорно, хоть по Конституции власть и так должна быть периодически сменяемой).... И что мы видим ? А то, что все клапаны для конкуренции идей, для конкуренции политических платформ, конкуренции политиков или партий закрыты.... Тот, кто вдруг поверит в действие Конституции и начнёт дейстовать , как настоящий политик будет затравлен, либо посажен под надуманными предлогами, либо будет под угрозой посадки, либо будет убит, либо выдавлен заграницу.... В таких услових оппонировать режиму смогут не "лучшие люди страны", а только те, кому не жалко свою жизнь, кто понимает, что его могут в любой момент убить, как Немцова, например. Таких людей единицы. Они будут не самые лучшие политики, полемисты, возможно даже не с самыми хорошими моральными качествами, но никого других не будет. Таких мы можем пересчитать на пальцах одной руки сейчас: кто находится в России, не уезжает и продолжает рисковать жизнью своей семьи и своей.... Как только этот пресс диктатуры снимется, то моментально вы увидите среди неизбежно поднявшейся пены и сотни ярких людей, которые будут более достойны. Да и то нужно время, чтобы проверить их на глазах у общества, как они , победив на каких-нибудь местных выборах проявят себя, чтобы они пошли наверх..... Всего этого нет. Пока этого нет, обсуждать серьезно с позиций соотвествия высоким идеалам любого, кто посмеет оппонировать власти, просто глупо... Пока живы, пока не позволили выдавить себя за границу, и на том спасибо..... Вякать что-либо против них с позиций правящей клики - это не просто позор, это позорище. Клика справится сама силами своего агитпропа. Появится реальная политическая конкуренция, тогда будем предъявлять к ним требования соответствия Иисусу Христу или Матери Терезы
Синицын, не все хотят резких перемен. В своё время Путин предложил народу общественный договор - часть свобод в обмен на стабильность и более-менее, но всё же обеспеченную жизнь. И народ согласился.
В "тучные" времена я, как и многие другие россияне, сумел своим трудом что-то накопить - какие-то сбережения сделать, что-то прикупить. И я не хочу всё это терять.
У меня нет уверенности в том, что при резкой смене режима не произойдёт нечто подобное 1917 или 1991 годам, или 90-м, и что я не потеряю то немногое, что у меня есть - в том числе нажитое благодаря Путину.
Я хочу стабильности и готов потерпеть ради того, что у меня имеется, - те безобразия, которые творятся.
Так рассуждают очень многие россияне в возрасте, а я уже не мальчик, и лезть на баррикады не хочу. Я знаю, что происходит при всех революциях, а происходит обнищание. Я отлично помню нищие 90-е, как сгорели все трудовые накопления советского времени моих родителей, знаю, как всё потеряли после революций 17-го года мои деды и прадеды.
Вы ушли от темы, которую я поднял. Если предположить, что не ушли, то Ваш этот ответ означает, что никогда и никакая власть не бывает сменяемой, если не требовать перемен.... Но это не так, иначе бы странами и территорями правили бы те же самые люди, которые правили ими, ну скажем 4000 лет назад, и даже не умирали бы физически. А мы видим, что все эти люди физически умерли, кто-то их сменил, а многих стран и государств уже просто нет, они трансформировались в другие
Я не ушёл от темы, Путин всего-то правит 17 лет, а вот, например, египетский фараон 4-й династии Пиопи 2-й правил 94 года, а всем известный король Франции Людовик 14-й Король Солнце - 75.
А-а, ну тогда понятно
Корецкий, по сути некоторых Ваших тезисов. Насчет империи. Смотря что Вы понимаете под восстановлением империи. Предполагаю, что под этим Вы понимаете вовращенные под административный контроль нынешнего государства под названием (как по Конституции) Российская Федерация, других территорий, которые на момент принятия последней Конституции в 1993-м году на референдуме к территории страны не относились. Если так то, тут принципиальный вопрос (помимо соответствия нормам международного права, к которым Россия присоединилась, соответствия своей же Конституции) в том, готовы ли Вы ради этих прямых территориальных приобретений допустить деградацию той территории России, которая находится тут у нас внутри международно признанных границ страны, ради этой идеи и действий в этом духе. То есть готовы ли Вы потерять скажем постепенно Сибирь, Дальний Восток, Урал ради приобретения Крыма. Вы будете горды тем, что карта страны будет разрастаться, но приводить это может не к прогрессу на остальных территориях, а к деградации и к де-факто обнищанию, сползанию в экономическую пропасть, вымирание собственно русского и славянского населения на остальных территориях. Постепенному заселению народами южной Азии из бывших республик СССР, а может и других стран ну и т.д, тему можно развивать..... Это очень вероятное развитие событий. Оно у нас на глазах идет. Чтобы идти в том направлении, что Вы одобряете, недостаточно желания правителя и его верхушки, необходимо чтобы общество представляло последствия и в условиях свободы дискуссий и представительства в органах власти могло тоже выступить в роли субъекта дискуссии и проголосовать за это. А этого не было. Всех ставили перед фактом в условиях лжи, идущей с телеканалов гос-агитпропа.
А Вы послушайте, что по этому поводу говорил Стрелков. Ели не хотите смотреть видео - на сайте "Эхо Москвы" есть стенограмма его дебатов с Навальным.
Зачем мне слушать таких людей ? Хоть я и слышал. Я следил за его делами в своё время, а не словами. Он действовал в этом духе по приказу тех, чьи имена и сами приказы вчера отказался называть. Под тем предлогом, что он офицер спецслужб,
Он несомненно выполнял приказ руководства страны.....И вижу, к чему это сейчас всё ведёт. Собственно на практике вовсе не обязательно было следить за воплощением всего этого в жизнь и нынешним продолжением. Достаточно было тем, кто принимает решения привлечь аналитическую службу для расчета последствий и вспомнить исторические аналогии (в том числе из истории своей страны).... Ну ладно, ухОдите от ответа, Ваше право. Там "коллега" наверно скоро составит Вам компанию
Нет, я не ухожу от ответа, просто я солидарен со Стрелковым по сути заданных Вами мне вопросов. Я тоже за восстановление империи, за то, чтобы собрать разделённый русский народ. Не обязательно военными методами, можно и гебридными.
По крайней мере, нужно воссоединить 3 части русского народа, о чём говорил Стрелков - Россию, Белоруссию и Украину.
Кстати, ровно об этом же писал в статье "Как нам обустроить Россию" диссидент Солженицын.
Или Вы против Солженицына?
Ну вот что тут можно сказать про эти дебаты?!
Тут можно сказать, что плохо работают или вообще не работают имиджмейкеры Навального, да и у него самого, что естественно, нет чувства стиля. Навальному отчаянно не идёт, не к лицу ему находиться рядом с умными людьми, а тем более пытаться с ними вести какой-то диалог. Это выглядит очень нелепо, подобно тому, как выглядит чёрный верх-белый низ на изрядно ушедшей в грушу женской фигуре. Это равносильно тому, если представить, как какой-то уличный гопник вышел бы на бой с Ройем Джонсом-младшим. Жалкое зрелище.
В очередной раз Навальный не ответил ни на один вопрос, включая, казалось бы, его конёк - борьбу с коррупцией. Не ответил Навальный на этот вопрос, хотя и делал попытку что-то внятное сказать. И так - по всем вопросам, никакой конкретики. Абсолютная пустота. "Я знаю, что делать... У меня есть простая, доступная программа...", - вместо конкретного ответа начинает говорить Навальный. Это - фишка у него такая, у Навального - "я знаю и у меня есть!", а что у него есть и что он знает, Навальный почему-то отказывается говорить, стесняется и рдеет, как излишне закомплексованная женщина. А зачем стесняться и чего? Ты скажи, покажи, если есть что сказать и показать. Но нечего сказать Алексею и показать ему нечего, потому что в нём живёт пустота, соседствующая с какими-то заученными фразами, смысл которых Навальным так и не уяснён.
В таких вот беседах Навальный всё больше и больше напоминает черепаху или муравья. В каком смысле? У моего старинного приятеля одно время жила черепаха, настоящая, избравшая своим местом обитания угол за кухонной плитой. Конечно, она периодически выползала из этого угла, ходила-бродила по квартире, но непременно возвращалась на послеобеденный или ночной сон в свой угол за плитой. Ну а мы, с приятелем, бывало, по-долгому засиживались на кухне, беседовали, выпивали. И вот, как-то я взял и положил посреди кухни, на пути черепахи в угол, а она почему-то строго по диагонали пересекала кухню, молоток. Он просто под рукой оказался, помогал приятелю в тот день какие-то там полочки на кухне прибивать. Мы уже и "солдата" приговорили, и сходили в магазин за вторым "солдатом", попутно попив пивка, пришли, а черепаха всё ещё пытается перелезть через молоток. Казалось бы, это же просто - обойди ты этот молоток, справа или слева, и ползи дальше, но нет - "ус..ся, но не сдамся!" И муравьи так же себя ведут. Наметят тропу и ползут по ней. Стоит эту тропу чем-нибудь смазать, отпугивающим, и всё. Муравьи, всем тейпом, разворачиваются и уходят. Они не могут обойти преграду, ума не хватает.
Глядя на Навального, становится не то что обидно, нет, скорее всего как-то неприятно от осознания того, какого кадра Кремль избрал и подсунул нам на роль лидера так называемой внесистемной оппозиции. Это вот что, эти кремлёвские мудрецы, так вот оценивают уровень умственного развития электората, что подсовывают ему такое вот топорно смандяканное чудо?
С детишками в песочнице Навальному - самое место. Да и то, до поры, до времени, пока детишки не раскусят его и не станут кричать на весь двор: "Хлюзда, хлюзда идёт."
Вот, пожалуйста, посмотрите на фото. Что сделал бы человек, обладающий хоть какими-то зачатками мудрости (про ум даже и говорить не стоит)? Правильно. Он бы попросил этот плакат и сфотографировался с ним, с улыбкой на лице и словами: "Вот что я люблю на земле, так это кубинский ром и встречу заката в Русской Америке, на Санта-Монике, в обнимку с мулатистой негритянкой. Потому что там "русский дух, там Русью пахнет." А Навальный что? А он впал в очередную истерику. Посмотрите внимательно. Видите, как его набычило?
Ну, а про Стрелкова что скажете, коллега? Зачем боевой офицер вызвался на дебаты с Навальным, для чего это ему?
Попросили Стрелкова Навального подпиарить или же наоборот - приопустить?
Или возможно сам Стрелков метит в лидеры оппозиции и кандидатом в президенты, в конкуренты Путину?
Тут вот любопытная информация попалась про Навального в Википедии про его имущество. Он вынужден был опубликовать её перед выборами мэра Москвы в 13-м году.
А в дебатах со Стрелковым Навальный говорил, что надо развивать и вкладывать деньги в перерабатывающую промышленность, чтобы постараться выйти из состояния "сырьевого придатка". Вот так. Говорит одно, а сам делает другое, экий шельмец.
Добавить комментарий