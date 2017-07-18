Челябинское УФАС выяснит, является ли оскорбительной и непристойной упругая женская попка. ФОТО 18 +

Челябинское УФАС России в рамках взаимодействия с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю проводит опрос о допустимости распространения данной рекламы ночного клуба.

Появившаяся в г. Севастополе реклама стала поводом для обращения граждан в Крымское УФАС России. По мнению заявителей, выбранное для продвижения ночного клуба изображение обнаженного женского тела является непристойным и оскорбительным.

В связи с этим Крымское УФАС России изучает мнение граждан о восприятии указанной рекламы.

Челябинские антимонопольщики предлагают ответить на вопрос «Является ли использованное в рекламе изображение непристойным и оскорбительным?».

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Голосование проходит онлайн, предлагается выяснить, является ли оскорбительной и непристойной реклама ночного севастопольского клуба с изображением упругой, загорелой, аппетитной, подтянутой женской попки с надписью «Скоро ты всё узнаешь».

На момент публикации данной заметки голоса разделились так. 57% женщин считают рекламу с попой оскорбительной, 43% мужчин напротив, полагают рекламу приятно для глаза.

Мы уверены, что голосование идёт по гендерному признаку потому, что любой мужчина, если он конечно не гей, любит смотреть на женские попки. Хотя возможно, что геи тоже голосуют против рекламы, но с другой стороны, лесбиянкам наверняка она нравится.

Лично нас реклама не оскорбила, а вас?

Кстати, раз уж мы заговорили о попах, то не худо бы предложить вниманию читателей «UralDaily.ru» подборку женских поп в «летних засветах».

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