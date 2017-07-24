Адвокат-игроман и полицейский-взяточник арестованы на Южном Урале

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области действующему адвокату Дмитрию Кудрякову и экс-заместителю начальника территориального отдела МВД Михаилу Данилову предъявлено обвинение во взяточничестве, то есть в совершении Кудряковым преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), и в совершении Даниловым преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы Кудряков, организовавший на территории города Чебаркуля незаконное проведение азартных игр, передал заместителю начальника Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» Данилову денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей в качестве взятки за незаконное информирование о готовящихся проверках органами внутренних дел соблюдения запрета на проведение азартных игр.

В настоящее время Кудряков и Данилов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Кудрякову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), Данилову — в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.