Деньги Юревича останутся под арестом

Как стало известно «UralDaily.ru», Свердловский областной суд не стал даже рассматривать жалобу адвокатов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на арест его имущества и счетов на общую сумму почти в 3 миллиарда рублей. Арест наложен на восемь счетов и кое-что по мелочи из недвижимости: участок под ИЖС площадью 768 кв. метров, половина гаражного бокса (35,2 квадрата), два машино-места (по 14,2 квадрата), нежилые помещения (28,1 квадрата) и четыре квартиры.
Всё это конечно копейки, главное — счета.
«В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал. В обоснование заявленного ходатайства пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», — говорилось в заявлении пресс-службы суда.
Сумма инкриминируемой Юревичу взятки достигает 3,4 млрд рублей, можно надеяться, что хотя бы часть украденного вернётся в доход государства.
Экс-губернатор Челябинской области объявлен в международный розыск, он скрывается в Лондоне и собирается просить политического убежища в Великобритании.
Большая часть бизнес-империи Юревича записана на его родителей и других подставных лиц.
Теги:
Новости по теме:
- А где твой чёрный пистолет, Юревич?
- Юревич дошёл до Верховного
- Офисы Вайнштейнов обыскивали чекисты, а это значит, что роют под Юревича!
- В офисе Вайнштейнов, семье бизнесменов, тесно связанных с Юревичем, проходят обыски
- Юревича защитит другой «лондонский скиталец» — адвокат Ходорковского, авторитет «беловоротничковой преступности», заочно арестованный по «делу ЮКОСа»
- Юревич: «Лондон, гудбай, я здесь чужой, Лондон, прощай, пора домой…»
- Уголовное дело Юревича обрастает подробностями с малой родины Дубровского
- Юревич: в полушаге от предательства
- Юревича можно официально считать беглецом, и не только коррупционером, но и предателем
- Топ-менеджера «Макфы», обвиняемого в посредничестве в передаче взятки Юревичу, оставили под арестом
Комментарии
Это правильно!!! Деньги надо передать малоимущим гражданам,которых Юревич ограбил.
Под влиянием сайта Урал Дайли мне тут сон приснился: английские спецслужбисты уже разлили полоний.
шарфиком подешевле будет. ........... А при чем здесь Уралдейли?
Помнятся мартовские 2010 г. фрагменты телепередач местных каналов. Там старичок Сумин умильно улыбаясь сообщал , что кандидатура мэра Юревича внесена на пост губернатора на рассмотрение Законодательного собрания области. И что "мы давно готовили это". За спиной этого доброго такого старичка-политика просматривалась форма тела его Сани Пансы - Косилова, который тоже удовлетворено беззвучно, в унисон, поддакивал (примерно с таким же выражением лица, с каким он сейчас в рекламе Рависа жарит окорочка). Так кто внес кандидатуру вора, без пяти минут осужденного по 210 ст. УК РФ за организацию ОПС, на пост губера? Кто аффилирован с беспрецендентным расхищением бюджета?
Константин, короткая у Вас память. Сумина по сути убил Юревич, Пётр Иванович был в шоке от подобного решения Москвы. А про Косилова, злейшего врага Юревича, Вы и подавно бредите.
Согласен с Вами. Константин просто перепутал боты. Левый одел на правую ногу, а правый - на левую.
Я сказал то, что видели все по телевизору. Память хорошая, Сумина убил юревич уже потом, Косилов что не поделил с юревичем уже тоже потом) Изначально они участвовали в становлении вора юревича, так что не надо жеманиться, а заодно вот вам состав того созыва Заксобрания, которое проголосовало за юревича-губернатора:
Состав Законодательного Собрания Челябинской области четвертого созыва (2005–2010)
Абдрафиков Станислав Николаевич
Алешкин Валерий Васильевич
Аржанов Николай Владиславович
Берестов Александр Павлович
Бледных Василий Васильевич
Брагин Анатолий Иванович
Бухарина Надежда Петровна
Войнов Игорь Вячеславович
Вольхин Александр Иванович
Воробей Вадим Анатольевич
Вяткин Дмитрий Федорович
Габбасов Равиль Рашитович
Гаттаров Руслан Усманович
Голиков Олег Александрович
Горбачев Владимир Иванович
Горнов Владимир Михайлович
Гущин Алексей Иванович
Дегтярь Владимир Григорьевич
Евстигнеев Сергей Иванович
Ермак Александр Викторович
Журавлев Александр Леонидович
Заварницин Алексей Юрьевич
Захаров Константин Юрьевич
Звездин Михаил Иванович
Зяблов Сергей Владимирович
Иоголевич Иван Александрович
Ишмуратова Светлана Ирековна
Карликанов Юрий Раифович
Ковалёв Анатолий Фёдорович
Козлов Сергей Викторович
Колесников Олег Алексеевич
Коростелев Сергей Павлович
Кретов Александр Владимирович
Лемешевский Сергей Антонович
Лосев Виктор Леонидович
Маструев Александр Леонидович
Матвеев Вячеслав Анатольевич
Мешков Дмитрий Федорович
Мительман Семен Аркадьевич
Морозов Андрей Андреевич
Мурашкин Борис Михайлович
Мякуш Владимир Викторович
Огурцов Петр Иванович
Платонов Валерий Михайлович
Подгорнов Петр Александрович
Рашников Виктор Филиппович
Редин Евгений Владимирович
Романов Валентин Федорович
Садовников Виталий Иванович
Садыков Григорий Салимьянович
Сафиев Марат Сагитович
Сахнов Андрей Николаевич
Свеженцев Игорь Николаевич
Сеничев Геннадий Сергеевич
Середкин Вячеслав Павлович
Слободин Анатолий Олегович
Соболев Александр Алексеевич
Струков Константин Иванович
Ткаченко Андрей Алексеевич
Турковский Сергей Витальевич
Усманов Ильдар Адыевич
Федоров Александр Анатольевич
Чабан Ярослав Иванович
Чариков Игорь Геннадьевич
Чернобровин Виктор Павлович
Шепилов Сергей Викторович
Шестаков Александр Леонидович
Шмаков Владимир Иванович
Константин, да, проголосовали единогласно. Кажется трёх депутатов не было по болезни тогда.
На фото - табло с результатами голосования.
Косилов поссорился с Юревичем ещё в 1999 году и с тех пор другом не был.
Это Косилов пишет, про боты , вы сейчас так же умильно выглядете , когда рекламируете Равис, кура на банке, окорочка гриль... А тем не менее с юревичем на соседней сковородке пыхтеть будете...
Такая чушь. Что Москва сказала, то и сделали. Косилов же не Димон.)
Андрей,ты не прав. Ничего личного. Константин сказал правильно! Сумин "мумия", как его называли Грачев и его приспешники.Петр Иванович,прежде всего был политиком Российского маштаба. И он умел делать "мину при плохой погоде". Даже проигрышную ситуацию с Юревичем, Сумин пытался не ссориться,а получить договоренность ,чтобы не кошмарил бизнес детей и Косилова. Я был в шоке,что такая сильная команда Сумина,так легко сдала свои позиции. Как Мякуш,переобулся ,но этот понятно. Ну а остальные что???Зак.собрание 100% проголосовало включая коммунистов,которым Зюганов запретил. Все большие комерсы в штаны наложили. Единственный ,кто вступил с этим монстром юревичем в схватку-это Артур Никитин,молодец,уважуха. И Корецкий Андрей из журналистов. Даже срок по заказу Грача получил.
гость, спасибо конечно за респект, кое в чём согласен, а кое в чём - нет. С Косиловым я тогда общался каждый день по несколько раз, знал с его слов настроение Сумина, которому Юревич в насмешку придумал издевательскую должность "по связям с полпредством".
Человек страдал от постоянных унижений, конечно, как человек системный, скрывал свои эмоции.
Представь, каково ему было жить и работать в окружении поганых макаронников, в этом калгане подлецов, лжецов, воров и негодяев, доживая последние дни, и вероятно сильно перед смертью выпивая?
Известно, что Юревич не снял шапку на его похоронах, демонстративно не снял, и долго не хотел называть в честь Сумина не то что улицу, но даже самый захудалый переулок, и даже доску мемориальную на доме, где он жил по ул.Сони Кривой - повесили далеко не сразу.
Вот посмотри - наш фоторепортаж "Триумф настоящих макарон. Историческая фотохроника": http://uraldaily.ru/politika/1099.html
22.03.2010 г., голосование в ЗСО за Юревича.
Помотри, какие у всех довольные, я извиняюсь, еб..ла, и вот - фото Сумина.
Скажи, он похож на счастливого человека?
Он тогда каждый день на гомодиализе лежал, чему тут радоваться?
Гемодиализ это называется. ГОМОДИАЛИЗ - это у ЮРЕВИЧА
Точно!
Немножко (или множко) не так обстояли дела. Ещё в 96-м году, на выборах губернатора, было известно, что у Сумина - тяжкое системное заболевание, и что при таком заболевании дни обычного человека (не входящего в номенклатуру или не обладающего солидными деньгами) буквально сочтены. 2-3 года - максимум. Но Сумин прожил после установки диагноза более 15 лет. И не просто прожил, но и руководил областью, совершал активные поездки по области, что вызывало удивление. Понятно, что внешне в свои, скажем, 55 лет Сумин выглядел, по лицу, лет на 80. При этом Сумин выказывал такую подвижность и ясность мысли, которая даже в лучших снах не снилась тому же Юревичу.
Естественно, в последние лет 5 губернаторства Сумина областью практически руководил Косилов. Это общеизвестный факт и в нём нет ничего удивительного. Удивительное есть в том, что промышленную область Кремль сдал на разграбение каким-то мутным и несуразным людям, какой-то непонятной структуре, которой не область-донор надо было отдавать, а которую сажать надо было после руководства Челябинском, чуть ли не поголовно.
А задолго до назначения губернатора на место Сумина началась грязная кампания против Косилова, его там и его соратников чуть ли не в педофилии пытались обвинять.
По логике и здравому смыслу губернатором должен был быть назначен Косилов, но назначили проходимца Юревича. Если бы не назначили, Юревич вместе со своей гоп-компанией сел бы, и сейчас бы не было заросших бурьяном газонов, и погрузившегося в грязь областного центра. Но, видимо, голубое лобби и алчное лобби в Кремле поняли друг друга и пропихнули Юревича.
Потом, Мякуш всегда был человеком Юревича. Юревич его всячески поддерживал ещё в ту пору, когда о Мякуше никто знать не знал. Года с 2000-го точно поддерживал и пропихивал.
Никитин ни с каким Юревичем ни в какую схватку не вступал. Как только административный ресурс в лице Тарасова исчез, так исчез и "бизнесмен" Никитин, тупо слившись в Таиланд. Вот и всё.
Что касается Андрея Корецкого, то его подло подставили. Зная Корецкого, представить, что он занимался вымогательством, не имеется возможности. Корецкий требовал свои (!) заработанные деньги, а его на эти деньги швырнули. Ситуацией немедленно воспользовались, притянули, а тому куда деваться было - сам одной ногой на зоне уже стоял, главу администрации, которого после сделанного дела благополучно осудили.
Вот, примерно так обстояли дела.
Спасибо, полностью согласен по всем пунктам! Именно так всё и было.
В основном все правильно написал. Никитин ни в какой тайланд не уежал-это первое. Второе ,никто не оспаривает хорошие отношения с Тарасовым. Третье,ты наверное покидал Челябинск или был в командировке, Четвертое Артур живет в баден-бадене.Когда Артур выдвинул своих кандидатов в депутаты гор. думы. 2008-2009. Юревич,обоср..лся в начале,а потом прибив всех просто сфальсифицировали выборы. И даже сам Артур проиграл на своем округе,имея рейтинг 70% .Совершенно неизвестному человеку. леха севастьянов по пъянке расказывал,как они закидовали в урны бюлетени и все равно МАшаров проигрывал. Только последней партией бюлетеней победил Деняева. История не любит сослогательных наклонений. Если бы не зас...л Косилов и Аристов и помогли Артуру. Была бы совсем другая ситуация. Но достигнут был самый главный момент. Что юревича с его пид...сами можно и нужно мочить. Что в последующим поняли и Рашников и Аристов. Вот и результат. Всем ребятам ,кто мочил ублюдка с его макаронной ОПС в 2008 году РЕСПЕКТ!!! Не зря все это делали.
Вы удивительно правы. Меня не было в Челябинске как раз где-то с начала 2007 года очень длительное время. А если и бывал, то наездами, в течение которых, как вы понимаете, меня абсолютно не интересовало, помимо личных вещей, что здесь происходит.
Андрей,конечно эти насмешки думаю добивали Сумина. Ну а куда другие смотрели. Я как то читал ,на уралдейли ,писал один человек. Представь ЗСО полностью Сумина,администрация все сильнейшие Косилов,Буравлев и другие. Об Аристова ,юревич просто "ноги вытирал",пока Саша через людей не довел до президента,что какой то упырь юревич ,хочет завод ЧЭМК за 100 км убрать из города. Вот тогда юревичу прилетело не хило . Вот пример: выдвинули 5 человек,а предложили упыря и что? Надо было хотя бы первый раз "забанить" кандидатуру упыря. А этого не случилось. Почему? потому что команды как таковой не было. А был сброд.
Не винова_та_я я (Косилов) - он сам пришел (Юревич)!
Это не я ими залил Сосновский райн - это они сами разлились!
Добавить комментарий