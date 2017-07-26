Деньги Юревича останутся под арестом

Как стало известно «UralDaily.ru», Свердловский областной суд не стал даже рассматривать жалобу адвокатов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на арест его имущества и счетов на общую сумму почти в 3 миллиарда рублей. Арест наложен на восемь счетов и кое-что по мелочи из недвижимости: участок под ИЖС площадью 768 кв. метров, половина гаражного бокса (35,2 квадрата), два машино-места (по 14,2 квадрата), нежилые помещения (28,1 квадрата) и четыре квартиры.

Всё это конечно копейки, главное — счета.

«В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал. В обоснование заявленного ходатайства пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», — говорилось в заявлении пресс-службы суда.

Сумма инкриминируемой Юревичу взятки достигает 3,4 млрд рублей, можно надеяться, что хотя бы часть украденного вернётся в доход государства.

Экс-губернатор Челябинской области объявлен в международный розыск, он скрывается в Лондоне и собирается просить политического убежища в Великобритании.

Большая часть бизнес-империи Юревича записана на его родителей и других подставных лиц.