Начштаба Навального в Челябинске удалил пост с призывом к «провокации» у стен мэрии. СКАНЫ

Очередное дело об административном правонарушении челябинского оппозиционера Алексея Табалова, руководителя штаба Алексея Навального в регионе, — вернулось из суда в полицию для доработки технических моментов. Табалову «шьют» несанкционированный пикет поздно вечером в пятницу у стен мэрии Челябинска, когда трое обалдуев развернули плакат «Навальный наш президент» и были тут же «повинчены».

Сам Табалов говорит, что это провокация «ФСБ или Центра «Э», того же мнения придерживается начштаба Навального по России Леонид Волков. Однако наши коллеги из «Русской прессы» нашли удалённый пост в ЖЖ Табалова, где он призывает фанатов «секты ФБК» выйти с пикетом именно к администрации Челябинска.

Вот, что пишет Волков.

А вот, как комментирует «провокацию» Табалов.

А вот — удалённый из блога пост истинного провокатора.

Вот он в кэше.

Нужны ли какие-либо комментарии, кроме того, что, скорее всего и бутылка в окно штаба — прилетел а отнюдь не от «путинских палачей»?

Везде, во всех крупных городах России штабы Навального нещадно прессуются, о чём опять-таки пишет в ФБ Леонид Волков.

А челябинская оппозиция живёт в тепличных условиях, видимо патронируемая властями города, скорее всего юревичевскими «недобитками», заинтересованными в дестабилизации ситуации в регионе и ослаблении губернатора Дубровского и мэра Тефтелева.

Хоть какую-то иллюзию «преследования» помощью фейков придумать необходимо — теряется драйв и ореол «гонимых».