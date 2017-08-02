Перед приговором не надышишься. Цыбко судорожно пытается оправдаться

Завтра, 3 августа, вынесут приговор бывшему сенатору Константину Цыбко. Честно говоря, устали мы уже от «патриота Кости», от его обвинений «оборотней в погонах», «подонков в мундирах», «подлецов-чекистов». Надоело читать на проплаченных ресурсах, какой он, оказывается, замечательный человек, этот Костя. Как он любит Россию и президента Путина. Патриот, блин.

Очередной опус в защиту невинной овечки, терзаемой злыми силовиками, выдал на «Ура.ру» то ли одноклассник, то ли однокурсник Кости Серёжа Леонов (ну, а на «Знак.ком» любит позащищать макаронную нечисть фанатка Юревича Света Григорьева).

В статье «урашек» снова собрана вся мякотка о «фальсификациях» и «несостыковках» следствия, дескать, будут отвечать сатрапы за преследование невиновного чистого аки слеза человека.

Честно говоря, достало читать бред Кости о том, что его преследуют не за коррупцию, а за борьбу с ней, за критику ФСБ, а также за то, что «патриот Костя» противостоит организованной преступности, а какие-то там последователи Шакро Молодого в связке с СК и «Конторой» «заказали» нашего комиссара Каттани.

Не отстаёт от мотивированной прессы и другой подсудимый «макаронной масти» экс-вице-губернатор Николай Сандаков, наваявший в ФБ:

«На днях суд должен вынести приговор по этому абсурдному делу, расследователи которого подставились сами, а теперь хотят подставить и суд. Нет НИ ОДНОГО доказательства виновности Константина Цыбко и это понятно даже оппонентам бывшего сенатора, пытающимся давить на общественное мнение чем угодно, только не фактами.

Всем понятно, что в случае оправдания К.Цыбко (а другого приговора в правовом государстве быть не может), правоохранительная "машина" должна будет развернуться на 180 градусов и начать преследование следователей и оперативников, их кураторов и надзирающих, Тарасовых и прочих Гуниных.

Поэтому давят на суд, пытаются всеми правдами и неправдами получить незаконный обвинительный приговор. А потом хоть "трава не расти". Сами кулуарно говорят, что вряд ли приговор устоит, но хотя бы так...»

Надо признать, что общественное мнение обработано ловко . На Цыбко, да и на Сандакова тоже, — трудился целый медиа-холдинг, в то время, как позицию гособвинения почти никто в СМИ не транслировал. Отчасти прокуратура, точнее пресс-служба надзорного ведомства, да и Следственного комитета тоже — также заслуживают упрёков в пассивности в общении с журналистами.

Главное, кого защищаете, господа и дамы? Скажите, что сделал полезного для общества сенатор Цыбко? Даже Гаттаров на аналогичной должности постарался для малой родины больше. Русланчик хоть какие-то инициативы выдвигал, пусть и дурацкие, связанные с цифровыми технологиями, с гаджетами и прочей хренотенью.

А Костя в компании с Мишей и моделькой Кристинкой — прожигал молодую жизнь.