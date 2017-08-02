Перед приговором не надышишься. Цыбко судорожно пытается оправдаться

Завтра, 3 августа, вынесут приговор бывшему сенатору Константину Цыбко. Честно говоря, устали мы уже от «патриота Кости», от его обвинений «оборотней в погонах», «подонков в мундирах», «подлецов-чекистов». Надоело читать на проплаченных ресурсах, какой он, оказывается, замечательный человек, этот Костя. Как он любит Россию и президента Путина. Патриот, блин.
Очередной опус в защиту невинной овечки, терзаемой злыми силовиками, выдал на «Ура.ру» то ли одноклассник, то ли однокурсник Кости Серёжа Леонов (ну, а на «Знак.ком» любит позащищать макаронную нечисть фанатка Юревича Света Григорьева).
В статье «урашек» снова собрана вся мякотка о «фальсификациях» и «несостыковках» следствия, дескать, будут отвечать сатрапы за преследование невиновного чистого аки слеза человека.
Честно говоря, достало читать бред Кости о том, что его преследуют не за коррупцию, а за борьбу с ней, за критику ФСБ, а также за то, что «патриот Костя» противостоит организованной преступности, а какие-то там последователи Шакро Молодого в связке с СК и «Конторой» «заказали» нашего комиссара Каттани.
Не отстаёт от мотивированной прессы и другой подсудимый «макаронной масти» экс-вице-губернатор Николай Сандаков, наваявший в ФБ:
«На днях суд должен вынести приговор по этому абсурдному делу, расследователи которого подставились сами, а теперь хотят подставить и суд. Нет НИ ОДНОГО доказательства виновности Константина Цыбко и это понятно даже оппонентам бывшего сенатора, пытающимся давить на общественное мнение чем угодно, только не фактами.
Всем понятно, что в случае оправдания К.Цыбко (а другого приговора в правовом государстве быть не может), правоохранительная "машина" должна будет развернуться на 180 градусов и начать преследование следователей и оперативников, их кураторов и надзирающих, Тарасовых и прочих Гуниных.
Поэтому давят на суд, пытаются всеми правдами и неправдами получить незаконный обвинительный приговор. А потом хоть "трава не расти". Сами кулуарно говорят, что вряд ли приговор устоит, но хотя бы так...»
Надо признать, что общественное мнение обработано ловко. На Цыбко, да и на Сандакова тоже, — трудился целый медиа-холдинг, в то время, как позицию гособвинения почти никто в СМИ не транслировал. Отчасти прокуратура, точнее пресс-служба надзорного ведомства, да и Следственного комитета тоже — также заслуживают упрёков в пассивности в общении с журналистами.
Главное, кого защищаете, господа и дамы? Скажите, что сделал полезного для общества сенатор Цыбко? Даже Гаттаров на аналогичной должности постарался для малой родины больше. Русланчик хоть какие-то инициативы выдвигал, пусть и дурацкие, связанные с цифровыми технологиями, с гаджетами и прочей хренотенью.
А Костя в компании с Мишей и моделькой Кристинкой — прожигал молодую жизнь.
Возможно, следствие и допустило какие-то промахи, но в главном-то не ошиблась: у Кости на лбу написано большими буквами «ЖУЛИК». Да и как может быть иначе в системе ОПС «Макфа», где для каждого Юревичем была прописана роль и функционал.
Дождёмся приговора.
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Комментарии
Сандаков учится губы делать правильно, в колонии ему это пригодится)
У него это уже получается), теперь пускай Цыбко поучится у старшего товарища как надо входить к каторжанам в камеру...
Что ж ты милая моя щечечки надула?
Ему судьба готовила России имя громкое народного заступника, чахотку и Сибирь...
Вы же не в курсе,сколько жуликов-казнакарадов не посадят,которых он раскрыл.Пиарище-позорище данного дела,показушники от едра травят.Где посадки Всех,на кого он указал? Выкак обезьяны,кто банан показывает,тому и радуетесь!
Читал я сегодня проект приговора, он в двух изложениях, С Верховного Суда, кое-какие правки и исправления были сделаны. К утру завтра точно 100% сказать , какой текст приговора будет оглашен. Но скажу одно, силы Цыбко и связи не смогли сломать Верховный Суд и приговор будет реальным. Какой срок я точно знаю. но не напишу. Ведь не все деньгами меряется. Но суд также вынесет ряд определений в адрес ФСБ, СК РФ, Ген. Прокуратуры, т.к. если бы те работали без нарушений,то срок Цыбко мог получить вполне весомый. Поэтому всем, кто БРАЛИ и БЕРУТ мзду и взятки,то шансы нынче у Вас низкие. Президент страны дает 100% согласие на привлечение всех и нет пощады. Одно радует, амнистия к дню революции, спасает почти 50% мздоимцев, если те САМИ с покаянием придут и сдаются. Корецкий Вам спасибо, сейчас ФСБ надо все связи Юревича, особо те где он ДАВАЛ деньги разным ИП, ООО и ЗАО в регионах и там клубок такой будет.
Завтра узнаем...
Вивалвивалракью
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