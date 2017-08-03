В колонию Цыбко отправится в часах «Вашерон Константин» за миллион рублей

После перерыва в судебном процессе в Озёрске, где в этот момент зачитывают приговор бывшему челябинскому сенатору, дружку Юревича — Цыбко — Костя, едва не подавившись бутербродом, со значением посмотрел на свои наручные часы. Дескать, какой я пунктуальный. Журналисты сайта «Челябинск.ру», ведущие он-лайн-репортаж из зала суда, заинтересовались, что за часики.
Выяснилось, что «Костины котлы» «очень похожи на Vacheron Constantin, коллекция Patrimony. Корпус из золота, стекло сапфировое, ремешок из кожи крокодила. Согласно информации в интернете, цена, рекомендуемая производителем, — 18,1 тысячи долларов, то есть чуть больше миллиона рублей».
Ну как тут не вспомнить знаменитую «Песню российского чиновника», где упоминается эта модель часов. Ну просто ведь с Кости списана, с его наглого поведения?
«Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,
Я занимаю в России очень высокий пост,
Мимо меня протекает денег огромный поток,
И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток…
Стараюсь на совещаньях сидеть я с таким лицом,
Как будто все эти годы был в церкви святым отцом,
Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим,
Лишь правой рукой прикрываю на левой часы «Вашерон Константин»…
…В испуганном состоянии живу я уже много лет,
Я жду каждый день наказания, а наказания всё нет,
Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду,
Я жду его в Средиземном море с яхты справляя нужду.
Охваченный диким страхом, я весь погряз в грабеже,
Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже,
Вот раньше я крал осторожно, а сейчас обнаглел совсем,
И не заметить уже невозможно моих двухходовых схем…»
«Если в России есть хоть немного правосудия, Константин Цыбко должен быть оправдан. Не должен человек сидеть в тюрьме, за то, что кому-то не нравится его поведение и как он одевается, а кому-то нужны деньги, погоны и медальки», — пишет в защиту друга также подсудимый Николай Сандаков.
Да нет, Николай Дмитриевич, явится в суд на оглашение приговора в таких вот часиках — наглость, и «за как он одевается», и «за как нагло себя ведёт» (то есть за поведение), этот совершено бесполезный, коптящий небо, прожигающий жизнь в пьяных с Юревичем и бл..ми кутежах бывший сенатор, — должен сесть, это может быть и не очень законно с точки зрения недоработанных следствием улик, но справедливо, а справедливость в России выше закона, это наша духовная русская национальная матрица, правда русского человека.
Защищать человека, который не был замечен в добрых делах, хотя мог, имел возможность их совершать, не замечен в благотворительности, в помощи людям (да на одни такие часики можно спасти больного ребёнка!), который только и делал, что зажигал с Мишей и Кристиной, да ухаживал за престарелыми богатыми тётеньками, как последний альфонс, человека, которые кроме презрения и ненависти не заслуживает, — аморально.
Защитите лучше простого работягу, которого наверняка в эти же минуты судят где-то в огромной России. Он украл мешок картошки с рынка, чтобы накормить голодных детей (их можно было бы кормить несколько лет с одних таких часиков Цыбко), его за это судят и скоро посадят, но никто за него не заступается, никому он не интересен — ни правозащитникам, ни бесплатному «от государства» адвокату, о нём не пишут журналисты, а часов у него вообще нет.
Цыбко должен сесть уже за одного этого безвестного роботягу. И сядет! А часики придётся с ручонки снять для «браслетов» иного рода.
ИА «UralDaily.ru» следит за развитием событий.
Теги:
- Цыбко суд приговор
- Цыбко приговор суда 3 августа 2017
- Константин Цыбко приговор Озёрский суд 3 августа 2017
- Цыбко приговор 3 августа 2017
- Константин Цыбко приговор 3 августа 2017
- Цыбко посадили 3 августа 2017
- Константин Цыбко приговор суда 3 августа 2017
- Константин Цыбко приговор Озёрский суд
- Цыбко приговор
- Константин Цыбко приговор
- Цыбко посадили
- Константин Цыбко приговор суда
- Константин Цыбко суд в Озёрске сегодня
- Константин Цыбко новости
- Константин Цыбко последние новости
- Константин Цыбко Челябинск
- Константин Цыбко суд в Озёрске сейчас
- Цыбко коррупция
Новости по теме:
- Не Деточкин, или Почему никто не закричал «Свободу Косте Цыбко»?!
- Появилось видео ареста Цыбко
- Цыбко дали 9 лет колонии и взяли под стражу в зале суда
- Цыбко зачтётся грамота от Путина
- Цыбко получил взятку не в 27,5 млн, а «всего» 21 млн, ну что, легче, Костя?!
- Вор Цыбко будет сидеть в тюрьме!
- Подайте «патроны», поручик Лакницкий! Побольше «снарядов» Косте Цыбко!
- Цыбко посадят: в чтении приговора судья стала употреблять обвинительные речевые обороты
- Цыбко — ручонки дрожат, бутерброд не лезет в горло…
- Цыбко явился на оглашение приговора без вещей
Комментарии
Добавить нечего, !
На зону всех этих жуликов
Добавить комментарий