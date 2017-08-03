В колонию Цыбко отправится в часах «Вашерон Константин» за миллион рублей

После перерыва в судебном процессе в Озёрске, где в этот момент зачитывают приговор бывшему челябинскому сенатору, дружку Юревича — Цыбко — Костя, едва не подавившись бутербродом, со значением посмотрел на свои наручные часы. Дескать, какой я пунктуальный. Журналисты сайта «Челябинск.ру», ведущие он-лайн-репортаж из зала суда, заинтересовались, что за часики.

Выяснилось, что «Костины котлы» «очень похожи на Vacheron Constantin, коллекция Patrimony. Корпус из золота, стекло сапфировое, ремешок из кожи крокодила. Согласно информации в интернете, цена, рекомендуемая производителем, — 18,1 тысячи долларов, то есть чуть больше миллиона рублей».

Ну как тут не вспомнить знаменитую «Песню российского чиновника», где упоминается эта модель часов. Ну просто ведь с Кости списана, с его наглого поведения?

«Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,

Я занимаю в России очень высокий пост,

Мимо меня протекает денег огромный поток,

И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток…

Стараюсь на совещаньях сидеть я с таким лицом,

Как будто все эти годы был в церкви святым отцом,

Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим,

Лишь правой рукой прикрываю на левой часы «Вашерон Константин»…

…В испуганном состоянии живу я уже много лет,

Я жду каждый день наказания, а наказания всё нет,

Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду,

Я жду его в Средиземном море с яхты справляя нужду.

Охваченный диким страхом, я весь погряз в грабеже,

Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже,

Вот раньше я крал осторожно, а сейчас обнаглел совсем,

И не заметить уже невозможно моих двухходовых схем…»

«Если в России есть хоть немного правосудия, Константин Цыбко должен быть оправдан. Не должен человек сидеть в тюрьме, за то, что кому-то не нравится его поведение и как он одевается, а кому-то нужны деньги, погоны и медальки», — пишет в защиту друга также подсудимый Николай Сандаков.

Да нет, Николай Дмитриевич, явится в суд на оглашение приговора в таких вот часиках — наглость, и «за как он одевается», и «за как нагло себя ведёт» (то есть за поведение), этот совершено бесполезный, коптящий небо, прожигающий жизнь в пьяных с Юревичем и бл..ми кутежах бывший сенатор, — должен сесть, это может быть и не очень законно с точки зрения недоработанных следствием улик, но справедливо, а справедливость в России выше закона, это наша духовная русская национальная матрица, правда русского человека.

Защищать человека, который не был замечен в добрых делах, хотя мог, имел возможность их совершать, не замечен в благотворительности, в помощи людям (да на одни такие часики можно спасти больного ребёнка!), который только и делал, что зажигал с Мишей и Кристиной, да ухаживал за престарелыми богатыми тётеньками, как последний альфонс, человека, которые кроме презрения и ненависти не заслуживает, — аморально.

Защитите лучше простого работягу, которого наверняка в эти же минуты судят где-то в огромной России. Он украл мешок картошки с рынка, чтобы накормить голодных детей (их можно было бы кормить несколько лет с одних таких часиков Цыбко), его за это судят и скоро посадят, но никто за него не заступается, никому он не интересен — ни правозащитникам, ни бесплатному «от государства» адвокату, о нём не пишут журналисты, а часов у него вообще нет.

Цыбко должен сесть уже за одного этого безвестного роботягу. И сядет! А часики придётся с ручонки снять для «браслетов» иного рода.