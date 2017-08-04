А Цыбко в тюрьме сейчас макароны дают…

«Цыбко не сломлен, настроение боевое, бодрое, он намерен бороться до конца», — передал на волю маляву адвокат бывшего челябинского сенатора Константин Коваленко.
Не уточнив при этом, дают ли боевому бодрому борцу макароны в ИВС.
А между тем, макаронами Костю усиленно кормить надо. Может быть, так он поймёт, что единственный способ выхода на свободу — это деятельное раскаяние и сотрудничество со следствием, с дачей полных изобличающих показаний против Юревича.
Если Костя будет быковать, как до суда, и разоблачать генералов ФСБ из-за решётки, то застрянет он в узилище всерьёз и надолго.
А «бойцом» Косте быть нельзя. Без душа два раза в день, маникюра, педикюра, эпиляции, пилинга, фитнеса и прочих процедур московскому метросексуалу — много не навоевать.
«Мне, кстати, первые дни в изоляторе пытались рассказать, что Константин не боец, приедет в изолятор и наговорит всё, что им нужно и про меня, и про Юревича, и про всех кого скажут. Тогда я отвечал, что даже если это случится, это будет его выбор и его жизнь, а я никакой клеветы подписывать не буду», — пишет в Фэйсбуке опытный «сиделец» Николай Сандаков.
Про Сандакова Косте рассказывать следователям пожалуй что и не надо, а вот про Мишу — непременно. Ни к чему губить жизнь молодую.
Достаточно суровый приговор Озёрского суда показал, что тактика защиты — «геройства», с изобличением разных генералов, срыванием всех и всяческих масок, — не канает. И напротив, пример вышедшего очень быстро из цугундера Тарасова — достоин подражания.
Никто не скажет при этом, что Костя — предатель, потому, что изобличить макаронную мразь, главного Пахана Челябинской области, укравшего у челябинцев бездонную бочку денег, — долг каждого законопослушного гражданина.
И потом, неужели снова не хочется надеть дорогие часики на запястье, обрядиться в костюмчик от Бриони и укатить на какой-нибудь тропической остров.
Разумеется, после дачи исчерпывающих показаний и в сопровождении бодигардов, охраняющих столь ценного для будущего суда над Летающим макаронным монстром свидетеля — от его щупальцев, которые и из Лондона достанут.
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Комментарии
Вы зря так думаете) Цыбко на хрен никому не нужен вместе с показаниями. На Юревича полно доказухи на ПЛС) Цыбко дали мало, после аппеляции надо добавить 2-3 года, будет самое оно)
Гость, для Высокого суда Лондона и Интерпола - много показаний не бывает Может там мокруха есть?
Юревич - это вообще чесотка. Я 10 лет назад говорил, что он так закончит. Он пойдет, как организатор сообщества. А там вроде до пожизненного. Только ему дальше уже не на кого показания давать, там дальше уже показания не нужны. На миллиардеров и их топ-менджеров? Как это было в Коми. Как известно такие люди с Юревичем связываться не хотели, знали просто, что он пид*рас конченый)
Миша, к сожалению, был тесно связан с одной из башен Кремля. А то как бы он стал губером?
На башни Кремля никому показания не нужны, за это могут только добавить срок)
За это могут убить Но не исключено, что показания на одну башню Кремля нужны другой башне Кремля
Нет . ВВП там все контролирует, даже Навального) Навальный вообще нормальный, зря вы его тут недолюбливаете)
Навального - да. Но не всех. Всех контролирует только Господь Бог
Навальный - это неисправимый вор и мошенник. Посмотрите его последнее видео "Заплати 850 тысяч, Нэвэльный". Там в чём дело? 3 августа Навальному выписали штраф 300 тыс. руб., и ещё этому выписали, что постоянно с ним и вокруг него трётся, пузанчик такой усато-бородатый, с внешностью приказчика Файнштейна, тоже 300 тыс. руб. И ещё какому-то кренделю из этой секты 250 тыс. руб. выписали. Надо подчеркнуть, что эти штрафы были выписаны не организации ФБК, а частным лицам - Навальному, Файнштейну и ещё третьему кренделю. Не моргнув глазом, и как всегда размахивая клешнями на весь экран, Навальный открыто говорит, где он возьмёт деньги на погашение штрафа. А возьмёт он эти деньги из тех денег, которые паства жертвует ему на ФБК, на святое дело борьбы с кровавым режимом апартеида.
Это не мы с вами говорим об этом, это сам Навальный об этом говорит.
А теперь представьте чиновника и Навального на месте чиновника. Он же, Навальный, постоянно рвётся занять это место и стать чиновником. Чиновника оштрафовали, не важно за что - за пьяный дебош в публичном доме, за езду на красный или за какое-нибудь там мелкое воровство. Чиновнику выписывают штрафы как частному лицу, а он их оплачивает за счёт организации, в которой трудится, той же администрации. Неплохо, да? К слову, не так давно за такие вещи осудили главу Бакала.
Вот видите, как получается? Получается такой нонсенс, что вор и мошенник Навальный, этот пламенный борец с коррупцией и режимом апартеида, борется с коррупцией. При этом, как оказалось, у Навального - психология вора и мошенника, то есть он вор и мошенник не только на практике, но и в душе, то есть психический вор и мошенник. Это, знаете, есть психическая и физическая зависимости. Так вот, психическая зависимость самая сильная, от неё невозможно избавиться. У Навального, как вы поняли, мы наблюдаем и физическую, и психическую зависимость от воровства и мошенничества. "Где я возьму деньги на выплату штрафа? А возьму я их из ваших пожертвований, дорогие друзья", - открыто говорит Навальный на видео и на экране висит адрес, куда можно скидывать донаты.
Вот, посмотрите на этого психического и физического вора и мошенника. Это Навальный борется с коррупцией в обществе открытого коррупционера губернатора Белых.
Если бы Лондон не стал выдавать Юревича, уже было бы это известно. А если он там никому не нужен, то Юревич приедет в колонию. А наговорил тут на всех и наделал плохого он очень много. Люди эти молчат просто. Это мы - простые смертные пишем на сайтах. Думаю, юревич прочувствует все тяготы жизни в колонии, и он это прекрасно понимает. Просто сделать ничего не может, пишет в разных сми разную ерунду - это максимум его возможностей. Следствие сейчас арестом денег занимается. Потихоньку и писанина сойдет на нет, раз денег не будет.
Нет, добиться экстрадиции будет не просто. Англичане обожают наших олигархов-коррупционеров, очень бережно к ним относятся. Они их также бережно доят, как коров.
посмотрим) там доить особо нечего, все здесь выдоят) в Англии цены совсем другие. Спецслужбам он тоже не нужен, он ничего не снает - пустой. В Англии он был бы интересен, если бы был друг Путина личный или что-то типа того. А Юревич никакой вообще.
Юревич знает очень многое, интересное западным спецслужбам. Он был допущен к гостайне, как губернатор. Но самое ценное, что он знает - это то, как он стал губернатором. То есть о коррупции в Кремле.
Дружище, ЦРУ всегда платило деньги за товар, за качественный товар. А английская разведка всегда получала в разработку людей полётом поменьше, тех, у кого качественного товара не было. И английская разведка всегда платила им деньги за любой товар, касающийся МИД, касающийся Кремля. Покупались в том числе у граждан РФ аналитические записки о делах в администрации президента Ельцина. Даже это покупалось за тысячи фунтов стерлингов. Можно было накалякать фигни и продать. Примеры известны. Ныне по тюрьмам сидят.
Я, конечно, поставила за, но пишется апеЛЛяция
Во всём этом есть одна деталь, морального свойства. На неё, правда, мало кто обратил внимание, но она, эта деталь, тем не менее, есть. Что это за деталь?
Оглашая приговор Цыбко, судья, как то и предписано, давала выдержки показаний свидетелей по делу Цыбко. И вот давая эти выдержки, судья упомянула фамилию Сандакова. В частности, судья сообщила, что свидетель Сандаков заявил на суде, что его, Сандакова под давлением, пока он находился в СИЗО, заставляли давать показания на Цыбко. Судья это заявление Сандакова в суде отмела, потому как сочла Сандакова заинтересованным в деле лицом. Оно и понятно. Сандакова судят в том числе и за получение денег от Тарасова, мошенническим путём.
Вот и возникает вопрос, а вот зачем это всё говорилось, зачем Сандаков заявлял про показания, которые его принуждали давать против Цыбко, и зачем судья занесла в приговор это заявление, обозначив его как заявление заинтересованного лица?
Если Сандаков на предварительном следствии не давал показания против Цыбко, то зачем он, Сандаков, об этих показаниях говорил, сообщая суду, что эти показания его принуждали под давлением дать против Цыбко? Как можно и зачем говорить о том, чего, допустим, не было? Зачем Сандакову надо было говорить о "выбитых" показаниях, которые он не давал? И зачем судья внесла в приговор Цыбко этот разговор о данных на предварительном следствии показаниях и отказе от них в суде ("меня принуждали..."), если самих показаний не было?
Зачем было говорить о том, чего нет и тем более вносить разговор о том, чего нет, в текст приговора Цыбко?
Занятная деталь, не правда ли?
А может всё-таки эти показания были? Может всё-таки Сандаков сдал Цыбко, под давлением или без давления, в обмен на более лёгкий режим содержания и другие преференции, а потом взял и отказался от ранее данных показаний, а? Как вы думаете?
Может всё-таки Сандаков сдал Цыбко на начальном этапе? В пользу этого говорит и тот факт, что Сандаков постоянно заявляет (хороший пример таких заявлений приведён в материале Уралдейли), что он никого никогда не сдавал, потому как это противно его божественной натуре и бытовому мирровозрению. Это очень походит на народную примету: громче всех кричит "Держи вора!" сам вор. И такой вывод напрашивается согласно логике. И потом, можно ли на 100 % верить, в этом плане, человеку, работавшему профессиональным стукачом при Юревиче?
Друзья! Ну вот вам, к примеру, не приходит же в голову бегать и рассказывать на каждом углу, что вы никого не сдавали, ни Васю Пупкина, ни Мойшу Циммермана? И размещать на эту тему посты в Фейсбуке? А вот Сандаков этим активно и постоянно занимается, в разных формах. Зачем он это делает?
Согласен 100% Сандаков стукач
Шерше ля фам! Интригантка, бездельница, стукачка Моника Гехтински!
Сам Сандаков факт показаний против Цыбко отвергает в ФБ, возможно журналист 74.ру, делавший репортаж онлайн с финального заседания Цыбко, ошибся?
А вот Цыбко - сдал Юревича: http://uraldaily.ru/proisshestviya/2017-05-23/cybko-v-sude-pered-prigovorom-nachal-sdavat-yurevicha, но это ему не помогло - приговор оказался реальным.
Скорее всего потому, что Юревича Цыбко начал сдавать на финальной части судебного процесса. Сдал бы на предварительном следствии - возможно и до суда дело бы не дошло.
Друзья!
Сейчас вот многие задаются вопросом, да это что ж такое происходит? И что же теперь делать?Спрашивают они себя и в поисках ответа на эти вопросы не спят ночами, они уже не могут как прежде любить своих женщин, им даже стакан водки как кость в горле встаёт...
По порядку.
Что происходит? Происходит процесс глубокого бурения организованного преступного сообщества мукомолов-макаронников и наблюдается активная фаза в этом процессе бурения, выступавшего под лейблом Макфа. Ни для кого не является секретом, что разработка этого месторождения нечисти всех мастей и вероисповеданий весьма обширна, по площади и географии. Дело серьёзное. Но находятся ещё такие чудаки, типа Цыбко, кто думает, что это с ними шутки шутят. Цыбко так думал и где он сейчас? Вот то-то и оно.
Выше, в предыдущем комменте, уже было сказано достаточно про то, как странно ведёт себя Сандаков. В отличие от Цыбко, Сандаков понимает, что здесь - все шутки в сторону. И что же делать, каким образом можно противостоять пониманию процесса Сандаковым? На самом деле, всё просто, всё гениальное - просто.
Читаем теперь внимательно! Это обращение ко всем заинтересованным в исходе процесса бурения лицам. Безвыходных ситуаций не бывает.
Что надо делать?
Надо работать на опережение. Всем, кто так или иначе был финансово связан с Сандаковым, то есть, тем, кто давал Сандакову деньги в пору его вице-губернаторства, давал якобы на выборы или в целях заслужить общее расположение Сандакова, необходимо не откладывая сесть за стол и написать заявление. Форма заявления может быть произвольной. В заявлении необходимо указать, где, при каких обстоятельств и руководствуясь какими побуждениями вы давали Сандакову деньги, носила ли эта передача добровольный порядок или содержала элементы вымогательства со стороны Сандакова.
Конечно, есть такие, кто рассуждает, ой, да что я там буду писать заявление, мол, подумаешь, сводил Сандакова в ресторан или выпил с ним бутылку Ригал Чивас 12, или флакон Хенесси Х.О., купленные за свой счёт. Нет, господа, ваши мысли ошибочны. Котируется всё, вплоть до фаршированной рыбы, которой вы накормили Сандакова за вами накрытым столом, не важно, по какому случаю. Вспомните, в этой связи, историю Истомина с её фаршированными осётрами, тем же бухлом, с тем же получением денег за услуги от мужиков в общественных туалетах. Всё это расценивается, как дача взятки.
Понимаете? Ну вот и хорошо.
И только своевременное, надо подчеркнуть - своевременное признание и сообщение о том, что Сандаков от вас, в пору его вице-губернаторства, хотя бы что-то поимел (пусть это будет хотя бы 1000 руб., данная вами Сандакову на опохмел), освободит вас от уголовного преследования. Вспомните, в этой связи, историю Лакницкого. Он вот тоже сначала, как некоторые из вас ещё думают, думал, что даёт Цыбко 10 млн. руб. просто так, в качестве благодарности Цыбко за то, что он увидел в нём, в Лакницком, хорошего человека. Лакницкий слишком долго думал о том, что за эти цветочки ягодок не последует. Ан-нет. И вот вам плачевный результат - скамья подсудимых, штраф в 30 млн. руб. и позор и презрение общества, а так же судимость за особо тяжкое преступление. Поздно прозрел Лакницкий и хоть и стал на этапе прозрения всецело сотрудничать со следствием, но всё равно на этом своём позднем прозрении изрядно погорел. А почему? А потому что дорога ложка к обеду.
Поэтому, в срочном порядке пишите заявления в компетентные органы. Отсылать их можно по почте или даже подбрасывать в различные ящики доверия. Но этого лучше не делать. Лучше самому прийти в любое время дня и ночи в ФСБ, и отдать заявление в руки оперативного дежурного, обязательно взяв с него квиток о том, что ваше заявление принято. Вот этот вот квиток необходимо хранить как зеницу ока. Можно его в рамочку под стекло пришпилить и - на стенку, на видное место. И когда придут к вам господа в штатском (сами понимаете, бывают же различные накладочки, все же живые люди), вы сразу раз и... - и на квиточек ссылочку. И вы - неуязимы.
Некоторые могут спросить, а почему в ФСБ надо идти с заявлением, почему не в полицию? Тут дело в том, что взяточники (мелкие они, крупные или особо крупные - не имеет значения) и взяткодатели с посредниками рассматриваются, как публика, представляющая опасность для государства и прямо работающая на подрыв государственных устоев. Вот поэтому. Хотя, в принципе, вы можете отнести заявление в любой отдел полиции, там его перенаправят по нужному адресу. Только, что важно, не забудьте взять квиток. Квиток - это ваша индульгенция.
Так же вы можете вспомнить относительно недавнюю историю с Рязановым, ныне покойным. С ним на скамье подсудимых сидел взяткодатель. Хотите оказаться на скамье подсудимых рядом с Сандаковым?
Вот, посмотрите на фото. Видите, как Лакницкий взывает к вам, кричит вам: "Ребята, промедление смерти подобно. Какого х.. вы ждёте? Если не вы сдадите мздоимца, то мздоимец или его посредники, или те и другие скопом сдадут вас, как меня сдали, бл.ди!"
Превосходные советы Вы дали
А как быть тем, кто Сандакову не давал, а получал? Ведь и любезный Николай Дмитриевич, надо полагать, решая свои корыстные задачи, подкармливал малым, скажем, журналистов, политтехнологов и политологов.
Вот, например, я обратил внимание на то, что многочисленные СМИ, входящие в медиа-холдинг "Гранада-пресс", крайне скупо написали о приговоре Цыбко, а под постами в ФБ Сандакова полно сочувствующих Косте комментариев от г-на Филичкина, г-на Галкина и других медиа-менеджеров.
А яростные защитники Юревича, Цыбко,Сандакова на Ура.ру, Знак.ком, Лента.чел - неужели не мотивированы финансово из макаронного корытца?
А г-н "политолог" А.Мельников, чавкающий из этого корытца долгие годы?
А запись милейшего Александра Васильевича в ЖЖ о том, как просил его забежать на огонёк в администрацию области добрейший Николай Дмитриевич?
Им как, бежать на ул.Коммуны к оперативному дежурному, брать квиток?
Дайте добрый совет и этим людям пожалуйста! Не хочется, чтобы в некотором смысле коллеги пострадали не от того, что поили вискарём Николая Дмитриевича, а напротив - были вискарём поимы, да конвертиками с малой денежкой были поощрены и продуктовыми наборами с мукой Сосновского КХП, гречкой и пельмешками Мишкинского КХП, пряничками Челябинского Первого хлебокомбината да спагетти "Макфа".
Получит ли оценку подвижническая деятельность на ниве макаронного пиара г-жи Бобылевой, скажем?
Отличный коммент!! +100500! Не в бровь, а в глаз! Особенно убийственны последние два абзаца. И то верно: что-то затихарилась "политтехнологша" Б- может, на добротные подачки уже слиняла за кордон? Чтобы, значит... подальше от проблем прежде своих содержателей.
Уважаемый редактор, а нельзя ли технически если возможно конечно, на вашем сайте выделить место для высказывания и общения ваших читателей, а то все только через комментарии, естественно под вашим чутким руководством и на усмотрение . Немало приятных и умных людей пишут комментарии и просто Заметки , думается , что сайт ваш не пострадает, а только привлечёт ещё больше как сторонников , так и просто читателей. Событий в стране много и было бы интересно пообсуждать да просто подискутировать на многие темы и не только политические . С уважением Ваня.
Иван, у нас был раньше форум, где все могли общаться на разные темы, но он не прижился, читатели были на форуме недостаточно активны, предпочитая писать комментарии под текстами статей.
Глубокоуважаемые ! Нельзя ли вместо "читателя" хоть какой нибудь ник себе придумать, ведь вот в чем дело: многие пишут интереснейшие посты , грамотные , глубокие и хотелось бы отвечать именно вам , а не каким то бесформенным и бестелесным читателям!
Иван, полностью соглсен. Пишут интересные посты - и не лень, а ник придумать ленятся.
Смотрела страничку Сандакова в ФБ. Очень опасный человек. Беспринципный. И бога вспомнил и ребенка родил, чтобы выкрутиться. Такой каятся не будет. Цыбко проще. самовлюбленный. А этот матерый. Понимает, что Цыбко его сдать может, вот и поёт про дружбу. Журналистам, наверное, самим противно таких поддреживать. И это были высокие чиновники? Кошмар, куда страна катится.
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