А Цыбко в тюрьме сейчас макароны дают…

«Цыбко не сломлен, настроение боевое, бодрое, он намерен бороться до конца», — передал на волю маляву адвокат бывшего челябинского сенатора Константин Коваленко.

Не уточнив при этом, дают ли боевому бодрому борцу макароны в ИВС.

А между тем, макаронами Костю усиленно кормить надо. Может быть, так он поймёт, что единственный способ выхода на свободу — это деятельное раскаяние и сотрудничество со следствием, с дачей полных изобличающих показаний против Юревича.

Если Костя будет быковать, как до суда, и разоблачать генералов ФСБ из-за решётки, то застрянет он в узилище всерьёз и надолго.

А «бойцом» Косте быть нельзя. Без душа два раза в день, маникюра, педикюра, эпиляции, пилинга, фитнеса и прочих процедур московскому метросексуалу — много не навоевать.

«Мне, кстати, первые дни в изоляторе пытались рассказать, что Константин не боец, приедет в изолятор и наговорит всё, что им нужно и про меня, и про Юревича, и про всех кого скажут. Тогда я отвечал, что даже если это случится, это будет его выбор и его жизнь, а я никакой клеветы подписывать не буду», — пишет в Фэйсбуке опытный «сиделец» Николай Сандаков.

Про Сандакова Косте рассказывать следователям пожалуй что и не надо, а вот про Мишу — непременно. Ни к чему губить жизнь молодую.

Достаточно суровый приговор Озёрского суда показал, что тактика защиты — «геройства», с изобличением разных генералов, срыванием всех и всяческих масок, — не канает. И напротив, пример вышедшего очень быстро из цугундера Тарасова — достоин подражания.

Никто не скажет при этом, что Костя — предатель, потому, что изобличить макаронную мразь, главного Пахана Челябинской области, укравшего у челябинцев бездонную бочку денег, — долг каждого законопослушного гражданина.

И потом, неужели снова не хочется надеть дорогие часики на запястье , обрядиться в костюмчик от Бриони и укатить на какой-нибудь тропической остров.